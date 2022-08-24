УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4257 відвідувачів онлайн
Новини Війна
21 608 40

Розмова окупанта з дружиною: "Мы в капкане сидим и п#здец нам, нах#й. Никакого домой не будет", - перехоплення ГУР. АУДIО

У черговому перехопленні ГУР російський окупант розповідає дружині, що опинився "в капкане", а Збройні Сили України "оскалили зубы" через День Незалежності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовець РФ 24 серпня о 10:50 повідомляє своїй дружині, що його телефона більше не існує, бо їх "накрили", й багато поранених. Також у розмові зазначається той факт, що загарбники "в капкане".

Окупант озвучує припущення, що всі ці прикрі події відбулись саме через День Незалежності України, тому що ЗСУ "оскалили зубы". Дружина ж благає все кидати та повертатись скоріше додому.

Також читайте: "До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. Показательную казнь хотят устроить": Окупант розповідає про плани контрнаступу ЗСУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (17185) розвідка (3854) перехоплення (351)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+51
Чего, чего. Ладу говорит, иди выбирай в автосалоне белую
показати весь коментар
24.08.2022 21:07
+29
Чьто значит дамоииди? А за путена кто будет померать?
показати весь коментар
24.08.2022 21:08
+25
Странные эти русские самки , когда их мужья убивают украинцев то радостно визжат и одобряют , а когда вдовами остаются проклинают нас как фашистов 🤔
показати весь коментар
24.08.2022 21:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кто тобі казав, що буде легко?
*****?
Нравіца нє нравіца...
показати весь коментар
24.08.2022 21:06 Відповісти
Чего, чего. Ладу говорит, иди выбирай в автосалоне белую
показати весь коментар
24.08.2022 21:07 Відповісти
ванька встанька шо такє приготуй собі пакєт
показати весь коментар
24.08.2022 23:04 Відповісти
нет тела, нет лады так что все сложно
показати весь коментар
24.08.2022 23:21 Відповісти
Чьто значит дамоииди? А за путена кто будет померать?
показати весь коментар
24.08.2022 21:08 Відповісти
А чого ж ліз сюди їбанько. На день незалежності України вам краще по норам сидіти.
показати весь коментар
24.08.2022 21:10 Відповісти
Хлопці гуляють.
показати весь коментар
24.08.2022 21:21 Відповісти
Заёрзали суки.
показати весь коментар
24.08.2022 21:13 Відповісти
вьЙОтси -вьЙОтси в рот оно...(знамя полковое)...Мордор-капут... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
показати весь коментар
24.08.2022 21:14 Відповісти
Странные эти русские самки , когда их мужья убивают украинцев то радостно визжат и одобряют , а когда вдовами остаются проклинают нас как фашистов 🤔
показати весь коментар
24.08.2022 21:14 Відповісти
А ти ***** думав, що приїдеш додому як "аСфабадитель" на "віджатому" авто і в багажнику унітаз?????????!!!!!!!!
Х**й тобі *******!!!
Для начала (анастезия) ты сделаешь украинский минет, ну а дальше "как всегда":
В "пакет" и в мУхосранск к маме.....
показати весь коментар
24.08.2022 21:16 Відповісти
Будэт дарагой. В пакете домой паедэшь, 1 класс.
показати весь коментар
24.08.2022 21:18 Відповісти
Цікава кацапка,спочатку виперла свого Ванятку в Україну вбивати і мародерити,а тепер,коли її лоха лапотного ВСУ загнали в капкан, голосить "дамой іді".Чи думала,припре Ваня унітаз з України,і заживьом.
Ну ця хоч плаче,що скоріш виняток.Інші ваньок своїх готові на лади поміняти
показати весь коментар
24.08.2022 21:19 Відповісти
вот блин удивительно, и чего ж это мы оскалились на День Независимости на кацапье?
вы всего-то интенсивное бомбометание устроили по мирному населению, вам же за это премию, как почтальону Печкину полагается - ВЕЛОСИПЕД, и талоны на усиленное питание, правда?

УРОДЫ.

