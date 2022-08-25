Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района, зафиксировано два прилета, - голова ОВА Кулеба (обновлено)

В громаде Вышгородского района Киевской области прогремели несколько взрывов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава ОВА Киевщины Алексей Кулеба.

"Имеем информацию о нескольких звуках взрывов в одной из громад Вышгородского района. Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают", - говорится в сообщении.

Кулеба просит не пренебрегать сигналом тревоги и сразу уходить в укрытие.

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Позже Кулеба обновил информацию о взрывах в Киевской области: "Ночью враг нанес ракетные обстрелы по одной из громад Вышгородского района. Зафиксировано два прилета".

Как отмечается, жертв и раненых среди гражданских по состоянию на утро нет. Пожары и разрушения жилых построек или объектов инфраструктуры отсутствуют.

"Обследование атакованной территории продолжается. Другие взрывы, которые слышали жители региона, - работа нашей ПВО", - добавил Кулеба.

Пізніше Кулеба оновив інформацію щодо вибухів на Київщині: "Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два прильоти".

Як зазначається, жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні.

"Обстеження атакованої території триває. Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота нашої ППО", - додав Кулеба.