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Новости Война
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Украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией, - секретарь СНБО Данилов

данілов

Украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Будет очень сложно, не будет легко. И если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то рубикон и дальше будет как по маслу, такого не будет, к сожалению. У нас будет большая война с этой страной и нам нужно будет приложить много усилий, чтобы победа была за нами", – подчеркнул секретарь СНБО.

По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.

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"Нам нужно одержать такую победу, которая перечеркнет возможности Российской Федерации повторять все эти вещи. Нам нужна такая победа, которая сломает хребет той твари, которая сидит на территории РФ, постоянно посягающей на чужие территории. Если мы этого сейчас не сделаем, то это будет просто отложенная война", – считает Данилов.

Автор: 

Данилов (1066)


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Топ комментарии
+60
Клятий Порошенко ніяк не перестане "наживаться на вайне". Зупиніть його...
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24.08.2022 23:00
+55
данилов... а давай мухи отдельно, каклеты отдельно...
не только украинцам (ибо это звучит как угроза) а именно вам, небожителям необходимо иметь ввиду что эта война может не окончиться к Новому году... и делать даже не выводы, а шаги ... семимильные - как одеть-обуть-согреть АРМИЮ, население, переселенцев и вынужденных бомжей (в разрушенных селах и пригородах, городах)...
тут одним художественным свистом и умным видом не отделаться...
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24.08.2022 23:05
+48
А Люся каже пару тижнів і тойво
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24.08.2022 22:59
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Страница 3 из 3
Люди морально вже втомилися а ви каже готується ще до важких часів!!

Це не коли не закінчиться!!
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25.08.2022 06:12 Ответить
данилов . так чого ж окопи не рили . а рили пид ПОРОШЕНКА . всим зеленим стадом рили . та в сични перед самим вторгненням в карпатах каталися на лижах . а вси посольства з КИЕВА тикали до ЛЬВОВА в той час . як вся ******* типа сукисов перебралась в монако . хто давав дозволи пид час вийни . а чому ти данилов не пидказав зельцу . шо з кожнои гниди .. байрактар.. . а ни хай сидять у львови . оти пацюки штук 10 байрактарив купили б щоб в монако здристнуть
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25.08.2022 06:34 Ответить
Навіщо ти нівечиш мову??
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25.08.2022 08:43 Ответить
самило якщо тоби не подобаеться моя мова ---то йди сам знаеш куди
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26.08.2022 06:15 Ответить
Багато дописів від кацоботів,які несуть посил, що всі "втомились від війни". Поки вас, каци, не раздолбаємо, не загонимо під ніжки Буша, під окупацією Китаєм ми, українці, будемо воювати. Мій прогноз : з різною інтенсивністю до десяти років. Потім - Китай, кацапи
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25.08.2022 07:54 Ответить
які десять років ? Економіка вже у стані клінічної смерті,гроші друкують вдень і вночі,допомоги дають якийсь процент від обіцяного і необхідного.Які десять років? Хто стільки витримає фінансово?
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25.08.2022 10:16 Ответить
