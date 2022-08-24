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Новости Война
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Разговор оккупанта с женой: "Мы в капкане сидим и п#здец нам, нах#й. Никакого домой не будет", - перехват ГУР. АУДИО

В очередном перехвате ГУР российский оккупант рассказывает жене, что оказался "в капкане" , а Вооруженные Силы Украины "оскалили зубы" из-за Дня Независимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Военнослужащий РФ 24 августа в 10:50 сообщает своей жене, что его телефон больше не существует, потому что их "накрыли", и много раненых. Также при разговоре отмечается тот факт, что захватчики "в капкане".

Оккупант озвучивает предположение, что все эти досадные события произошли именно из-за Дня Независимости Украины, потому что ВСУ "оскалили зубы". Жена же умоляет все бросать и возвращаться поскорее домой.

Смотрите также: Оккупанты отказываются воевать: "Нах#й мне это надо, товарищ майор? Них#я не готово, быть мясом, нах#й, я не хочу", - перехват ГУР. АУДИО

Автор: 

армия РФ (19035) разведка (4168) перехват (342)


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Топ комментарии
+51
Чего, чего. Ладу говорит, иди выбирай в автосалоне белую
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24.08.2022 21:07
+29
Чьто значит дамоииди? А за путена кто будет померать?
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24.08.2022 21:08
+25
Странные эти русские самки , когда их мужья убивают украинцев то радостно визжат и одобряют , а когда вдовами остаются проклинают нас как фашистов 🤔
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24.08.2022 21:14
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А кто тобі казав, що буде легко?
*****?
Нравіца нє нравіца...
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24.08.2022 21:06 Ответить
Чего, чего. Ладу говорит, иди выбирай в автосалоне белую
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24.08.2022 21:07 Ответить
ванька встанька шо такє приготуй собі пакєт
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24.08.2022 23:04 Ответить
нет тела, нет лады так что все сложно
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24.08.2022 23:21 Ответить
Чьто значит дамоииди? А за путена кто будет померать?
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24.08.2022 21:08 Ответить
А чого ж ліз сюди їбанько. На день незалежності України вам краще по норам сидіти.
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24.08.2022 21:10 Ответить
Хлопці гуляють.
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24.08.2022 21:21 Ответить
Заёрзали суки.
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24.08.2022 21:13 Ответить
вьЙОтси -вьЙОтси в рот оно...(знамя полковое)...Мордор-капут... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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24.08.2022 21:14 Ответить
Странные эти русские самки , когда их мужья убивают украинцев то радостно визжат и одобряют , а когда вдовами остаются проклинают нас как фашистов 🤔
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24.08.2022 21:14 Ответить
А ти ***** думав, що приїдеш додому як "аСфабадитель" на "віджатому" авто і в багажнику унітаз?????????!!!!!!!!
Х**й тобі *******!!!
Для начала (анастезия) ты сделаешь украинский минет, ну а дальше "как всегда":
В "пакет" и в мУхосранск к маме.....
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24.08.2022 21:16 Ответить
Будэт дарагой. В пакете домой паедэшь, 1 класс.
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24.08.2022 21:18 Ответить
Цікава кацапка,спочатку виперла свого Ванятку в Україну вбивати і мародерити,а тепер,коли її лоха лапотного ВСУ загнали в капкан, голосить "дамой іді".Чи думала,припре Ваня унітаз з України,і заживьом.
Ну ця хоч плаче,що скоріш виняток.Інші ваньок своїх готові на лади поміняти
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24.08.2022 21:19 Ответить
вот блин удивительно, и чего ж это мы оскалились на День Независимости на кацапье?
вы всего-то интенсивное бомбометание устроили по мирному населению, вам же за это премию, как почтальону Печкину полагается - ВЕЛОСИПЕД, и талоны на усиленное питание, правда?

УРОДЫ.

