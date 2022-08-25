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"Крот" ФСБ в Кабмине проведет 12 лет за решеткой, - СБУ

На основе собранной Службой безопасности доказательной базы Шевченковский районный суд г. Киева приговорил к 12 годам лишения свободы заведующего отделом Секретариата Кабмина, шпионившего на ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, фигурант признан виновным в государственной измене. И кроме тюремного срока суд назначил конфискацию всего находящегося в его собственности имущества.

Напомним, что в начале года СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.

"Фигуранты передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. Предатели делали это не бесплатно: российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долл. в зависимости от уровня секретности и важности собранных данных", - говорится в сообщении.

После разоблачения СБУ фигуранты признались в содеянном.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ разоблачила российскую агентуру в Кабмине и Торгово-промышленной палате.

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Кабмин (14024) ФСБ (1934) шпионаж (1379) государственная измена (1532)


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Топ комментарии
+25
Это шутка? Почему предатели получают не пожизненное с конфискацией, а вот это???
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25.08.2022 13:02
+19
І хто цей таємничий херой із Банковоі ?
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25.08.2022 13:01
+13
Десь в ОП напружився один єрмак
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25.08.2022 13:02
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І хто цей таємничий херой із Банковоі ?
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25.08.2022 13:01 Ответить
Чи це не той, пєржводчік, що впіймали за часів Гройсман? Єжов чи якось так. Знаючи швидкість реформованого судочинства, то все сходиться
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25.08.2022 13:19 Ответить
Та ніякий то не кріт, звичайне кабмінівське злодійкувате "мишеня", а "кріт" один, і дивно, що проти усіх законів природи він не сидить в підземеллі, а красується на вершині влади, але до нього добратись - зась. Тому і строк як до мишеняти, а не довічно.
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25.08.2022 13:33 Ответить
Єжова вже давно віддали по обміну кацапам...
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25.08.2022 13:55 Ответить
" "Кріт" ФСБ у Кабміні проведе 12 років за ґратами..." -- точніше сказати: "один з "кротів", якого вдалося впіймати..."
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25.08.2022 13:36 Ответить
Десь в ОП напружився один єрмак
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25.08.2022 13:02 Ответить
такими темпами до єрмака ніколи не добратися, бо він сам керує конторою
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25.08.2022 14:23 Ответить
Ваша правда. Хоча зараз життя таке бентежне, що і єрмаку, напевно, спиться не дуже спокійно
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25.08.2022 14:28 Ответить
Это шутка? Почему предатели получают не пожизненное с конфискацией, а вот это???
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25.08.2022 13:02 Ответить
Х - хуманізьм.
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25.08.2022 13:55 Ответить
Бо, мабуть, карний кодекс імені Портнова не дозволяє на пожитьтєве саджати за таке.
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25.08.2022 17:44 Ответить
У кацапiв бiльше дают за аркуш з написом "Нет вАйне"....
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25.08.2022 19:09 Ответить
в принципі припустимо
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25.08.2022 13:02 Ответить
А де фото крота ? Пора фото світу демонструвати . Шо це за цнотливість така при мильонах жертв ?
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25.08.2022 13:03 Ответить
Подивись попередній сюжет, посилання на який є в цій статті. Там є відео з обома кротами.
Питання в іншому: а що там з кротом з ТПП? Умовно-достроково?
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25.08.2022 13:15 Ответить
та задавбали вже!! країна повинна знати своїх хероїв..

щоб прославляти їх із сім'ями у віках..

дістали - жодного призвіща не називають!!
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25.08.2022 13:04 Ответить
А може він ще ї таємній агент СБУ, тому і прізвища не називають Своїх не здаємо.
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25.08.2022 13:15 Ответить
Таку падаль треба на примусову евтаназію вести. Ще, годуй то что сцяне чмо, через дії якого потерпіло чимало люду.
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25.08.2022 13:07 Ответить
Суд вже відбувся то чому цього хероя не показуєте пику боїтеся гніву народу ?
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25.08.2022 13:09 Ответить
А коли д'єрмака візьмуть за ж'ОПу? Чи знайшли "цапа-відбувайла" щоб відвести підозру від "головного крота".
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25.08.2022 13:10 Ответить
Украина должна сделать смертную казнь за гос измену, как в США. Предательство государства - это самое страшное преступление против государства!
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25.08.2022 13:13 Ответить
В Украине нужно всем спецслужбам НАТО охранять безопасность страны, а не СБУ - КГБ бывшему и там одна русская агентура. При Яныке русские управляли СБУ. Даже представлять страшно, какое там кубло русской агентуры.
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25.08.2022 13:15 Ответить
Та там практично любого пов'яжи, всі проти України працюють.
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25.08.2022 13:17 Ответить
Ну, кто там ещё "работает" против Украины, можно список?
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25.08.2022 14:01 Ответить
1) Єрмак
2) Арахамія
3) Третьякова
4) Безугла
5) Ткаченко
6) Гетьманцев
ну і тагдаліє
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25.08.2022 18:52 Ответить
Настав час створити ресурс з документальними свідоцтвами, як Зеленський "готувався" до війни з 2019 року.

