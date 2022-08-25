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"Кріт" ФСБ у Кабміні проведе 12 років за ґратами, - СБУ

На основі зібраної Службою безпеки доказової бази Шевченківський районний суд м. Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на ФСБ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, фігуранта визнано винним у державній зраді. І окрім тюремного строку суд призначив конфіскацію всього майна, яке перебуває в його власності.

Нагадується також, що на початку року СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.

"Фігуранти передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно: російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних", - йдеться у повідомленні.

Після викриття СБУ фігуранти зізналися у скоєному.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ викрила російську агентуру Кабміні та Торгово-промисловій палаті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформатора ФСБ судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Кабмін (14062) ФСБ (1448) шпигунство (984) державна зрада (1678)


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Топ коментарі
+25
Это шутка? Почему предатели получают не пожизненное с конфискацией, а вот это???
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25.08.2022 13:02
+19
І хто цей таємничий херой із Банковоі ?
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25.08.2022 13:01
+13
Десь в ОП напружився один єрмак
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25.08.2022 13:02
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І хто цей таємничий херой із Банковоі ?
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25.08.2022 13:01 Відповісти
Чи це не той, пєржводчік, що впіймали за часів Гройсман? Єжов чи якось так. Знаючи швидкість реформованого судочинства, то все сходиться
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25.08.2022 13:19 Відповісти
Та ніякий то не кріт, звичайне кабмінівське злодійкувате "мишеня", а "кріт" один, і дивно, що проти усіх законів природи він не сидить в підземеллі, а красується на вершині влади, але до нього добратись - зась. Тому і строк як до мишеняти, а не довічно.
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25.08.2022 13:33 Відповісти
Єжова вже давно віддали по обміну кацапам...
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25.08.2022 13:55 Відповісти
" "Кріт" ФСБ у Кабміні проведе 12 років за ґратами..." -- точніше сказати: "один з "кротів", якого вдалося впіймати..."
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25.08.2022 13:36 Відповісти
Десь в ОП напружився один єрмак
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25.08.2022 13:02 Відповісти
такими темпами до єрмака ніколи не добратися, бо він сам керує конторою
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25.08.2022 14:23 Відповісти
Ваша правда. Хоча зараз життя таке бентежне, що і єрмаку, напевно, спиться не дуже спокійно
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25.08.2022 14:28 Відповісти
Это шутка? Почему предатели получают не пожизненное с конфискацией, а вот это???
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25.08.2022 13:02 Відповісти
Х - хуманізьм.
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25.08.2022 13:55 Відповісти
Бо, мабуть, карний кодекс імені Портнова не дозволяє на пожитьтєве саджати за таке.
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25.08.2022 17:44 Відповісти
У кацапiв бiльше дают за аркуш з написом "Нет вАйне"....
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25.08.2022 19:09 Відповісти
в принципі припустимо
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25.08.2022 13:02 Відповісти
А де фото крота ? Пора фото світу демонструвати . Шо це за цнотливість така при мильонах жертв ?
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25.08.2022 13:03 Відповісти
Подивись попередній сюжет, посилання на який є в цій статті. Там є відео з обома кротами.
Питання в іншому: а що там з кротом з ТПП? Умовно-достроково?
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25.08.2022 13:15 Відповісти
та задавбали вже!! країна повинна знати своїх хероїв..

щоб прославляти їх із сім'ями у віках..

дістали - жодного призвіща не називають!!
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25.08.2022 13:04 Відповісти
А може він ще ї таємній агент СБУ, тому і прізвища не називають Своїх не здаємо.
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25.08.2022 13:15 Відповісти
Таку падаль треба на примусову евтаназію вести. Ще, годуй то что сцяне чмо, через дії якого потерпіло чимало люду.
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25.08.2022 13:07 Відповісти
Суд вже відбувся то чому цього хероя не показуєте пику боїтеся гніву народу ?
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25.08.2022 13:09 Відповісти
А коли д'єрмака візьмуть за ж'ОПу? Чи знайшли "цапа-відбувайла" щоб відвести підозру від "головного крота".
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25.08.2022 13:10 Відповісти
Украина должна сделать смертную казнь за гос измену, как в США. Предательство государства - это самое страшное преступление против государства!
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25.08.2022 13:13 Відповісти
В Украине нужно всем спецслужбам НАТО охранять безопасность страны, а не СБУ - КГБ бывшему и там одна русская агентура. При Яныке русские управляли СБУ. Даже представлять страшно, какое там кубло русской агентуры.
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25.08.2022 13:15 Відповісти
Та там практично любого пов'яжи, всі проти України працюють.
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25.08.2022 13:17 Відповісти
Ну, кто там ещё "работает" против Украины, можно список?
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25.08.2022 14:01 Відповісти
1) Єрмак
2) Арахамія
3) Третьякова
4) Безугла
5) Ткаченко
6) Гетьманцев
ну і тагдаліє
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25.08.2022 18:52 Відповісти
Настав час створити ресурс з документальними свідоцтвами, як Зеленський "готувався" до війни з 2019 року.

