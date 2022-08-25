"Крот" ФСБ в Кабмине проведет 12 лет за решеткой, - СБУ

На основе собранной Службой безопасности доказательной базы Шевченковский районный суд г. Киева приговорил к 12 годам лишения свободы заведующего отделом Секретариата Кабмина, шпионившего на ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, фигурант признан виновным в государственной измене. И кроме тюремного срока суд назначил конфискацию всего находящегося в его собственности имущества.

Напомним, что в начале года СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.

"Фигуранты передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. Предатели делали это не бесплатно: российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долл. в зависимости от уровня секретности и важности собранных данных", - говорится в сообщении.

После разоблачения СБУ фигуранты признались в содеянном.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ разоблачила российскую агентуру в Кабмине и Торгово-промышленной палате.

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