РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7078 посетителей онлайн
Новости Война
25 001 108

В этом году будут приятные новости для всего украинского общества, - Резников

резніков

До конца года украинцы получат "хорошие новости" по ситуации на фронте, но когда закончится война сказать сложно.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Военному телевидению" ко Дню независимости Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Я осведомленный оптимист или хорошо поинформированный, поэтому имею определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу", - сказал он.

При этом он не был таким же оптимистичным по срокам окончания войны, но заверил, что "сломаем хребет этому Голиафу".

Читайте также: Шойгу 26 февраля выдвинул Резникову ультиматум. Тот в ответ предложил РФ капитулировать, - WP

"Мне трудно говорить: на года, на год, на месяц (война. – Ред.) – потому что это все равно будут только мои предположения. Очень много факторов, которые приведут нас к победе. Мы точно к ней придем. Вопрос: когда и какой ценой... При наличии у нас воли, желания, готовности и умения защищать себя нам нужны другие виды ресурса - это оружие, патроны, деньги для финансирования государства и многое другое... У нас сегодня есть шансы победить быстрее и дешевле с точки зрения украинских потерь благодаря партнерскому альянсу", - добавил Резников.

Автор: 

победа (591) россия (95352) Резников (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+46
Нічого нового. Нам таке впарюють регулярно з травня 2019. Але навіть "Хужє нє будєт!", і то збрехали.
показать весь комментарий
25.08.2022 11:48
+39
Невже Зеленський все-таки втече? 🤗
показать весь комментарий
25.08.2022 11:50
+35
Та да. Переплюнул даже Овоща. Сильно переплюнул.

показать весь комментарий
25.08.2022 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
та вже хороші новини - Трухіна виправдали. Хоть "поржем"..
показать весь комментарий
25.08.2022 13:21 Ответить
Приємні новини для українського суспільства-"кінець зеленого квартального шоу"
показать весь комментарий
25.08.2022 14:08 Ответить
Когда кремлевского ************ повесят на кремлевских курантах в низ головой и его *********** лабрадор обосцыт всего-это будут супер новости для УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА!А так бла и бла........................................
показать весь комментарий
25.08.2022 14:42 Ответить
Дбл, блд!
показать весь комментарий
25.08.2022 15:23 Ответить
Я вже З А Ї Б А В С Я рахувати ці АБІЦЯНКИ.
показать весь комментарий
25.08.2022 16:33 Ответить
ось ще порція хороших новин: https://www.youtube.com/watch?v=iK8BSGl8R-k, https://www.youtube.com/watch?v=ztlMoCmlNKk
показать весь комментарий
25.08.2022 17:01 Ответить
Якщо дерьмака вiзьмуть пiд варту,це буде рахуватися як "приЭмнi новини" для нашого суспiльства ?
показать весь комментарий
25.08.2022 19:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 