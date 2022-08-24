МАГАТЭ должно как можно быстрее взять под контроль ЗАЭС, - Зеленский

Миссия МАГАТЭ как можно скорее должна взять под постоянный контроль ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании Совета безопасности ООН.

"Миссия МАГАТЭ как можно быстрее должна взять под постоянный контроль ситуацию на Запорожской атомной станции, а россия должна без всяких условий прекратить ядерный шантаж и полностью освободить станцию", - подчеркнул глава Украинского государства.

Он констатировал, что российская федерация поставила мир на грань радиационной катастрофы, сделав территорию крупнейшей атомной станции в Европе – ЗАЭС – зоной боевых действий. В этом контексте Зеленский подчеркнул, что из-за вооруженных провокаций россии, обстрелов и размещений на территории станции российских террористов сейчас вся Европа и соседние регионы находятся под угрозой радиационного загрязнения.

Также читайте: Байден будет звонить Зеленскому по поводу "референдумов" на оккупированных территориях

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, потому что повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре российских беспилотника типа "Орлан-10" уничтожены в Сумской, Черкасской и Черниговской областях, - ВК "Центр"

В последнее время русские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Также читайте: Боррель призвал задуматься о гарантиях безопасности для Украины, чтобы предотвратить повторение войны

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем черз линию столкновения опасна.