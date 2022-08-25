РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6264 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
12 954 12

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района, зафиксировано два прилета, - голова ОВА Кулеба (обновлено)

ракета

В громаде Вышгородского района Киевской области прогремели несколько взрывов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава ОВА Киевщины Алексей Кулеба.

"Имеем информацию о нескольких звуках взрывов в одной из громад Вышгородского района. Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают", - говорится в сообщении.

Кулеба просит не пренебрегать сигналом тревоги и сразу уходить в укрытие.

Читайте также: На Киевщине обезвредили почти 61 тысячу взрывоопасных предметов

Позже Кулеба обновил информацию о взрывах в Киевской области: "Ночью враг нанес ракетные обстрелы по одной из громад Вышгородского района. Зафиксировано два прилета".

Как отмечается, жертв и раненых среди гражданских по состоянию на утро нет. Пожары и разрушения жилых построек или объектов инфраструктуры отсутствуют.

"Обследование атакованной территории продолжается. Другие взрывы, которые слышали жители региона, - работа нашей ПВО", - добавил Кулеба.

Пізніше Кулеба оновив інформацію щодо вибухів на Київщині: "Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два прильоти".

Як зазначається, жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні.

"Обстеження атакованої території триває. Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота нашої ППО", - додав Кулеба.

Автор: 

взрыв (6724) Киевская область (4114) Кулеба Алексей (108)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
З якого це переляку у руzzкіх ракети закінчаться?
Всі кацапські ракетні заводи працюють:
єкатиринбург - калібри

новосибірськ - кинжали

воткінськ (удмуртія) - Іскандери

москва - с300, с400

Над жодним з них ще не пролітала бавовна
показать весь комментарий
25.08.2022 09:02
+4
А елементну базу для систем наведення кацапи вже навчилися самі робити чи на Аліекспресі купують?
показать весь комментарий
25.08.2022 09:16
+2
Насамси та іриски прибудуть своєчасно,коли у каців скінчиться ракети.
показать весь комментарий
25.08.2022 06:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Насамси та іриски прибудуть своєчасно,коли у каців скінчиться ракети.
показать весь комментарий
25.08.2022 06:31 Ответить
З якого це переляку у руzzкіх ракети закінчаться?
Всі кацапські ракетні заводи працюють:
єкатиринбург - калібри

новосибірськ - кинжали

воткінськ (удмуртія) - Іскандери

москва - с300, с400

Над жодним з них ще не пролітала бавовна
показать весь комментарий
25.08.2022 09:02 Ответить
А елементну базу для систем наведення кацапи вже навчилися самі робити чи на Аліекспресі купують?
показать весь комментарий
25.08.2022 09:16 Ответить
Не переживайте, все у китайців куплять. Якщо не напряму - то через країни-посередники (типу Сингапуру) чи взагалі якісь офшорні острови
показать весь комментарий
25.08.2022 10:08 Ответить
Не впевнений, що Китаю під час глибокої економічної кризи цікаво за копійки від вже економічно мертвої держави втратити ринки США та ЄС.
показать весь комментарий
25.08.2022 10:26 Ответить
Вже разів у нерозірваних ракетах знаходили китайську і навіть європейську електроніку (це навіть міжнародні експерти підтверджували)причому нову, 2022 року виготовлення згідно маркувань. Але від цього глобально нічого не змінилося
показать весь комментарий
25.08.2022 12:16 Ответить
Я штук 6 прильотів нарахував о 3 ночі.
показать весь комментарий
25.08.2022 08:50 Ответить
Это не от Луки случайно подарочек к годовщине Независимости?
показать весь комментарий
25.08.2022 09:26 Ответить
От него самого.
показать весь комментарий
25.08.2022 09:49 Ответить
 
 