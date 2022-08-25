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У районі Антонівського мосту лунали вибухи, видно пожежу, - ЗМІ
У Херсоні в районі Антонівського мосту пролунали вибухи. Майже одразу там спалахнула пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, звуки було чути близько 05:00 ранку 25 серпня.
"У Херсоні в районі Антонівського мосту було чутно вибухи. Наразі в тому боці щось горить", - зазначено в повідомленні.
Топ коментарі
+41 Перехватчик
показати весь коментар25.08.2022 07:44
+36 Ksenia VB
показати весь коментар25.08.2022 07:50
+28 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар25.08.2022 07:49
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Но теперь это уже не мост
Треба було уточнити
- які за це недолуге голосували та яким какая разніца і пАпріколу.
Мабудь ти просто звичайний недолугий, з рівнем розвитку підлітка молодшого віку, якщо навіть не зрозумів зміст попереднього комента .
Що, доречі, пояснює твій перший коментар про Порошенка, як тупуватий підліток вішаєш собі на вуха пропагандонскі закиди з інформаційних смітників і навіть ні разу не спрацьовує критичне мислення/ставлення і бажання пошукати інформацію по певній темі в інших джерелах інформації.
Недолуге, ти плутаєш м'яке та квадратне, що не дивно для твого рівня розвитку.
Я повинен тобі щось шукати, ти нічього не переплутало?
Все ж на твої закиди один раз відповім.
Почнемо з того, що Порошенко не сцар, не )(уйло і не Зе, тому намагався дотримувався Конституції та діючого законодавства.
1) "Скільки падлюк, причетних до розстрілу майданівців сіло при Пороху за грати і скільки засудили атовців? "
"Процвітання ОПЗЖ і робота їхніх прокремлівських телеканалів при його каденції."
Ти не чуло, що судова влада у нас не залежна (при наймі повина такою бути), відповідно президент не повинен на неї впливати.
Посадити депутата ВР чи закрити телеканал можна тільки за рішенням суду.
Дійшло?
2) "Про незабутню аферу Гонтарєвої з валютним курсом і розвалом банків чув?"
З тієї ж опери, вирок проти Гонтаревої є?
"Хто ж її прикривав?"
Це фейк. Не чуло, що Президент не має права впливати на НБУ?
Якщо хтось і винен, то Гонтарева та керівництво НБУ тих часів. Ключові рішення там приймаються колегіально, не знало?
3) "А як класно зробили перехід ТБ на цифру?"
Це перехід планувався за довго до 2014 року і навіть відбулося з затримкою, не знало?
"залишивши без українських телеканалів все прикордоння з рашкою"
Хто хотів, навіть в лугандонії дивився українське, а хто хоче парашистьске, то і зараз по усій території України може дивитись.
Знову таки, перехід на цифрове чи заборона такого переходу, це повноваження Президента?
4) "не спромігся організувати виробництво бронежилетів і шоломів, і забезпечити ними ЗСУ"
Фейу, спромігся. А от з приходом Зе завкупівля для ЗСУ, відповідно і виробництво бронежилетів і шоломів не відбувалась, вивчай відкриту інформацію, дрібний брехунець.
От і виходить, що ти продемонстрував повне не знання Конституції, законодавства, частина твоїх, м'яко кажучи, дуже сумнівних закидів просто не за адресою, а друга частина - тупі пропагандонські фейки, та сама локшина, яку подібні до тебе з великим задоволенням збирають на вуха.
Якщо бажаєш, щоб тебе не вважали за недолугого, спочатку почитай, вникни, розберись, а потім вже щось пиши.
"Довбню"
В дзеркало подивись, дебільна істота.
Аргументів як не було, так і нема.
Але для тобі подібних признати свою не правоту - легше повіситись, знаю, багато таких бачив
Про відсотки ти на паРашці розповідай, там взагалі за 100% трапляється.
"Мудрий" нарІд, яскравим представником якого є і ти, і за прАХВесора проголосував більшісттю, пам'ятаєш? А про Кравчука та Кучму нагадати, хоч точно були більш гідні?
Недолуга істота, знову ні одного нормального аргумента, тільки перескакування з теми на тему та притягнення за вуха того, що тільки тобі здається аргУментом, у тебе точно рівень розвитку - тупого підлітка переростка.
Знову твої дописи не в п...ду, не в червону армію.
Цой співав в часи і про часи перебудови та совка, гугліті мені не треба, я того ж р.н., що Цой, і чув його в свій час наживо, і не раз. Зміст цієї пісні взагалі ніяк не відноситься до виборів в Україні 2019 року.
Народ, "вумнику", не бажає якихось абстрактних просто змін, народ будь-якої країни бажає жити краще, правда "краще" має дуже широке поле змістів, ще і для кожної людини індивідуальне значення.
А от те, що у нас значна, а інколи і більша частина народу складає нарід, яскраво довело обрання Кравчука, Кучми, януковоча і Зе.
Доречі, мови все ж таки підучи, знову на не повних ЧОТИРИ рядки ЧОТИРИ помилки, що знову яскраво ілюструє твій рівень - туповатого підлітка, у якого велики проблеми не тільки з знаннями, логікою, а ще і з елементарним правописом.
Половина всіх бід України від таких як ти "фахівців" та "знавців" в усіх справах одночасно, які не те що мислити критично та логічно невзмозі, навіть декілька рядків без помилок написати.
Набридло витрачати час на таке тупе, праві були пихологі, які радили не намагатися щось довести тобі подібним, бо все, що не вкладається в твій світогляд відмітається, як не існуюче, хоч кіл на голові теши.
а надо чтобы он просто стал дуршлагом ...(в дырочку т.е.) и не проездным для тяжелой техники...