МАГАТЕ має якнайшвидше взяти під контроль ЗАЕС, - Зеленський

Місія МАГАТЕ якнайшвидше має взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Президент України Володимир Зеленський заявив на засіданні Ради безпеки ООН.

"Місія МАГАТЕ якнайшвидше має взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій атомній станції, а Росія повинна без будь-яких умов припинити ядерний шантаж і повністю звільнити станцію", – наголосив глава Української держави.

Він констатував, що Російська Федерація поставила світ на межу радіаційної катастрофи, зробивши територію найбільшої атомної станції в Європі – ЗАЕС – зоною бойових дій. У цьому контексті Зеленський підкреслив, що через збройні провокації Росії, обстріли та розміщення на території станції російських терористів зараз уся Європа та сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли країн G7 закликають Росію негайно вивести військових і техніку із ЗАЕС

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в Радбезі ООН: Росія використовує ядерний об’єкт ЗАЕС як плацдарм для війни

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Також читайте: Нам пропонували, щоб представники МАГАТЕ їхали на Запорізьку АЕС з окупованого Криму, - Зеленський

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.