Витримаємо бо будуть допомагати, а ось рашка не витримає та стане частиною Китая
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25.08.2022 14:27 Ответить
Его слова - это просто пук в лужу. В случае затяжной войны тут просто ничего не останется. Защищать будет некем и нечего. Восстанавливать так же будет нечего и уже незачем. Так что можно успокоиться. Долго не будет, долго мы просто не выдержим.
Думаю, что у власти самой нет какого либо плана. Сил, чтобы навязать свою инициативу, нам не хватает. Скорее они играют исходя из текущей ситуации, надеются только на везение и чтобы продержаться подольше.
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25.08.2022 08:38 Ответить
Кожен виступ Данилова - пук у калюжу. Це особливість усіх діячів підібраних Зелей для управління цією автократією.
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25.08.2022 09:05 Ответить
Так урезайте бабло с нафтогаза,с укрпочты,укржд, и т.д. или такие заоблачные зарплаты пооставались????????
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25.08.2022 08:42 Ответить
А данілову не треба готуватись?
Затяжна війна це буде вирок для країни.
Раніше потрібно було готуватись данілофф
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25.08.2022 08:46 Ответить
А ты,Данилов, можешь их правильно называть рассеянные, но не россияне!??они от рассеяных народов,Записки о Московии.А мы росичи,руськие,да да,так как от р.Рось.В.этом все .Забрать у них нашу нац Рос!!!
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25.08.2022 08:47 Ответить
Тому що "готувалися" до неї, з 2019 року.
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25.08.2022 08:52 Ответить
Свинороси, українці не втомяться від війни поки вашу свинопомойку не развалять, а рештки не віддадуть Китаю - в цьому наша історична місія. Так на це потрібні роки, але що таке десять років, коли московія тиранизує Україну вже декілька століть.... І не треба зараз розділяти українців: По чи Зе - кого б не вибрали, громадяни України мають на меті розвалити мокшанську недоімперію та відродити Україну як спадкоємицю Київською Русі. Також не звертайте увагу на роботу ботів про "люди устали от войны, не на что икру покупать, Европе это не надо" тощо. Скільки треба, стільки і будемо бити кацапів, кому важко на мирняку, велкам до війська українського! Вляпались ви, кацапи, ой вляпались... Ми вас породили , ми й погубимо (віддамо Китаю)
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25.08.2022 09:07 Ответить
Всі пророцтва кажуть про те, що Китай захопить рашку. Логічно, що це трапиться, коли рашку нагнуть та ослаблять, що зараз і відбувається.
 Предсказание блаженного Николая Уральского (1905-1977):
«Все у нас боятся Запада, а надо бояться Китая… Когда последнего Православного патриарха свергнут, Китай пойдёт на южные земли. И весь мир будет молчать. И никто не услышит, как православных будут истреблять. В лютые холода женщин, стариков, детей выгонят на улицы, а в тёплых домах поселятся китайские солдаты.
Никто не сможет пережить ту страшную зиму. Все изопьют одну чашу смерти до дна. Европа будет нейтральна к Китаю. Ей Китай будет представляться неким допотопным гигантским существом, изолированным и надёжно защищённым от любого врага Сибирскими и Среднеазиатскими просторами.
Китайские армии пройдут до Каспийского моря. Вслед за китайскими солдатами будут идти миллионы китайских переселенцев, и никто не сможет их остановить. Все коренное население будет покорено и обречено на вымирание».

