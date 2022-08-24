МАГАТЭ должно как можно быстрее взять под контроль ЗАЭС, - Зеленский
Миссия МАГАТЭ как можно скорее должна взять под постоянный контроль ситуацию на Запорожской атомной электростанции.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании Совета безопасности ООН.
"Миссия МАГАТЭ как можно быстрее должна взять под постоянный контроль ситуацию на Запорожской атомной станции, а россия должна без всяких условий прекратить ядерный шантаж и полностью освободить станцию", - подчеркнул глава Украинского государства.
Он констатировал, что российская федерация поставила мир на грань радиационной катастрофы, сделав территорию крупнейшей атомной станции в Европе – ЗАЭС – зоной боевых действий. В этом контексте Зеленский подчеркнул, что из-за вооруженных провокаций россии, обстрелов и размещений на территории станции российских террористов сейчас вся Европа и соседние регионы находятся под угрозой радиационного загрязнения.
Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.
Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, потому что повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.
В последнее время русские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.
Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем черз линию столкновения опасна.
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Магатэ же мутная организация. Достаточно посмотреть финансирование этих ООН и Магатэ. Особенно после Трампа. Их уже купили китайцы и кацапы.
Вообще, довольно легко понять, куплена ли международная организация или нет. Для этого надо взять человека, кто последние 10-15 лет регулярно читал и смотрел кацапскую пропаганду у кремлевских медиа и бывших независимых медиа, кто был захвачен так или иначе. Сложно такого найти, но возможно. И попросить его посмотреть на частоту употребления названий этих организаций и новостей с ними относительно общей повестки. Простой анализ. И там будет видно, что ООН, Магатэ, ФИФА, УЕФА, международная федерация хоккея, где ряженый клоун судит матч с участием чмони, которому подыгрывают все от вратаря до защитников, и ряд других организаций. Там и амнести интернейшнл будет. По странам в пропаганде тоже самое. Франция, Германия и Италия с Австрией последние 20 лет непрерывно употребляются в контексте влиятельных государств в ЕС, а остальные как будто там нахлебники. Притом это и частично является правдой за счет накачивания газом и нефтью этих стран и развития их экономики, но они далеко не являются гегемонами в управлении ЕС.
С ЗАЭС решить вопрос можем только мы сами. Завести свою грязную бомбу в Москву или же модифицировать топливную ячейку (реакторы довольно схожи у ЗАЭС или там Ленинградских станциях) взрывчаткой, чтобы иметь возможность взорвать реактор ввэр, что вполне возможно не при его работе, а именно при загрузке взрывчатого вещества в совместимый контейнер. В Петербург легко попасть 20 человек из Финляндии, куда путь диверсантам вполне открыт под видом беженцев, при этом любое вооружение доступно так или иначе при скрытом сотрудничестве с финами, запустят пару самолетов с кристалликами для выпадения осадков и не пострадают от радиации. Это хорошая угроза в ответ на кацапский ядерный терроризм. Для чмони и шестерок существует только Москва и Петербург, притом элитными коттеджными застройками в первую очередь, и пока они тотально выигрывают войну, так как эти 2 города не понесли никакого ущерба для себя. Вот когда у них будет реальный страх радиоактивного заражения их особняков, вот тогда они резко начнут реально хотеть мира, а до этого они ничегошеньки не теряют.
це майже останній козир у клєшенкє *****...хіба він його просто так віддасть????
ні! не віддасть... але може шантажом змусити піти на поступки...а от на які??? то вже залежить від апетиту хворої на розум потвори...
Это не ядерный шантаж - это энергетический шантаж.
Напоминающий этого либо туп, либо лжец, который считает остальных тупыми.
само зе - ніщо, купка органіки