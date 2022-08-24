МАГАТЕ має якнайшвидше взяти під контроль ЗАЕС, - Зеленський
Місія МАГАТЕ якнайшвидше має взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Президент України Володимир Зеленський заявив на засіданні Ради безпеки ООН.
"Місія МАГАТЕ якнайшвидше має взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій атомній станції, а Росія повинна без будь-яких умов припинити ядерний шантаж і повністю звільнити станцію", – наголосив глава Української держави.
Він констатував, що Російська Федерація поставила світ на межу радіаційної катастрофи, зробивши територію найбільшої атомної станції в Європі – ЗАЕС – зоною бойових дій. У цьому контексті Зеленський підкреслив, що через збройні провокації Росії, обстріли та розміщення на території станції російських терористів зараз уся Європа та сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення.
Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
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Магатэ же мутная организация. Достаточно посмотреть финансирование этих ООН и Магатэ. Особенно после Трампа. Их уже купили китайцы и кацапы.
Вообще, довольно легко понять, куплена ли международная организация или нет. Для этого надо взять человека, кто последние 10-15 лет регулярно читал и смотрел кацапскую пропаганду у кремлевских медиа и бывших независимых медиа, кто был захвачен так или иначе. Сложно такого найти, но возможно. И попросить его посмотреть на частоту употребления названий этих организаций и новостей с ними относительно общей повестки. Простой анализ. И там будет видно, что ООН, Магатэ, ФИФА, УЕФА, международная федерация хоккея, где ряженый клоун судит матч с участием чмони, которому подыгрывают все от вратаря до защитников, и ряд других организаций. Там и амнести интернейшнл будет. По странам в пропаганде тоже самое. Франция, Германия и Италия с Австрией последние 20 лет непрерывно употребляются в контексте влиятельных государств в ЕС, а остальные как будто там нахлебники. Притом это и частично является правдой за счет накачивания газом и нефтью этих стран и развития их экономики, но они далеко не являются гегемонами в управлении ЕС.
С ЗАЭС решить вопрос можем только мы сами. Завести свою грязную бомбу в Москву или же модифицировать топливную ячейку (реакторы довольно схожи у ЗАЭС или там Ленинградских станциях) взрывчаткой, чтобы иметь возможность взорвать реактор ввэр, что вполне возможно не при его работе, а именно при загрузке взрывчатого вещества в совместимый контейнер. В Петербург легко попасть 20 человек из Финляндии, куда путь диверсантам вполне открыт под видом беженцев, при этом любое вооружение доступно так или иначе при скрытом сотрудничестве с финами, запустят пару самолетов с кристалликами для выпадения осадков и не пострадают от радиации. Это хорошая угроза в ответ на кацапский ядерный терроризм. Для чмони и шестерок существует только Москва и Петербург, притом элитными коттеджными застройками в первую очередь, и пока они тотально выигрывают войну, так как эти 2 города не понесли никакого ущерба для себя. Вот когда у них будет реальный страх радиоактивного заражения их особняков, вот тогда они резко начнут реально хотеть мира, а до этого они ничегошеньки не теряют.
це майже останній козир у клєшенкє *****...хіба він його просто так віддасть????
ні! не віддасть... але може шантажом змусити піти на поступки...а от на які??? то вже залежить від апетиту хворої на розум потвори...
Это не ядерный шантаж - это энергетический шантаж.
Напоминающий этого либо туп, либо лжец, который считает остальных тупыми.
само зе - ніщо, купка органіки