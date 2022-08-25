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У районі Антонівського мосту лунали вибухи, видно пожежу, - ЗМІ

мост,міст,антонівський,антоновский

У Херсоні в районі Антонівського мосту пролунали вибухи. Майже одразу там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, звуки було чути близько 05:00 ранку 25 серпня.

"У Херсоні в районі Антонівського мосту було чутно вибухи. Наразі в тому боці щось горить", - зазначено в повідомленні.

Також дивіться: По Антонівському мосту знову завдано ударів, місцеві повідомляють про 8-10 "прильотів". ВIДЕО

Автор: 

міст (1230) обстріл (28196) Херсон (3329)


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Топ коментарі
+41
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25.08.2022 07:44
+36
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25.08.2022 07:50
+28
Добрає утра кацапскіє свіньї...
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25.08.2022 07:49
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25.08.2022 07:44 Відповісти
Полное или неполное

Но теперь это уже не мост
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25.08.2022 07:54 Відповісти
А ти зробиш це краще, чи просто підгавкувач?
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25.08.2022 09:20 Відповісти
Добрає утра кацапскіє свіньї...
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25.08.2022 07:49 Відповісти
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25.08.2022 07:50 Відповісти
Недоросля без няньки не робить нічого.
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25.08.2022 08:09 Відповісти
А нянька хто? Дермак?
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25.08.2022 14:19 Відповісти
ліцо у Буби як завжди не обезображене інтелектом. Досі дивуюся, як таке тупе чмо стало президентом
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25.08.2022 09:32 Відповісти
Він віддзеркалює обличчя мільйонів українців.
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25.08.2022 09:36 Відповісти


Треба було уточнити
- які за це недолуге голосували та яким какая разніца і пАпріколу.
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25.08.2022 10:12 Відповісти
А це Порошенко постарався. Якби він не вивалявся в корупційному гівні разом зі Свинарчуками, працював на благо народу, розігнав медвечуківсько-бойківський синдикат у ВР, обломав апетити олігархів, не одна нормальна людина не купилась би на Чмо в образі Голобородька. Добра від добра не шукають, а чекати добра від Пороха вже стало безперспективно. Він вищав з останньою надією в голосі " Люди я вас почув ," коли зрозумів, стоячи як обісраний на стадіоні, - все, капець, не проголосують за нього. Три мерзенних зрадники, які попрали сподівання народу. Ющенко, Порошенко і Зеленський. Останній - цинік найбільш шкідливий і небезпечний.
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25.08.2022 12:30 Відповісти
Де, хоча би один звинувачуваний вирок суду проти Порошенка!? Крім бла, бла, бла...продажного Бігуса і Г+Г. А що стосовно особи Порошенка, скажу цитатою Оскара Уайльда: «Я чув стільки наклепів на Вашу адресу, що у мене немає сумнівів: Ви - прекрасна людина!» ©
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25.08.2022 13:07 Відповісти
Да здравствуєт наш суд, самий гуманний суд в мірє. Овації
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25.08.2022 18:57 Відповісти
ивашкевич, сподіваюся на наступних виборах ти потрапиш до лікарні з переломами і не зможеш проголосувати. Довбане тупе чмо, ти ще згадай розмову Пороха з ******, де звучало цілую обнімаю.
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25.08.2022 14:20 Відповісти
Цілую обнімаю? Не вірю. У Пороха дружина, діти, а ти на таке натякаєш. Я тобі не вірю і не хочу такого чути. Ти з глузду з'їхав розпускаючи такі побрехеньки.
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25.08.2022 19:21 Відповісти


Мабудь ти просто звичайний недолугий, з рівнем розвитку підлітка молодшого віку, якщо навіть не зрозумів зміст попереднього комента .

