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Новини Війна
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Цього року будуть приємні новини для всього українського суспільства, - Резніков

резніков

До кінця року українці отримають "хороші новини" щодо ситуації на фронті, але коли закінчиться війна сказати складно.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Військовому телебаченню" до Дня незалежності України, інформує Цензор.НЕТ.

"Я обізнаний оптиміст або добре поінформований, тому маю певні позитивні надії, що цього року будуть хороші, приємні новини для всього українського суспільства та світу. Людям важливо побачити перемогу", - сказав він.

При цьому він не був таким же оптимістичним щодо термінів закінчення війни, але запевнив, що "зламаємо хребет цьому Голіафу".

"Мені важко говорити: на роки, на рік, на місяць (війна. - Ред.) - тому що це все одно будуть лише мої припущення. Дуже багато факторів, які приведуть нас до перемоги. Ми точно до неї прийдемо. Питання: коли і якою ціною... За наявності у нас волі, бажання, готовності та вміння захищати себе нам потрібні інші види ресурсу - це зброя, патрони, гроші для фінансування держави та багато іншого... У нас сьогодні є шанси перемогти швидше та дешевше з точки зору українських втрат, завдяки партнерському альянсу", - додав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переломний момент у війні вже розпочався, - Буданов

Автор: 

перемога (488) росія (64911) Резніков (1445)


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Топ коментарі
+46
Нічого нового. Нам таке впарюють регулярно з травня 2019. Але навіть "Хужє нє будєт!", і то збрехали.
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25.08.2022 11:48
+39
Невже Зеленський все-таки втече? 🤗
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25.08.2022 11:50
+35
Та да. Переплюнул даже Овоща. Сильно переплюнул.

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25.08.2022 11:58
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та вже хороші новини - Трухіна виправдали. Хоть "поржем"..
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25.08.2022 13:21 Відповісти
Приємні новини для українського суспільства-"кінець зеленого квартального шоу"
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25.08.2022 14:08 Відповісти
Когда кремлевского ************ повесят на кремлевских курантах в низ головой и его *********** лабрадор обосцыт всего-это будут супер новости для УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА!А так бла и бла........................................
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25.08.2022 14:42 Відповісти
Дбл, блд!
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25.08.2022 15:23 Відповісти
Я вже З А Ї Б А В С Я рахувати ці АБІЦЯНКИ.
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25.08.2022 16:33 Відповісти
ось ще порція хороших новин: https://www.youtube.com/watch?v=iK8BSGl8R-k, https://www.youtube.com/watch?v=ztlMoCmlNKk
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25.08.2022 17:01 Відповісти
Якщо дерьмака вiзьмуть пiд варту,це буде рахуватися як "приЭмнi новини" для нашого суспiльства ?
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25.08.2022 19:49 Відповісти
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