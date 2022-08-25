В районе Антоновского моста раздавались взрывы, виден пожар, - СМИ

В Херсоне в районе Антоновского моста раздались взрывы. Почти тут же вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным СМИ, звуки были слышны около 05:00 утра 25 августа.

"В Херсоне в районе Антоновского моста слышны взрывы. Сейчас в той стороне что-то горит", - говорится в сообщении.

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