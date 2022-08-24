Російські окупанти переслідують працівників ЗАЕС, з березня - 26 затриманих, - Лубінець

Російська Федерація вдається до кримінального переслідування працівників Запорізької АЕС, але співробітники ЗАЕС не порушують норм ні міжнародного права, ні українського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі поінформував Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

Він уточнив, що росЗМІ повідомляють, що представники їхніх військ затримали двох співробітників Запорізької АЕС, нібито, за співпрацю із ЗСУ. Також, за його словами, у росгвардії озвучили, що із березня таких "порушників" було 26 осіб.

"Затриманих звинувачують у тому, що вони передають інформацію про пересування та розташування російської військової техніки по території ЗАЕС. І це не жарт. Як Уповноважений ВРУ з прав людини наголошую, що жодного порушення норм українського законодавства чи міжнародного права працівниками атомної станції не здійснюється", - поінформував Лубінець.

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Лубінець зазначив, що ЗАЕС - це українська атомна станція, на якій працюють українські атомники, які вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності атомної станції.

Чиновник заявив, що, попри шалений тиск, якій здійснюють росіяни по відношенню до персоналу, працівники ЗАЕС продовжують виконувати роботу для запобігання екологічній катастрофі, яка може торкнутися не тільки України, але і Європи та країн Чорноморського регіону.

Серед іншого, Лубінець уточнив, що росіяни затримують, катують та вбивають працівників ЗАЕС, і висловив переконання, що це є не тільки воєнним злочином щодо мирного населення, але і порушенням принципів ядерної безпеки, одним з яких є збереження цілісності команди яка відповідає за об’єкт.

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При цьому посадовець зазначив, що російське військове і політичне керівництво не соромиться казати світу про те, що вони здійснюють ядерний тероризм і розміщують військову техніку на території працюючої атомної станції.

Тому Уповноважений ВРУ з прав людини закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, МАГАТЕ і всю світову спільноту прискорити направлення безпекової місії на ЗАЕС, демілітаризувати територію об’єкта та надати гарантії безпеки ЗАЕС та її персоналу для обслуговування станції.

"Переслідування працівників мають припинитись, адже кожен з них виконує свою важливу місію для безпечного функціонування найбільшої атомної станції Європи, аби не спровокувати ядерний інцидент, який може мати катастрофічні екологічні наслідки", - уточнив він.

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