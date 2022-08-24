Оккупанты сообщили, что захватили двух сотрудников ЗАЭС
Росгвардия сообщила о задержании двух сотрудников Запорожской АЭС. Их якобы подозревают в передаче украинским военным информации о местонахождении оккупантов и техники на территории станции.
По сообщению ведомства, также был задержан "нарушитель пропускного режима, пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники", информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.
Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, потому что повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.
В последнее время русские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.
Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем черз линию столкновения опасна.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба його обміняти...
Ходять такі розмови, чутки (?), що господарі ЗАЄС (напевно Ахметов) щось там каламутять. Хочуть віддати станцію кацапам
Народний депутат Андрій Деркач і заступник голови Офісу президента Олег Татаров контролюють державного енергетичного монополіста "Енергоатом".
Як заявив у себе на Ютуб-каналі народний депутат Гео Лерос, посилаючись на заяву народного депутата Володимира Ар'єва, передача контролю над держкомпанією Деркачу є "платою президента Володимира Зеленського за публікацію" так званих "плівок Байдена".
В цей самий період "Енергоатом" очолював Андрій Деркач. Він також є випускником академії ФСБ Росії.
Кулиничу предъявили обвинения по трем статьям, в том числе - в госизмене. Он был задержан 16 июля.