Що, доречі, пояснює твій перший коментар про Порошенка, як тупуватий підліток вішаєш собі на вуха пропагандонскі закиди з інформаційних смітників і навіть ні разу не спрацьовує критичне мислення/ставлення і бажання пошукати інформацію по певній темі в інших джерелах інформації.
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25.08.2022 20:03 Відповісти
Ще одне хамло. Ну давай інтелектуал по пунктах. Скільки падлюк, причетних до розстрілу майданівців сіло при Пороху за грати і скільки засудили атовців? Процвітання ОПЗЖ і робота їхніх прокремлівських телеканалів при його каденції. Чи то ще не було війни? Про незабутню аферу Гонтарєвої з валютним курсом і розвалом банків чув? Хто ж її прикривав? А як класно зробили перехід ТБ на цифру? Вбили два зайці одним пострілом - заробили бабла на тюнерах і зробили шикарну послугу кремлівській шоблі, залишивши без українських телеканалів все прикордоння з рашкою, бо цифрового сигналу там не було, а супутникове одночасно зробили платним. Рашистські телеканали через супутник сіють солов'їне гівно безкоштовно і цілодобово. Так що не мені приписуй пропагандонські закиди, а відкрий очі і зніми з вух порохоботівську лапшу. Про те, що Порох за свою каденцію навіть не спромігся організувати виробництво бронежилетів і шоломів, і забезпечити ними ЗСУ, думаю ти й свм знаєш, бо ми знову як в 14му всі збираємо кошти на екіпіровку наших воїнів.
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25.08.2022 22:17 Відповісти


Недолуге, ти плутаєш м'яке та квадратне, що не дивно для твого рівня розвитку.

Я повинен тобі щось шукати, ти нічього не переплутало?
Все ж на твої закиди один раз відповім.
Почнемо з того, що Порошенко не сцар, не )(уйло і не Зе, тому намагався дотримувався Конституції та діючого законодавства.
1) "Скільки падлюк, причетних до розстрілу майданівців сіло при Пороху за грати і скільки засудили атовців? "
"Процвітання ОПЗЖ і робота їхніх прокремлівських телеканалів при його каденції."
Ти не чуло, що судова влада у нас не залежна (при наймі повина такою бути), відповідно президент не повинен на неї впливати.
Посадити депутата ВР чи закрити телеканал можна тільки за рішенням суду.
Дійшло?

2) "Про незабутню аферу Гонтарєвої з валютним курсом і розвалом банків чув?"
З тієї ж опери, вирок проти Гонтаревої є?

"Хто ж її прикривав?"
Це фейк. Не чуло, що Президент не має права впливати на НБУ?
Якщо хтось і винен, то Гонтарева та керівництво НБУ тих часів. Ключові рішення там приймаються колегіально, не знало?

3) "А як класно зробили перехід ТБ на цифру?"
Це перехід планувався за довго до 2014 року і навіть відбулося з затримкою, не знало?
"залишивши без українських телеканалів все прикордоння з рашкою"
Хто хотів, навіть в лугандонії дивився українське, а хто хоче парашистьске, то і зараз по усій території України може дивитись.
Знову таки, перехід на цифрове чи заборона такого переходу, це повноваження Президента?

4) "не спромігся організувати виробництво бронежилетів і шоломів, і забезпечити ними ЗСУ"
Фейу, спромігся. А от з приходом Зе завкупівля для ЗСУ, відповідно і виробництво бронежилетів і шоломів не відбувалась, вивчай відкриту інформацію, дрібний брехунець.

От і виходить, що ти продемонстрував повне не знання Конституції, законодавства, частина твоїх, м'яко кажучи, дуже сумнівних закидів просто не за адресою, а друга частина - тупі пропагандонські фейки, та сама локшина, яку подібні до тебе з великим задоволенням збирають на вуха.

Якщо бажаєш, щоб тебе не вважали за недолугого, спочатку почитай, вникни, розберись, а потім вже щось пиши.
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26.08.2022 11:18 Відповісти
Довбню, ти мені не шукай, ти собі пошукай, скільки відсотків довіри отримав твій шоколадний на виборах. Люди в магазинах навіть полиці з продукцією Рошен минають Оцінку вже поставили в щоденник так жирно, що навіть Покищоневтік своєю дупою не зможе стерти.
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26.08.2022 20:00 Відповісти


"Довбню"
В дзеркало подивись, дебільна істота.
Аргументів як не було, так і нема.
Але для тобі подібних признати свою не правоту - легше повіситись, знаю, багато таких бачив

Про відсотки ти на паРашці розповідай, там взагалі за 100% трапляється.

