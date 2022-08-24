Российские оккупанты преследуют работников ЗАЭС, с марта - 26 задержанных, - Лубинец

Российская Федерация прибегает к уголовному преследованию работников Запорожской АЭС, но сотрудники ЗАЭС не нарушают норм ни международного права, ни украинского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме проинформировал Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Укринформ.

Он уточнил, что росСМИ сообщают, что представители их войск задержали двух сотрудников Запорожской АЭС якобы за сотрудничество с ВСУ. Также, по его словам, в росгвардии озвучили, что с марта таких "нарушителей" было 26 человек.

"Задержанные обвиняются в том, что они передают информацию о передвижении и расположении российской военной техники по территории ЗАЭС. И это не шутка. Как Уполномоченный ВРУ по правам человека подчеркиваю, что никакого нарушения норм украинского законодательства или международного права работниками атомной станции не осуществляется", – проинформировал Лубинец.

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Лубинец отметил, что ЗАЭС – это украинская атомная станция, на которой работают украинские атомщики, которые свободны общаться со всеми, кто может обеспечить сохранение целостности атомной станции.

Чиновник заявил, что, несмотря на огромное давление, которое оказывают россияне по отношению к персоналу, работники ЗАЭС продолжают выполнять работу по предотвращению экологической катастрофы, которая может затронуть не только Украину, но и Европу и страны Черноморского региона.

Среди прочего, Лубинец уточнил, что россияне задерживают, пытают и убивают работников ЗАЭС, и выразил убеждение, что это не только военное преступление в отношении мирного населения, но и нарушение принципов ядерной безопасности, одним из которых является сохранение целостности команды, отвечающей за объект.

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При этом чиновник отметил, что российское военное и политическое руководство не стесняется говорить миру о том, что они совершают ядерный терроризм и размещают военную технику на территории работающей атомной станции.

Поэтому Уполномоченный ВРУ по правам человека призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, МАГАТЭ и все мировое сообщество ускорить направление миссии безопасности на ЗАЭС, демилитаризовать территорию объекта и предоставить гарантии безопасности ЗАЭС и ее персонала для обслуживания станции.

"Преследование работников должно прекратиться, ведь каждый из них выполняет свою важную миссию для безопасного функционирования крупнейшей атомной станции Европы, чтобы не спровоцировать ядерный инцидент, который может иметь катастрофические экологические последствия", - уточнил он.