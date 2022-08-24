Окупанти повідомили, що захопили двох співробітників ЗАЕС
Росгвардія повідомила про затримання двох співробітників Запорізької АЕС. Їх нібито підозрюють у передаванні українським військовим інформації про місцеперебування окупантів і техніки на території станції.
За повідомленням відомства, також було затримано "порушника пропускного режиму, посібника ЗСУ, який передавав координати пересування колон російської техніки", інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
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Ходять такі розмови, чутки (?), що господарі ЗАЄС (напевно Ахметов) щось там каламутять. Хочуть віддати станцію кацапам
Народний депутат Андрій Деркач і заступник голови Офісу президента Олег Татаров контролюють державного енергетичного монополіста "Енергоатом".
Як заявив у себе на Ютуб-каналі народний депутат Гео Лерос, посилаючись на заяву народного депутата Володимира Ар'єва, передача контролю над держкомпанією Деркачу є "платою президента Володимира Зеленського за публікацію" так званих "плівок Байдена".
В цей самий період "Енергоатом" очолював Андрій Деркач. Він також є випускником академії ФСБ Росії.
Кулиничу предъявили обвинения по трем статьям, в том числе - в госизмене. Он был задержан 16 июля.