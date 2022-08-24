Разговор оккупанта с женой: "Мы в капкане сидим и п#здец нам, нах#й. Никакого домой не будет", - перехват ГУР. АУДИО

В очередном перехвате ГУР российский оккупант рассказывает жене, что оказался "в капкане" , а Вооруженные Силы Украины "оскалили зубы" из-за Дня Независимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Военнослужащий РФ 24 августа в 10:50 сообщает своей жене, что его телефон больше не существует, потому что их "накрыли", и много раненых. Также при разговоре отмечается тот факт, что захватчики "в капкане".

Оккупант озвучивает предположение, что все эти досадные события произошли именно из-за Дня Независимости Украины, потому что ВСУ "оскалили зубы". Жена же умоляет все бросать и возвращаться поскорее домой.

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