Из воспоминаний о Евдокии: «Один раз сидела Дунюшка, сидела, вроде бы спала, а потом подошла к люльке с младенцем и как уколет его веретеном: «Вот как ещё будет».
- За что ты его так, Дунюшка? - спрашиваем её.
- Я не его, я их всех так, - и показала, как всех русских ребятишек будут штыками убивать».
- Когда вас поведут на мучения, не бойтесь. Скорая смерть, она лучше рабства, - предупреждала блаженная.

отрок Вячеслав
Возникнет конфликт у Америки с Китаем, и когда они будут на грани войны, то американцы в последний момент испугаются Китая и натравят его на Россию. И начнётся страшная война с Китаем. Война будет такая, что иногда без единого выстрела огромные территории ими будут захвачены: вечером жители уснут россиянами, а утром проснутся китайцами. Но во многих городах и весях будут идти кровопролитные бои. Славик говорил, что китайцы будут убивать наших мужчин и мальчиков, и стерилизовать наше население на завоёванных территориях. На завоёванных и оставшихся за ними землях китайцы будут жестоки во всём; а церкви христианские и мечети мусульманские чуть-чуть переделают завоеватели, сделают крыши по-китайски, положат перед входом дракона, который вместо колокола будет глухим протяжным звуком собирать на поклонение народ, те же, кто не пойдут, будут безжалостно убиты или повешены.
Преподобный схииером. Феодосий (Кашин) Иерусалимский (1948 г.)
Разве это была война? Вот впереди будет война. Начнется она с востока… Поднимется Китай, великая битва будет с Россией между Биэй и Катунью. Символ Китая - Дракон. Драконом именуется Змей древний. Когда Китай поднимется, то и миру конец. Китай пойдет против России… Поделят Россию, ослабят ее, а потом начнут грабить.
Преподобный Кукша (Величко, 1875-1964):
Одно горе прошло, и другое прошло, и скоро быть третье. Боже, ужасные несчастья идут на землю: голод, война, печаль и разрушения. Время близко, у самого края. Не слушайте никого, кто говорит, что будет мир. Нет мира и не будет. Война пойдет за страшным духовным голодом. И все будут посланы на восток, и мужчины и женщины, и никто из них не вернется, все погибнут там. Ужасная смерть будет послана от Господа.
Русский писатель Владимир Соловьев (1853-1900), который, несомненно, обладал пророческим даром, написал стихотворение «Три разговора об Антихристе» - как о последних временах:
От вод Малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков,
Как саранча неисчислимы,
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы
Идут на север племена,
О, Русь, забудь былую славу! ..
3. . Старец Николай (Гурьянов) в 1995 г. говорил: «После Ельцина будет военный… Власть его будет погонная. Но время его мало, как и он сам. Война погубит»…
5. Воспоминания о блаженной Пелагею Рязанскую: «Пелагия говорила, что все зло, которое будет сосредоточено в России, сметут китайцы. Горько она плакала о России…».
10. Иеросхимонах Серафим Вырицкий: «Когда Восток наберет силу, все станет неустойчивым. Число на их стороне, но не только это: у них работают трезвые и трудолюбивые люди, а у нас такое пьянство… Наступит такое время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят, а потом начнут грабить богатства… Ее восточную часть отдадут Китая… Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит. Многие страны вооружатся на Россию, но она выстоит, утратив большую часть своих земель».
16. Прозорливый Иосиф Тереля: «В начале XXI века будет страшная война. Мне была показана карта России в кольце сполохов огня. Очаги полыхали на Кавказе, в Средней Азии, в Прибалтике и по всему Дальнему Востоку, где противником России стал Китай. Лидер России развяжет войну».
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25.08.2022 09:10 Ответить
Вони, кацапи, перевершать вас у жорстокості, у підлості та кровопролиттю https://youtu.be/_QOAB56xmOc?t=217
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25.08.2022 09:11 Ответить
Хто хоче знати, коли буде реальна ІІІ Світова війна (ядерна), то ось є математичний прогноз:

Резюмируя:

Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).

Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).

Статистическая точность прогнозов - ±3 года.

Цей прогноз я зберіг собі ще у 2015 році. Значима для рашки війна таки почалась у 22 році... Наступна вже буде з Китаєм після того, як кацапія буде виснажена, а на рішення Китая, зокрема, вплине зміна клімату. Попереджаю, автор ватний, але для прогнозу це не головне.

https://mm-v.livejournal.com/186229.html
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25.08.2022 09:24 Ответить
Значить, таки другий Афганістан або Сирія... Сумно за мою Україну і український народ.
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25.08.2022 09:24 Ответить
Не сумно, якщо ти не кацап. Наша місія - розвалити рашистську недоімперію, рештки якої підбере Китай.
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25.08.2022 12:43 Ответить
якщо вам не сумно з того, що кожний день від рук рашистів гинуть десятки українців, руйнуються сотні сімей, знищуються інфраструктурні й промислові об'єкти, культові споруди... то напевне, ви не українець
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25.08.2022 13:49 Ответить
просто ідіоти таке пишуть.
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25.08.2022 14:40 Ответить
данилов арахамия ермак ..... с такими можно вечно воевать. ктото из них прошёл детектор?
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25.08.2022 09:35 Ответить
Люсе это надо было сказать, причем не сейчас, а полгода тому......
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25.08.2022 09:44 Ответить
Иногда хочется сказать: не можешь срать - не мучай жопу.
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25.08.2022 09:54 Ответить
Українцям треба готуватись до затяжного обкрадання допомоги США та ЄС.

При нормальній владі цю війну можна було б закінчити максимум цього року.

