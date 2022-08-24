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Новини Війна
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Окупанти повідомили, що захопили двох співробітників ЗАЕС

заес

Росгвардія повідомила про затримання двох співробітників Запорізької АЕС. Їх нібито підозрюють у передаванні українським військовим інформації про місцеперебування окупантів і техніки на території станції.

За повідомленням відомства, також було затримано "порушника пропускного режиму, посібника ЗСУ, який передавав координати пересування колон російської техніки", інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в Радбезі ООН: Росія використовує ядерний об’єкт ЗАЕС як плацдарм для війни

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Також читайте: Нам пропонували, щоб представники МАГАТЕ їхали на Запорізьку АЕС з окупованого Криму, - Зеленський

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Автор: 

окупація (6661) Росгвардія (99) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+6
той з співробітників, хто зняв відео, як кацапи ховають техніку в приміщеннях ЗАЄС ризикував своїм життям і безпекою близьких. Кацапи помстяться.
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24.08.2022 19:11
+5
Де Мураєв?

Треба його обміняти...
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24.08.2022 19:12
+4
Крупна побіда? Шойга готує нагороди?
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24.08.2022 19:07
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Крупна побіда? Шойга готує нагороди?
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24.08.2022 19:07 Відповісти
той з співробітників, хто зняв відео, як кацапи ховають техніку в приміщеннях ЗАЄС ризикував своїм життям і безпекою близьких. Кацапи помстяться.
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24.08.2022 19:11 Відповісти
Де Мураєв?

Треба його обміняти...
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24.08.2022 19:12 Відповісти
передавали или нет, но на подвале их точно жалеть не будут. А если поймают наводчиков или информаторов. которые работают против Украины, то украинские службы их стараются отпускать.
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24.08.2022 19:12 Відповісти
Лапатні терористи продовжують терор-а цивілізований світ частково боїтьсся визнати їх терористами...Ох і хрєнь...
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24.08.2022 19:12 Відповісти
А то ****** ніхто не знає де ви знаходитесь. І куди пересуваєтесь.
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24.08.2022 19:13 Відповісти
Дивно виглядає те, що Зеленський не просить допомоги НАТО в цій ситуації.
Ходять такі розмови, чутки (?), що господарі ЗАЄС (напевно Ахметов) щось там каламутять. Хочуть віддати станцію кацапам
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24.08.2022 19:17 Відповісти
Не фантазуйте.
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24.08.2022 19:24 Відповісти
Я вже, наприклад, давно нашій "верхівці" не вірю. Ні у чому. Від цієї війни страждає простий український народ та наша економіка. "Верхівки" лише вирішують свої інтереси
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24.08.2022 19:28 Відповісти
Я теж не в захваті від Ахметова. Але в даному випадку все давно вже відомо:

Народний депутат Андрій Деркач і заступник голови Офісу президента Олег Татаров контролюють державного енергетичного монополіста "Енергоатом".

Як заявив у себе на Ютуб-каналі народний депутат Гео Лерос, посилаючись на заяву народного депутата Володимира Ар'єва, передача контролю над держкомпанією Деркачу є "платою президента Володимира Зеленського за публікацію" так званих "плівок Байдена".
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24.08.2022 19:56 Відповісти
За часів прем'єрства Віктора Януковича в 2006-2007 роках Олег Кулініч був віцепрезидентом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

В цей самий період "Енергоатом" очолював Андрій Деркач. Він також є випускником академії ФСБ Росії.
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24.08.2022 20:02 Відповісти
Бывшего главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной республике Крым Олега Кулинича отправили под арест. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.

Кулиничу предъявили обвинения по трем статьям, в том числе - в госизмене. Он был задержан 16 июля.
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24.08.2022 20:04 Відповісти
Щоб ви свої яйця садовими ножицями захопили.
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24.08.2022 19:23 Відповісти
 
 