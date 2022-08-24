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Новости Война
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Оккупанты сообщили, что захватили двух сотрудников ЗАЭС

заес

Росгвардия сообщила о задержании двух сотрудников Запорожской АЭС. Их якобы подозревают в передаче украинским военным информации о местонахождении оккупантов и техники на территории станции.

По сообщению ведомства, также был задержан "нарушитель пропускного режима, пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники", информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, потому что повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

Смотрите: В результате вчерашних обстрелов рашистов погиб работник ЗАЭС, - "Энергоатом". ФОТО

В последнее время русские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Также читайте: Риск ядерного конфликта достиг самой высокой точки за десятилетие, - Гутерриш

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем черз линию столкновения опасна.

Автор: 

оккупация (10112) Росгвардия (85) Запорожская АЭС (701)


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Топ комментарии
+6
той з співробітників, хто зняв відео, як кацапи ховають техніку в приміщеннях ЗАЄС ризикував своїм життям і безпекою близьких. Кацапи помстяться.
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24.08.2022 19:11
+5
Де Мураєв?

Треба його обміняти...
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24.08.2022 19:12
+4
Крупна побіда? Шойга готує нагороди?
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24.08.2022 19:07
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Крупна побіда? Шойга готує нагороди?
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24.08.2022 19:07 Ответить
той з співробітників, хто зняв відео, як кацапи ховають техніку в приміщеннях ЗАЄС ризикував своїм життям і безпекою близьких. Кацапи помстяться.
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24.08.2022 19:11 Ответить
Де Мураєв?

Треба його обміняти...
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24.08.2022 19:12 Ответить
передавали или нет, но на подвале их точно жалеть не будут. А если поймают наводчиков или информаторов. которые работают против Украины, то украинские службы их стараются отпускать.
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24.08.2022 19:12 Ответить
Лапатні терористи продовжують терор-а цивілізований світ частково боїтьсся визнати їх терористами...Ох і хрєнь...
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24.08.2022 19:12 Ответить
А то ****** ніхто не знає де ви знаходитесь. І куди пересуваєтесь.
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24.08.2022 19:13 Ответить
Дивно виглядає те, що Зеленський не просить допомоги НАТО в цій ситуації.
Ходять такі розмови, чутки (?), що господарі ЗАЄС (напевно Ахметов) щось там каламутять. Хочуть віддати станцію кацапам
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24.08.2022 19:17 Ответить
Не фантазуйте.
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24.08.2022 19:24 Ответить
Я вже, наприклад, давно нашій "верхівці" не вірю. Ні у чому. Від цієї війни страждає простий український народ та наша економіка. "Верхівки" лише вирішують свої інтереси
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24.08.2022 19:28 Ответить
Я теж не в захваті від Ахметова. Але в даному випадку все давно вже відомо:

Народний депутат Андрій Деркач і заступник голови Офісу президента Олег Татаров контролюють державного енергетичного монополіста "Енергоатом".

Як заявив у себе на Ютуб-каналі народний депутат Гео Лерос, посилаючись на заяву народного депутата Володимира Ар'єва, передача контролю над держкомпанією Деркачу є "платою президента Володимира Зеленського за публікацію" так званих "плівок Байдена".
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24.08.2022 19:56 Ответить
За часів прем'єрства Віктора Януковича в 2006-2007 роках Олег Кулініч був віцепрезидентом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

В цей самий період "Енергоатом" очолював Андрій Деркач. Він також є випускником академії ФСБ Росії.
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24.08.2022 20:02 Ответить
Бывшего главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной республике Крым Олега Кулинича отправили под арест. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.

Кулиничу предъявили обвинения по трем статьям, в том числе - в госизмене. Он был задержан 16 июля.
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24.08.2022 20:04 Ответить
Щоб ви свої яйця садовими ножицями захопили.
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24.08.2022 19:23 Ответить
 
 