это еще всего лишь капкан, муд*челло, дальше будет мешок

целлофановый.
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24.08.2022 21:20 Ответить
ты прямо эксперд по свиноцабачьим голосам...!
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24.08.2022 21:57 Ответить
А голос сієй нєсущєй свєт міру рассеянкі: прямо курсистка інтституту блоагородних дєвіц.
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24.08.2022 21:25 Ответить
Приємно чути.
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24.08.2022 21:25 Ответить
Ой леле, як же ж важко збирати вибиті зуби зламаними пальцями…
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24.08.2022 21:27 Ответить
А ті що це "перехопили" знищили тих ворогів? Чи "перехоплюють" в одному і тому ж кабінеті? Хоч акторів замінюйте, а то якось все однобоко!
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24.08.2022 21:31 Ответить
Бог вам точно не даст! Дьявол пока вам помогает.
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24.08.2022 21:35 Ответить
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24.08.2022 21:43 Ответить
треба випустити з капкана у мішок...целофановий
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24.08.2022 21:48 Ответить
Прикопают москаля при дороге,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

...оно украинской земли хотело.
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24.08.2022 22:06 Ответить
Дамой більше НЄТУ І не Буде

Здохни окупант *******
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24.08.2022 22:12 Ответить
Мерзость...
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24.08.2022 22:12 Ответить
"Показательную казнь хотят устроить"(С) - а чо, гарна ідея!!. Треба обдумати...
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24.08.2022 22:29 Ответить
хто знає кацатих, оце вони. Вреження, що світу навколо не існує, от їм потрібно "дамой иди" і хоть трава не рости. Тут ви "братушки" не на тих напали
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24.08.2022 22:36 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.08.2022 22:39 Ответить
пісня кацапських сосок про вєшньовую дєвятку змінює назву на бєлиє жігулі
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24.08.2022 22:41 Ответить
Протягом доби (24.08.2022) знищення свинособак 🐷🐶 пройшло в таких локаціях:

🔥Токмак, Запоріжжя. Мінус БК.
🔥Ровеньки, Луганщина. Влучання в Базу.
🔥Бериславський район, Херсонщина. Прожарки окупантів уточнюється.
🔥Каховський район, Херсонщина. Мінус база окупантів.
🔥Чаплинка, Херсонщина. Мінус склад БК і база окупантів.

Загалом 🚀🔥: мінус 2 склади БК, а також 3 Бази кацапні🐷🐷🐷

Інші влучання ⚡️ уточнюються.
https://t.me/usinfantryman/9884
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24.08.2022 22:41 Ответить
Маю надію, що він повернеться додому... Без ніг та рук. І буде срати під себе до кінця свого нікчемного життя, а його родина буде страждати від відсутності грошей та надії на якесь покращення у майбутньому.
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24.08.2022 22:45 Ответить
Последний звонок , с мешка ******* , уже , пакуем.
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24.08.2022 22:46 Ответить
Незабаром ця істота повернеться в рідний Мухосранськ
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24.08.2022 23:08 Ответить
Всё отменяется никакого домой не будет.
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24.08.2022 23:08 Ответить
От бачиш кацападло - іноді краще дослухатись порад своєї жонки : кидати нафуй то своє ружжо і чимшвидше пи&дувати полями-лісами "васваясі" у свій мухосранськ! Може тоді й залишився б живим.. А так - привезуть(це у кращому випадку) твоїй жонкє якийсь протухлий фарш і скажуть : "прінімайте вашего благоверного, вєрнєє то шо ат нєго асталась!"
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24.08.2022 23:31 Ответить
Ана любіть єго і в пакетє (желательно) палюбіт.
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25.08.2022 03:48 Ответить
Из-за дефицита пакетов обозначение груза 200 надо понимать как количество тушек в одном пакете. 💀
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25.08.2022 00:12 Ответить
- Ладно, нормально будет все. На Ладе будешь кататься.
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25.08.2022 02:18 Ответить
Але, як уявиш - там подібних мільйони. Де ж їх потім ховати?
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25.08.2022 03:54 Ответить
 
 