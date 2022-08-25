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Новини Війна
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Рашисти здійснили ранковий обстріл Великописарівської громади на Сумщині, зафіксовано 16 "прильотів" артилерії, - ОВА

сумщина

Внаслідок обстрілу жертв та руйнувань немає.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч на 25 серпня минула спокійно. Ранок, після 7 години, почався з артобстрілу Великописарівської громади. 16 прильотів зі ствольної артилерії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жертв та руйнувань внаслідок ворожого обстрілу немає.

Також читайте: Вчора упродовж дня ворог намагався розвідати дислокацію наших військ на багатьох напрямках. Збито низку безпілотників, - Генштаб. ФОТО

Автор: 

обстріл (28196) Сумська область (3541) Живицький Дмитро (466)


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а чому ми мовчемо
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25.08.2022 12:21 Відповісти
"мовчимо"
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25.08.2022 13:27 Відповісти
Молчим, потому что:
1. У нас нет, чем отвечать.
2. У нас там нет, кому отвечать.
3. Мы не знаем, куда отвечать.

и мне интересно, когда перестанут задавать этот идиотский вопрос?
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25.08.2022 13:31 Відповісти
 
 