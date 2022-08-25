У районі Антонівського мосту лунали вибухи, видно пожежу, - ЗМІ

У Херсоні в районі Антонівського мосту пролунали вибухи. Майже одразу там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, звуки було чути близько 05:00 ранку 25 серпня.

"У Херсоні в районі Антонівського мосту було чутно вибухи. Наразі в тому боці щось горить", - зазначено в повідомленні.

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