Українцям треба готуватись до затяжної війни з Росією, - секретар РНБО Данілов

Українцям треба готуватись до затяжної війни з Росією.

Про це у коментарі Радіо Свобода заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Буде дуже складно, не буде легко. І якщо хтось вважає, що ми вже пройшли якийсь рубікон і далі буде як по маслу, такого не буде, на жаль. Ми матимемо велику війну з цією країною і нам потрібно буде докласти багато зусиль, щоб перемога була за нами", – наголосив секретар РНБО.

На думку Данілова, лише повна нейтралізація російської агресії означатиме перемогу у цій війні.

"Нам потрібно здобути таку перемогу, яка перекреслить можливості Російської Федерації повторювати всі ці речі. Нам потрібна така перемога, яка зламає хребет тієї тварі, яка сидить на території РФ, яка постійно зазіхає на чужі території. Якщо ми цього зараз не зробимо, то це буде просто відкладена війна", – вважає Данілов.

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