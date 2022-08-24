Украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией, - секретарь СНБО Данилов
Украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией.
Об этом в комментарии Радио Свобода заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Будет очень сложно, не будет легко. И если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то рубикон и дальше будет как по маслу, такого не будет, к сожалению. У нас будет большая война с этой страной и нам нужно будет приложить много усилий, чтобы победа была за нами", – подчеркнул секретарь СНБО.
По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.
"Нам нужно одержать такую победу, которая перечеркнет возможности Российской Федерации повторять все эти вещи. Нам нужна такая победа, которая сломает хребет той твари, которая сидит на территории РФ, постоянно посягающей на чужие территории. Если мы этого сейчас не сделаем, то это будет просто отложенная война", – считает Данилов.
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Це не коли не закінчиться!!
Думаю, что у власти самой нет какого либо плана. Сил, чтобы навязать свою инициативу, нам не хватает. Скорее они играют исходя из текущей ситуации, надеются только на везение и чтобы продержаться подольше.
Затяжна війна це буде вирок для країни.
Раніше потрібно було готуватись данілофф
Предсказание блаженного Николая Уральского (1905-1977):
«Все у нас боятся Запада, а надо бояться Китая… Когда последнего Православного патриарха свергнут, Китай пойдёт на южные земли. И весь мир будет молчать. И никто не услышит, как православных будут истреблять. В лютые холода женщин, стариков, детей выгонят на улицы, а в тёплых домах поселятся китайские солдаты.
Никто не сможет пережить ту страшную зиму. Все изопьют одну чашу смерти до дна. Европа будет нейтральна к Китаю. Ей Китай будет представляться неким допотопным гигантским существом, изолированным и надёжно защищённым от любого врага Сибирскими и Среднеазиатскими просторами.
Китайские армии пройдут до Каспийского моря. Вслед за китайскими солдатами будут идти миллионы китайских переселенцев, и никто не сможет их остановить. Все коренное население будет покорено и обречено на вымирание».
Из воспоминаний о Евдокии: «Один раз сидела Дунюшка, сидела, вроде бы спала, а потом подошла к люльке с младенцем и как уколет его веретеном: «Вот как ещё будет».
- За что ты его так, Дунюшка? - спрашиваем её.
- Я не его, я их всех так, - и показала, как всех русских ребятишек будут штыками убивать».
- Когда вас поведут на мучения, не бойтесь. Скорая смерть, она лучше рабства, - предупреждала блаженная.
отрок Вячеслав
Возникнет конфликт у Америки с Китаем, и когда они будут на грани войны, то американцы в последний момент испугаются Китая и натравят его на Россию. И начнётся страшная война с Китаем. Война будет такая, что иногда без единого выстрела огромные территории ими будут захвачены: вечером жители уснут россиянами, а утром проснутся китайцами. Но во многих городах и весях будут идти кровопролитные бои. Славик говорил, что китайцы будут убивать наших мужчин и мальчиков, и стерилизовать наше население на завоёванных территориях. На завоёванных и оставшихся за ними землях китайцы будут жестоки во всём; а церкви христианские и мечети мусульманские чуть-чуть переделают завоеватели, сделают крыши по-китайски, положат перед входом дракона, который вместо колокола будет глухим протяжным звуком собирать на поклонение народ, те же, кто не пойдут, будут безжалостно убиты или повешены.
Преподобный схииером. Феодосий (Кашин) Иерусалимский (1948 г.)
Разве это была война? Вот впереди будет война. Начнется она с востока… Поднимется Китай, великая битва будет с Россией между Биэй и Катунью. Символ Китая - Дракон. Драконом именуется Змей древний. Когда Китай поднимется, то и миру конец. Китай пойдет против России… Поделят Россию, ослабят ее, а потом начнут грабить.
Преподобный Кукша (Величко, 1875-1964):
Одно горе прошло, и другое прошло, и скоро быть третье. Боже, ужасные несчастья идут на землю: голод, война, печаль и разрушения. Время близко, у самого края. Не слушайте никого, кто говорит, что будет мир. Нет мира и не будет. Война пойдет за страшным духовным голодом. И все будут посланы на восток, и мужчины и женщины, и никто из них не вернется, все погибнут там. Ужасная смерть будет послана от Господа.
Русский писатель Владимир Соловьев (1853-1900), который, несомненно, обладал пророческим даром, написал стихотворение «Три разговора об Антихристе» - как о последних временах:
От вод Малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков,
Как саранча неисчислимы,
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы
Идут на север племена,
О, Русь, забудь былую славу! ..
3. . Старец Николай (Гурьянов) в 1995 г. говорил: «После Ельцина будет военный… Власть его будет погонная. Но время его мало, как и он сам. Война погубит»…
5. Воспоминания о блаженной Пелагею Рязанскую: «Пелагия говорила, что все зло, которое будет сосредоточено в России, сметут китайцы. Горько она плакала о России…».
10. Иеросхимонах Серафим Вырицкий: «Когда Восток наберет силу, все станет неустойчивым. Число на их стороне, но не только это: у них работают трезвые и трудолюбивые люди, а у нас такое пьянство… Наступит такое время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят, а потом начнут грабить богатства… Ее восточную часть отдадут Китая… Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит. Многие страны вооружатся на Россию, но она выстоит, утратив большую часть своих земель».
16. Прозорливый Иосиф Тереля: «В начале XXI века будет страшная война. Мне была показана карта России в кольце сполохов огня. Очаги полыхали на Кавказе, в Средней Азии, в Прибалтике и по всему Дальнему Востоку, где противником России стал Китай. Лидер России развяжет войну».
Резюмируя:
Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Цей прогноз я зберіг собі ще у 2015 році. Значима для рашки війна таки почалась у 22 році... Наступна вже буде з Китаєм після того, як кацапія буде виснажена, а на рішення Китая, зокрема, вплине зміна клімату. Попереджаю, автор ватний, але для прогнозу це не головне.
https://mm-v.livejournal.com/186229.html
При нормальній владі цю війну можна було б закінчити максимум цього року.
Але ні, на зелених багато компромату.Вони бояться що суспільство дізнається забагато правди, того як вони на війні наживались.
По факту: олігархія згноює славянство дуже швидко, не тільки у нас - всюду. Така уж ціль масонів-негоїв.
Всі пани разом з сім"ями за кордоном, а українці вооють і рвуть чуби за своїх панів
Питання ціни
Тяжко Вам, чомусь, вірити, після того як ви запевняли, що війни не буде, та висміювали наших партнерів по розвідці? Толку, особисто від Вас, ми не бачимо, аж ніякого.
Краще б зайнялися кротами при владі єрмаками, татаровими та іншою сволотою та допомогли б нам бистріше закіничити війну...
А у вас пусте базікання. Данілов, можливо, чесна людина, але недалека.