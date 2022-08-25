Рашисты совершили утренний обстрел Великописаревской громады в Сумской области, зафиксировано 16 "прилетов" артиллерии, - ОВА
В результате обстрела жертв и разрушений нет.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь на 25 августа прошла спокойно. Утро, после 7 часов, началось с артобстрела Великописаревской громады. 16 прилетов из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв и разрушений в результате вражеских обстрелов нет.
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и мне интересно, когда перестанут задавать этот идиотский вопрос?