Рашисты совершили утренний обстрел Великописаревской громады в Сумской области, зафиксировано 16 "прилетов" артиллерии, - ОВА

В результате обстрела жертв и разрушений нет.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь на 25 августа прошла спокойно. Утро, после 7 часов, началось с артобстрела Великописаревской громады. 16 прилетов из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и разрушений в результате вражеских обстрелов нет.

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