"Мудрий" нарІд, яскравим представником якого є і ти, і за прАХВесора проголосував більшісттю, пам'ятаєш? А про Кравчука та Кучму нагадати, хоч точно були більш гідні?
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26.08.2022 20:31 Відповісти
Таким як ти кретинам ніколи не зрозуміти народ. Нагугли " Пєрємєн " Цоя і послухай разів десять, може тобі дійде, що народ вибирає зміни. Порох творіння часів Кучми, таким він і залишається, як не перефарбовуй. https://www.youtube.com/watch?v=nPcYSH4Tmhs
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27.08.2022 14:49 Відповісти
А посилання яке я скинув переглянь, не полінуйся, - може поможе.
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27.08.2022 15:05 Відповісти


Недолуга істота, знову ні одного нормального аргумента, тільки перескакування з теми на тему та притягнення за вуха того, що тільки тобі здається аргУментом, у тебе точно рівень розвитку - тупого підлітка переростка.

Знову твої дописи не в п...ду, не в червону армію.
Цой співав в часи і про часи перебудови та совка, гугліті мені не треба, я того ж р.н., що Цой, і чув його в свій час наживо, і не раз. Зміст цієї пісні взагалі ніяк не відноситься до виборів в Україні 2019 року.

Народ, "вумнику", не бажає якихось абстрактних просто змін, народ будь-якої країни бажає жити краще, правда "краще" має дуже широке поле змістів, ще і для кожної людини індивідуальне значення.
А от те, що у нас значна, а інколи і більша частина народу складає нарід, яскраво довело обрання Кравчука, Кучми, януковоча і Зе.

Доречі, мови все ж таки підучи, знову на не повних ЧОТИРИ рядки ЧОТИРИ помилки, що знову яскраво ілюструє твій рівень - туповатого підлітка, у якого велики проблеми не тільки з знаннями, логікою, а ще і з елементарним правописом.

Половина всіх бід України від таких як ти "фахівців" та "знавців" в усіх справах одночасно, які не те що мислити критично та логічно невзмозі, навіть декілька рядків без помилок написати.

Набридло витрачати час на таке тупе, праві були пихологі, які радили не намагатися щось довести тобі подібним, бо все, що не вкладається в твій світогляд відмітається, як не існуюче, хоч кіл на голові теши.
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27.08.2022 19:19 Відповісти
Ти брат Скабєєвої і думай відмовлятись, бо все одно не повірю. Ідеологія у вас різна, а зливний бачок працює однаково - головне вилити на опонента побільше бруду.
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28.08.2022 13:03 Відповісти
на превеликий жаль - так
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25.08.2022 10:56 Відповісти
Маленьке уточнення-хахлов, приколістів, поху...стів, уставших от войни і решта наріду. Наявність паспорта з тризубом не означає, що вони українці...так собі, населеніє...
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25.08.2022 12:13 Відповісти
Да он сам не вкуривает это, как ни старается!
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25.08.2022 12:44 Відповісти
Понтонний отримав?
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25.08.2022 08:07 Відповісти
Якщо в районі мосту, то сподіваюсь, що орки підігнали колонну швидко переправити паромом чи понтоном та отримали
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25.08.2022 08:33 Відповісти
Чернобаївка файна справа у парі з мостом...
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25.08.2022 09:29 Відповісти
Крепкий мост зараза. Никак не хочет падать
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25.08.2022 09:59 Відповісти
а ему и не надо падать (нам жеж потом тяжелее восстанавливать)
а надо чтобы он просто стал дуршлагом ...(в дырочку т.е.) и не проездным для тяжелой техники...
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25.08.2022 10:51 Відповісти
Понтов-тонны не спасут немытых!
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25.08.2022 12:45 Відповісти
Почему ВСУ дали приказ не наступать на Херсон??? предатели во власти помогают Путину готовить войска для нового рывка для захвата новых кусков территорий Украины. У России 30к танков храниться на консервации - т64, т72, и т.п. И людей они готовят по всей России. Нужно освобождать территории, пока враг не готов. Нужно наступать ВСУ!!!

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25.08.2022 15:00 Відповісти
 
 