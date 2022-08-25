"Кріт" ФСБ у Кабміні проведе 12 років за ґратами, - СБУ
На основі зібраної Службою безпеки доказової бази Шевченківський районний суд м. Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на ФСБ РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, фігуранта визнано винним у державній зраді. І окрім тюремного строку суд призначив конфіскацію всього майна, яке перебуває в його власності.
Нагадується також, що на початку року СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.
"Фігуранти передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно: російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних", - йдеться у повідомленні.
Після викриття СБУ фігуранти зізналися у скоєному.
Раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ викрила російську агентуру Кабміні та Торгово-промисловій палаті.
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Питання в іншому: а що там з кротом з ТПП? Умовно-достроково?
щоб прославляти їх із сім'ями у віках..
дістали - жодного призвіща не називають!!
2) Арахамія
3) Третьякова
4) Безугла
5) Ткаченко
6) Гетьманцев
ну і тагдаліє
Розведення, розмінування, знищення ракетних програм, недофінансування армії,
бойкот відносин з НАТО,
ігнорування попереджень партнерів про підготовку кацапами війни і багато іншого 😠
Чи знову , скажете ,, не на часі"
боюсь , що буде пізно 😡
Что дальше? СБУ спи дальше, получая зп.