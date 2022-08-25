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Новости Санкции против России
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Парламенты 7 стран ЕС призвали к новым визовым санкциям против РФ

рф,єс,євросоюз,санкції

Главы комитетов по иностранным делам парламентов семи стран-членов ЕС выступили с совместным заявлением, в котором призывают к новым санкциям против РФ за ее войну.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Заявление подписали главы комитетов иностранных дел парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Чехии и Дании.

Они перечисляют все аргументы, свидетельствующие о неприемлемости действий России, начиная с того, что агрессия против Украины сама по себе является грубым нарушением международного права, и продолжая методами ведения войны, применяемыми РФ, обращением с гражданским населением, созданием угрозы на оккупированной Запорожской АЭС.

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Они призывают евроатлантическое сообщество и партнеров безотлагательно усилить и задействовать комплексные санкции против РФ, чтобы остановить способность российской армии продолжать агрессию; увеличить военную, финансовую, гуманитарную, дипломатическую поддержку Украины, поддерживать инициативы по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, изолировать Россию в международных и региональных организациях, а также задействовать соответствующие решения в отношении Беларуси как государства, поддерживающего вооруженную агрессию РФ.

Также они призывают страны-члены ЕС и других западных союзников немедленно приостановить туристические визы и ограничить выдачу виз в туристических целях для граждан РФ.

Автор: 

россия (95352) санкции (11254) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+6
60-70% т.з. ОПОЗИЦІЙНОЇ ЛІБЕРОТИ - це афільовані агенти російських спецслужб...

При масовому закритті на Заході офісів РОССОТРУДНІЧЄСТВА, скорочення дипмісій, закриття консульств.... ОПОЗИЦІЙНА ТУСОВКА ЗА КОРДОНОМ -це єдиний спосіб підтримувати зв'язок Кремля з корумпованими єврочиновниками...передавати їм корупційні кошти....

СТАТУС БІЖЕНЦЯ від режиму ПУТІНА ... -БУДЬ-ЛАСКА ,але шастати туди-сюди...це потрібно припинити....це прекрасно розуміє Литва, Польща, Естонія та інші сусіди росіян...
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25.08.2022 13:54
+3
"Русский человек плохой работник. Ивашек надо дурить. Без одурачивания Ивашек мы власть не захватим. А на Россию мне наплевать. Русские - говнюки. Истинно русский человек - великоросс, шовинист, в сущности подлец и насильник." Ленин
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25.08.2022 13:43
+3
7 питань до влади США та країн ЄС
1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої діяння (у вигляді дії або злочинної бездіяльності). З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?

2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?

3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?

4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?

7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?
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25.08.2022 14:39
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"Русский человек плохой работник. Ивашек надо дурить. Без одурачивания Ивашек мы власть не захватим. А на Россию мне наплевать. Русские - говнюки. Истинно русский человек - великоросс, шовинист, в сущности подлец и насильник." Ленин
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25.08.2022 13:43 Ответить
при чем тут ленин?
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25.08.2022 13:59 Ответить
Парламенти СЕМИ країн ЄС... Тільки СЕМИ країн... Всі країни ЄС, які на сході Європи, буферна зона для всіх інших. Інші на що надіються...? Можливо на те, що при загрозі здадуть агресору свого східного сусіда і куплять собі "вічний мир"?



"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.

Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.

Человеческая шкура стала флагом Европы.

Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
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25.08.2022 13:44 Ответить
60-70% т.з. ОПОЗИЦІЙНОЇ ЛІБЕРОТИ - це афільовані агенти російських спецслужб...

При масовому закритті на Заході офісів РОССОТРУДНІЧЄСТВА, скорочення дипмісій, закриття консульств.... ОПОЗИЦІЙНА ТУСОВКА ЗА КОРДОНОМ -це єдиний спосіб підтримувати зв'язок Кремля з корумпованими єврочиновниками...передавати їм корупційні кошти....

СТАТУС БІЖЕНЦЯ від режиму ПУТІНА ... -БУДЬ-ЛАСКА ,але шастати туди-сюди...це потрібно припинити....це прекрасно розуміє Литва, Польща, Естонія та інші сусіди росіян...
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25.08.2022 13:54 Ответить
Достатньо того, щоб Україна Польща Латвія Литва Естонія перестали пускати росіян через свої країни в ЄС. іншими шляхами вони туди ніяк не попадуть, зараз авіасполучення зупинено.
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25.08.2022 14:14 Ответить
Через Угорщину кацапи будуть пхатися спокійно 😠
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25.08.2022 14:19 Ответить
7 питань до влади США та країн ЄС
1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої діяння (у вигляді дії або злочинної бездіяльності). З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?

2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?

3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?

4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?

7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?
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25.08.2022 14:39 Ответить
Оце майже всі країни ЄС, що достоїнство мають.
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25.08.2022 15:14 Ответить
 
 