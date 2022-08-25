В этом году будут приятные новости для всего украинского общества, - Резников

До конца года украинцы получат "хорошие новости" по ситуации на фронте, но когда закончится война сказать сложно.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Военному телевидению" ко Дню независимости Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Я осведомленный оптимист или хорошо поинформированный, поэтому имею определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу", - сказал он.

При этом он не был таким же оптимистичным по срокам окончания войны, но заверил, что "сломаем хребет этому Голиафу".

Читайте также: Шойгу 26 февраля выдвинул Резникову ультиматум. Тот в ответ предложил РФ капитулировать, - WP

"Мне трудно говорить: на года, на год, на месяц (война. – Ред.) – потому что это все равно будут только мои предположения. Очень много факторов, которые приведут нас к победе. Мы точно к ней придем. Вопрос: когда и какой ценой... При наличии у нас воли, желания, готовности и умения защищать себя нам нужны другие виды ресурса - это оружие, патроны, деньги для финансирования государства и многое другое... У нас сегодня есть шансы победить быстрее и дешевле с точки зрения украинских потерь благодаря партнерскому альянсу", - добавил Резников.