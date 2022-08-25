Рашисти здійснили ранковий обстріл Великописарівської громади на Сумщині, зафіксовано 16 "прильотів" артилерії, - ОВА
Внаслідок обстрілу жертв та руйнувань немає.
Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч на 25 серпня минула спокійно. Ранок, після 7 години, почався з артобстрілу Великописарівської громади. 16 прильотів зі ствольної артилерії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жертв та руйнувань внаслідок ворожого обстрілу немає.
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и мне интересно, когда перестанут задавать этот идиотский вопрос?