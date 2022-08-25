"Крот" ФСБ в Кабмине проведет 12 лет за решеткой, - СБУ
На основе собранной Службой безопасности доказательной базы Шевченковский районный суд г. Киева приговорил к 12 годам лишения свободы заведующего отделом Секретариата Кабмина, шпионившего на ФСБ РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, фигурант признан виновным в государственной измене. И кроме тюремного срока суд назначил конфискацию всего находящегося в его собственности имущества.
Напомним, что в начале года СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.
"Фигуранты передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. Предатели делали это не бесплатно: российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долл. в зависимости от уровня секретности и важности собранных данных", - говорится в сообщении.
После разоблачения СБУ фигуранты признались в содеянном.
Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ разоблачила российскую агентуру в Кабмине и Торгово-промышленной палате.
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Питання в іншому: а що там з кротом з ТПП? Умовно-достроково?
щоб прославляти їх із сім'ями у віках..
дістали - жодного призвіща не називають!!
2) Арахамія
3) Третьякова
4) Безугла
5) Ткаченко
6) Гетьманцев
ну і тагдаліє
Розведення, розмінування, знищення ракетних програм, недофінансування армії,
бойкот відносин з НАТО,
ігнорування попереджень партнерів про підготовку кацапами війни і багато іншого 😠
Чи знову , скажете ,, не на часі"
боюсь , що буде пізно 😡
Что дальше? СБУ спи дальше, получая зп.