это еще всего лишь капкан, муд*челло, дальше будет мешок

целлофановый.
показати весь коментар
24.08.2022 21:20 Відповісти
ты прямо эксперд по свиноцабачьим голосам...!
показати весь коментар
24.08.2022 21:57 Відповісти
А голос сієй нєсущєй свєт міру рассеянкі: прямо курсистка інтституту блоагородних дєвіц.
показати весь коментар
24.08.2022 21:25 Відповісти
Приємно чути.
показати весь коментар
24.08.2022 21:25 Відповісти
Ой леле, як же ж важко збирати вибиті зуби зламаними пальцями…
показати весь коментар
24.08.2022 21:27 Відповісти
А ті що це "перехопили" знищили тих ворогів? Чи "перехоплюють" в одному і тому ж кабінеті? Хоч акторів замінюйте, а то якось все однобоко!
показати весь коментар
24.08.2022 21:31 Відповісти
Бог вам точно не даст! Дьявол пока вам помогает.
показати весь коментар
24.08.2022 21:35 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 21:43 Відповісти
треба випустити з капкана у мішок...целофановий
показати весь коментар
24.08.2022 21:48 Відповісти
Прикопают москаля при дороге,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

...оно украинской земли хотело.
показати весь коментар
24.08.2022 22:06 Відповісти
Дамой більше НЄТУ І не Буде

Здохни окупант *******
показати весь коментар
24.08.2022 22:12 Відповісти
Мерзость...
показати весь коментар
24.08.2022 22:12 Відповісти
"Показательную казнь хотят устроить"(С) - а чо, гарна ідея!!. Треба обдумати...
показати весь коментар
24.08.2022 22:29 Відповісти
хто знає кацатих, оце вони. Вреження, що світу навколо не існує, от їм потрібно "дамой иди" і хоть трава не рости. Тут ви "братушки" не на тих напали
показати весь коментар
24.08.2022 22:36 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
24.08.2022 22:39 Відповісти
пісня кацапських сосок про вєшньовую дєвятку змінює назву на бєлиє жігулі
показати весь коментар
24.08.2022 22:41 Відповісти
Протягом доби (24.08.2022) знищення свинособак 🐷🐶 пройшло в таких локаціях:

🔥Токмак, Запоріжжя. Мінус БК.
🔥Ровеньки, Луганщина. Влучання в Базу.
🔥Бериславський район, Херсонщина. Прожарки окупантів уточнюється.
🔥Каховський район, Херсонщина. Мінус база окупантів.
🔥Чаплинка, Херсонщина. Мінус склад БК і база окупантів.

Загалом 🚀🔥: мінус 2 склади БК, а також 3 Бази кацапні🐷🐷🐷

Інші влучання ⚡️ уточнюються.
https://t.me/usinfantryman/9884
показати весь коментар
24.08.2022 22:41 Відповісти
Маю надію, що він повернеться додому... Без ніг та рук. І буде срати під себе до кінця свого нікчемного життя, а його родина буде страждати від відсутності грошей та надії на якесь покращення у майбутньому.
показати весь коментар
24.08.2022 22:45 Відповісти
Последний звонок , с мешка ******* , уже , пакуем.
показати весь коментар
24.08.2022 22:46 Відповісти
Незабаром ця істота повернеться в рідний Мухосранськ
показати весь коментар
24.08.2022 23:08 Відповісти
Всё отменяется никакого домой не будет.
показати весь коментар
24.08.2022 23:08 Відповісти
От бачиш кацападло - іноді краще дослухатись порад своєї жонки : кидати нафуй то своє ружжо і чимшвидше пи&дувати полями-лісами "васваясі" у свій мухосранськ! Може тоді й залишився б живим.. А так - привезуть(це у кращому випадку) твоїй жонкє якийсь протухлий фарш і скажуть : "прінімайте вашего благоверного, вєрнєє то шо ат нєго асталась!"
показати весь коментар
24.08.2022 23:31 Відповісти
Ана любіть єго і в пакетє (желательно) палюбіт.
показати весь коментар
25.08.2022 03:48 Відповісти
Из-за дефицита пакетов обозначение груза 200 надо понимать как количество тушек в одном пакете. 💀
показати весь коментар
25.08.2022 00:12 Відповісти
- Ладно, нормально будет все. На Ладе будешь кататься.
показати весь коментар
25.08.2022 02:18 Відповісти
Але, як уявиш - там подібних мільйони. Де ж їх потім ховати?
показати весь коментар
25.08.2022 03:54 Відповісти
 
 