Розведення, розмінування, знищення ракетних програм, недофінансування армії,
бойкот відносин з НАТО,
ігнорування попереджень партнерів про підготовку кацапами війни і багато іншого 😠
Чи знову , скажете ,, не на часі"
боюсь , що буде пізно 😡
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25.08.2022 13:18 Відповісти
То є ж "Миротворець", може йому створити окремий розділ? У них є вже досвід і технічна можливість.
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25.08.2022 14:22 Відповісти
А шо, на "довічне" у нас мараторій?
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25.08.2022 13:22 Відповісти
100% при Вовочкі призначили, через то так мало інфи, щоб Петро то вже до суду тягли
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25.08.2022 13:35 Відповісти
ампутировать руки и ноги, и пускай идут на вшивую Расея.
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25.08.2022 13:37 Відповісти
Ще шаблюку на ньому бруднити...МаЭмо ж дiлянку якi потребують розмiнування...
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25.08.2022 19:13 Відповісти
Ст. 2 Протоколу № 6 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод передбачає можливість встановлення державою в своєму законодавстві смертної кари за злочини, скоєні під час війни або загрози війни. Але ЗЕвлада не бажає зробити цей крок, бо їх майже всіх доведеться стратити
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25.08.2022 13:40 Відповісти
Щоб загал не знав, прізвища, не повідомляють... Тото це вийде і знов отримає посаду?
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25.08.2022 13:40 Відповісти
"рашистськими кротами" в Україні верховодить "щур "козирний" із самої ОПи.
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25.08.2022 13:41 Відповісти
Надеюсь, что уж Дерьмака точно повесят, публично, на Майдане в Киеве!
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25.08.2022 13:42 Відповісти
А сколько получит кроты в ОП и тот крот, который на должности Президента Украины?
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25.08.2022 13:45 Відповісти
То кроти недоторкані, невидимі для СБУ. Хоча це не дивно. Он в Америці кремлівський кріт сидів 4 роки і навіть їхні спецслужби нічого не змогли вдіяти. А що було б далі, якби народ не перевибрав?
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25.08.2022 14:17 Відповісти
Зараз той кріт буде сідіти у в'язниці за крадіжку таємних документів. Головне, щоб у нас не пробачили Зеленському його зраду.
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25.08.2022 16:24 Відповісти
Ойц, там у мене в останньому реченні неправильний вислів, треба:...якби народ вибрав (на другий термін тобто)
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25.08.2022 16:32 Відповісти
Мій кіт більше кротів ловить, ніж уся СБУ-95. Котові важче, бо кротів не видно, вони під землею, а тут все, як на долоні.
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25.08.2022 13:46 Відповісти
Не страшно. Як відсидить, то рік-два. Вийде, влаштується на державну службу.
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25.08.2022 13:57 Відповісти
пацан з пакетом травки отримає всі 15-ть... реально, це дуже справедливо...
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25.08.2022 14:01 Відповісти
яке фото хлопчики і дівчата, зебуїни коригувальників вогню мордора затримують із можливістю вийти під заставу)))
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25.08.2022 14:04 Відповісти
за таке треба саджати на 50+ років... ну реально ж... через них загинуло стільки людей... це масове вбивство!
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25.08.2022 14:05 Відповісти
воно ж ***** вийде через 12-ть років (максимум) і ФСБ йому відсипле валізу грошей... звичайно що будуть і далі таке робити...
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25.08.2022 14:07 Відповісти
А де ім'я? Чи суспільство не має права знати чи то дійсно зрадник, чи цап-відбувайло? Чомусь головні кроти продовжують спокійно рити і далі.
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25.08.2022 14:10 Відповісти
майстри заголовків типу казніть нєлзя помиловаць.
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25.08.2022 14:18 Відповісти
12 лет за шпионаж? Это что,очередная "шутка" судейских? Да судейские прогнили основательно.
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25.08.2022 14:29 Відповісти
Поздно конечно, вред нанесли большой. Чистить стоило с конца 14 г, когда предательство лезло массово, банально растрел, профукали.
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25.08.2022 15:53 Відповісти
Шо невже взяли дермака?
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25.08.2022 16:09 Відповісти
Шо, єрмака садять? Чи Щеневтіка?
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25.08.2022 16:10 Відповісти
ТПП Украины - это частная, не государственная контора семейства Пшонки! В 2014 он фиктивно развелся и передал все права своей жене. Сегодня жена Пшонки официально владеет ТПП Украины! В 2014 году сменилось руководство ТПП. Вместо киевского зашло руководство из Краматорска. Взгляды нового управления очевидны.
Что дальше? СБУ спи дальше, получая зп.
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25.08.2022 16:37 Відповісти
 
 