Розведення, розмінування, знищення ракетних програм, недофінансування армії,
бойкот відносин з НАТО,
ігнорування попереджень партнерів про підготовку кацапами війни і багато іншого 😠
Чи знову , скажете ,, не на часі"
боюсь , що буде пізно 😡
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25.08.2022 13:18 Ответить
То є ж "Миротворець", може йому створити окремий розділ? У них є вже досвід і технічна можливість.
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25.08.2022 14:22 Ответить
А шо, на "довічне" у нас мараторій?
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25.08.2022 13:22 Ответить
100% при Вовочкі призначили, через то так мало інфи, щоб Петро то вже до суду тягли
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25.08.2022 13:35 Ответить
ампутировать руки и ноги, и пускай идут на вшивую Расея.
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25.08.2022 13:37 Ответить
Ще шаблюку на ньому бруднити...МаЭмо ж дiлянку якi потребують розмiнування...
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25.08.2022 19:13 Ответить
Ст. 2 Протоколу № 6 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод передбачає можливість встановлення державою в своєму законодавстві смертної кари за злочини, скоєні під час війни або загрози війни. Але ЗЕвлада не бажає зробити цей крок, бо їх майже всіх доведеться стратити
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25.08.2022 13:40 Ответить
Щоб загал не знав, прізвища, не повідомляють... Тото це вийде і знов отримає посаду?
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25.08.2022 13:40 Ответить
"рашистськими кротами" в Україні верховодить "щур "козирний" із самої ОПи.
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25.08.2022 13:41 Ответить
Надеюсь, что уж Дерьмака точно повесят, публично, на Майдане в Киеве!
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25.08.2022 13:42 Ответить
А сколько получит кроты в ОП и тот крот, который на должности Президента Украины?
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25.08.2022 13:45 Ответить
То кроти недоторкані, невидимі для СБУ. Хоча це не дивно. Он в Америці кремлівський кріт сидів 4 роки і навіть їхні спецслужби нічого не змогли вдіяти. А що було б далі, якби народ не перевибрав?
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25.08.2022 14:17 Ответить
Зараз той кріт буде сідіти у в'язниці за крадіжку таємних документів. Головне, щоб у нас не пробачили Зеленському його зраду.
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25.08.2022 16:24 Ответить
Ойц, там у мене в останньому реченні неправильний вислів, треба:...якби народ вибрав (на другий термін тобто)
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25.08.2022 16:32 Ответить
Мій кіт більше кротів ловить, ніж уся СБУ-95. Котові важче, бо кротів не видно, вони під землею, а тут все, як на долоні.
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25.08.2022 13:46 Ответить
Не страшно. Як відсидить, то рік-два. Вийде, влаштується на державну службу.
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25.08.2022 13:57 Ответить
пацан з пакетом травки отримає всі 15-ть... реально, це дуже справедливо...
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25.08.2022 14:01 Ответить
яке фото хлопчики і дівчата, зебуїни коригувальників вогню мордора затримують із можливістю вийти під заставу)))
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25.08.2022 14:04 Ответить
за таке треба саджати на 50+ років... ну реально ж... через них загинуло стільки людей... це масове вбивство!
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25.08.2022 14:05 Ответить
воно ж ***** вийде через 12-ть років (максимум) і ФСБ йому відсипле валізу грошей... звичайно що будуть і далі таке робити...
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25.08.2022 14:07 Ответить
А де ім'я? Чи суспільство не має права знати чи то дійсно зрадник, чи цап-відбувайло? Чомусь головні кроти продовжують спокійно рити і далі.
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25.08.2022 14:10 Ответить
майстри заголовків типу казніть нєлзя помиловаць.
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25.08.2022 14:18 Ответить
12 лет за шпионаж? Это что,очередная "шутка" судейских? Да судейские прогнили основательно.
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25.08.2022 14:29 Ответить
Поздно конечно, вред нанесли большой. Чистить стоило с конца 14 г, когда предательство лезло массово, банально растрел, профукали.
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25.08.2022 15:53 Ответить
Шо невже взяли дермака?
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25.08.2022 16:09 Ответить
Шо, єрмака садять? Чи Щеневтіка?
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25.08.2022 16:10 Ответить
ТПП Украины - это частная, не государственная контора семейства Пшонки! В 2014 он фиктивно развелся и передал все права своей жене. Сегодня жена Пшонки официально владеет ТПП Украины! В 2014 году сменилось руководство ТПП. Вместо киевского зашло руководство из Краматорска. Взгляды нового управления очевидны.
Что дальше? СБУ спи дальше, получая зп.
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25.08.2022 16:37 Ответить
 
 