Разговор оккупанта с женой: "Мы в капкане сидим и п#здец нам, нах#й. Никакого домой не будет", - перехват ГУР. АУДИО
В очередном перехвате ГУР российский оккупант рассказывает жене, что оказался "в капкане" , а Вооруженные Силы Украины "оскалили зубы" из-за Дня Независимости.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Военнослужащий РФ 24 августа в 10:50 сообщает своей жене, что его телефон больше не существует, потому что их "накрыли", и много раненых. Также при разговоре отмечается тот факт, что захватчики "в капкане".
Оккупант озвучивает предположение, что все эти досадные события произошли именно из-за Дня Независимости Украины, потому что ВСУ "оскалили зубы". Жена же умоляет все бросать и возвращаться поскорее домой.
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*****?
Нравіца нє нравіца...
Х**й тобі *******!!!
Для начала (анастезия) ты сделаешь украинский минет, ну а дальше "как всегда":
В "пакет" и в мУхосранск к маме.....
Ну ця хоч плаче,що скоріш виняток.Інші ваньок своїх готові на лади поміняти
вы всего-то интенсивное бомбометание устроили по мирному населению, вам же за это премию, как почтальону Печкину полагается - ВЕЛОСИПЕД, и талоны на усиленное питание, правда?
УРОДЫ.
это еще всего лишь капкан, муд*челло, дальше будет мешок
целлофановый.
Видно руки, видно ноги, видно роги.
...оно украинской земли хотело.
Здохни окупант *******
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
🔥Токмак, Запоріжжя. Мінус БК.
🔥Ровеньки, Луганщина. Влучання в Базу.
🔥Бериславський район, Херсонщина. Прожарки окупантів уточнюється.
🔥Каховський район, Херсонщина. Мінус база окупантів.
🔥Чаплинка, Херсонщина. Мінус склад БК і база окупантів.
Загалом 🚀🔥: мінус 2 склади БК, а також 3 Бази кацапні🐷🐷🐷
Інші влучання ⚡️ уточнюються.
https://t.me/usinfantryman/9884