Але ні, на зелених багато компромату.Вони бояться що суспільство дізнається забагато правди, того як вони на війні наживались.
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25.08.2022 10:04 Ответить
Россия и хочет затяжной войны. Россия накопит новые силы и сделает новый прыжок по захвату новых территорий и так по кускам захватывает Украину. Украина должна наступать!!!
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25.08.2022 10:37 Ответить
Затяжная война разрушит Украину и экономику и т.д. Эту власть нужно менять, они ничего не понимают! Нужно увеличить интенсивность и тогда ускорятся процессы. Самое худшее для государства - это затяжная война - Сунь Цзы - искусство войны. Украина отобьет территории и если РФ не остановиться воевать, то Украина будет вести войну на территории России!
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25.08.2022 10:42 Ответить
Так смішно читати слова: «Коли ми переможемо» або «Слава ЗСУ» від людей, які повтікали за кордон і в такий тяжкий час залишили країну. Особливо чоловіки. А яке ви маєте відношення до ЗСУ, сцикунчики? Яке ви відношення матимете до перемоги? До перемоги відношення матимуть тільки військові і волонтери. А всі інші, які гуляють по за кордонам і в пабах Києва, Львова не мають ніякого морального права вішати собі медалі.
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25.08.2022 12:04 Ответить
Ми в окупації 300 років, всі ці театральні потуги лишень прикриття... гра в патріотизм та вишиванки...
По факту: олігархія згноює славянство дуже швидко, не тільки у нас - всюду. Така уж ціль масонів-негоїв.
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25.08.2022 15:23 Ответить
Тобто, простим людям, а владі якось пофіг
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25.08.2022 12:21 Ответить
не лише владі, а іншим панам.
Всі пани разом з сім"ями за кордоном, а українці вооють і рвуть чуби за своїх панів
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25.08.2022 14:43 Ответить
Падаждітє, падаждітє!, а що там скаже Арестович в "вечірній казочці"? Два-три тижні? А Верховний дав наказ 3 - 6 тижнів для визволення півдня. А час іде... Нахіба ж так лялякати?
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25.08.2022 12:33 Ответить
Та з такою владою і "елітою" зрозуміло, швидше за все що країна вже програла війну, озирнутися назад за 30 років все розкрадено і розвалено нічого і не створено, 30 років волали про незалежність, а економіка за 6 місяців вже в мотлох рознесена. Печалька.
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25.08.2022 12:59 Ответить
саме так: говорять одне - а роблять геноцид. РФ - то лишень способ це все прикривати. Нам коли ціну на газ підіймали що вішали локшиною?
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25.08.2022 15:24 Ответить
Западу пора присылать своих солдат. Своих они обеспечат новейшим оружием как в афгане.РФ разнесут в клочки за месяц.
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25.08.2022 13:36 Ответить
С чего бы это?30 лет мудрый нарид и в ус не дул,что бы создавать свое государство,жил между холодильником,унитазом и телеком,и теперь за все это должны умирать другие?
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25.08.2022 13:52 Ответить
Не відкриєте кордони-отримаєте фронт вже всередині країни.Судячи по вашим діям-то і є ваша справжня мета,щоб після півдня,здати таким чином всю країну.
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25.08.2022 13:49 Ответить
Кордони і так відкриті.
Питання ціни
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25.08.2022 14:44 Ответить
Пане, Данилов!
Тяжко Вам, чомусь, вірити, після того як ви запевняли, що війни не буде, та висміювали наших партнерів по розвідці? Толку, особисто від Вас, ми не бачимо, аж ніякого.
Краще б зайнялися кротами при владі єрмаками, татаровими та іншою сволотою та допомогли б нам бистріше закіничити війну...
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25.08.2022 13:51 Ответить
******,готуватись до чогось можна лише маючи гроші.
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25.08.2022 13:58 Ответить
Данілов, ось і розкажіть конкретно, ЯК ви будете готуватися до зимових умов? Хто за що буде відповідати? Хтоі як буде вирішувати - повертатись людям і куди?
А у вас пусте базікання. Данілов, можливо, чесна людина, але недалека.
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25.08.2022 16:34 Ответить
Этот мужик вечно гадости говорит. Сидит в тепле и с охраной и каркает. Он меня бесит.
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25.08.2022 21:41 Ответить
Українцям доведеться заробляти на новий чорний костюм Данилову і всій шоблі, бо вони не збираються розкуркулювати і позбавляти майна мокшанських магнатів в Україні.
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25.08.2022 23:52 Ответить
все правильно сказав!
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27.08.2022 13:21 Ответить
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