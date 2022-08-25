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Новости Война
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Рашисты совершили утренний обстрел Великописаревской громады в Сумской области, зафиксировано 16 "прилетов" артиллерии, - ОВА

сумщина

В результате обстрела жертв и разрушений нет.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь на 25 августа прошла спокойно. Утро, после 7 часов, началось с артобстрела Великописаревской громады. 16 прилетов из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и разрушений в результате вражеских обстрелов нет.

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обстрел (26872) Сумская область (2996) Живицкий Дмитрий (242)


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а чому ми мовчемо
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25.08.2022 12:21 Ответить
"мовчимо"
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25.08.2022 13:27 Ответить
Молчим, потому что:
1. У нас нет, чем отвечать.
2. У нас там нет, кому отвечать.
3. Мы не знаем, куда отвечать.

и мне интересно, когда перестанут задавать этот идиотский вопрос?
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25.08.2022 13:31 Ответить
 
 