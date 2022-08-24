Розмова окупанта з дружиною: "Мы в капкане сидим и п#здец нам, нах#й. Никакого домой не будет", - перехоплення ГУР. АУДIО

У черговому перехопленні ГУР російський окупант розповідає дружині, що опинився "в капкане", а Збройні Сили України "оскалили зубы" через День Незалежності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовець РФ 24 серпня о 10:50 повідомляє своїй дружині, що його телефона більше не існує, бо їх "накрили", й багато поранених. Також у розмові зазначається той факт, що загарбники "в капкане".

Окупант озвучує припущення, що всі ці прикрі події відбулись саме через День Незалежності України, тому що ЗСУ "оскалили зубы". Дружина ж благає все кидати та повертатись скоріше додому.

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