Розмова окупанта з дружиною: "Мы в капкане сидим и п#здец нам, нах#й. Никакого домой не будет", - перехоплення ГУР. АУДIО
У черговому перехопленні ГУР російський окупант розповідає дружині, що опинився "в капкане", а Збройні Сили України "оскалили зубы" через День Незалежності.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Військовослужбовець РФ 24 серпня о 10:50 повідомляє своїй дружині, що його телефона більше не існує, бо їх "накрили", й багато поранених. Також у розмові зазначається той факт, що загарбники "в капкане".
Окупант озвучує припущення, що всі ці прикрі події відбулись саме через День Незалежності України, тому що ЗСУ "оскалили зубы". Дружина ж благає все кидати та повертатись скоріше додому.
Топ коментарі
+51 FT FT
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+29 Letchik
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+25 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар24.08.2022 21:14
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*****?
Нравіца нє нравіца...
Х**й тобі *******!!!
Для начала (анастезия) ты сделаешь украинский минет, ну а дальше "как всегда":
В "пакет" и в мУхосранск к маме.....
Ну ця хоч плаче,що скоріш виняток.Інші ваньок своїх готові на лади поміняти
вы всего-то интенсивное бомбометание устроили по мирному населению, вам же за это премию, как почтальону Печкину полагается - ВЕЛОСИПЕД, и талоны на усиленное питание, правда?
УРОДЫ.
это еще всего лишь капкан, муд*челло, дальше будет мешок
целлофановый.
Видно руки, видно ноги, видно роги.
...оно украинской земли хотело.
Здохни окупант *******
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
🔥Токмак, Запоріжжя. Мінус БК.
🔥Ровеньки, Луганщина. Влучання в Базу.
🔥Бериславський район, Херсонщина. Прожарки окупантів уточнюється.
🔥Каховський район, Херсонщина. Мінус база окупантів.
🔥Чаплинка, Херсонщина. Мінус склад БК і база окупантів.
Загалом 🚀🔥: мінус 2 склади БК, а також 3 Бази кацапні🐷🐷🐷
Інші влучання ⚡️ уточнюються.
https://t.me/usinfantryman/9884