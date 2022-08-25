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Новини Санкції проти Росії
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Парламенти 7 країн ЄС закликали до нових візових санкцій проти РФ

рф,єс,євросоюз,санкції

Очільники комітетів із закордонних справ парламентів семи країн-членів ЄС виступили зі спільною заявою, у якій закликають до нових санкцій проти РФ за її війну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Заяву підписали очільники комітетів закордонних справ парламентів Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, Чехії та Данії.

Вони перераховують усі аргументи, що свідчать про неприйнятність дій Росії, починаючи від того, що агресія проти України сама по собі є грубим порушенням міжнародного права, і продовжуючи методами ведення війни, які застосовує РФ, поводженням з цивільним населенням, створенням загрози на окупованій Запорізькій АЕС.

Вони закликають євроатлантичну спільноту й партнерів невідкладно посилити й задіяти комплексні санкції проти РФ, щоб зупинити спроможність російської армії продовжувати агресію; збільшити військову, фінансову, гуманітарну, дипломатичну підтримку України, підтримувати ініціативи для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, ізолювати Росію у міжнародних та регіональних організаціях, а також задіяти відповідні рішення щодо Білорусі як держави, яка підтримує збройну агресію РФ.

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Також вони закликають країн-членів ЄС та інших західних союзників негайно призупинити туристичні візи та обмежити видачу віз з туристичною метою для громадян РФ.

Автор: 

росія (64911) санкції (11763) Євросоюз (13313)


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Топ коментарі
+6
60-70% т.з. ОПОЗИЦІЙНОЇ ЛІБЕРОТИ - це афільовані агенти російських спецслужб...

При масовому закритті на Заході офісів РОССОТРУДНІЧЄСТВА, скорочення дипмісій, закриття консульств.... ОПОЗИЦІЙНА ТУСОВКА ЗА КОРДОНОМ -це єдиний спосіб підтримувати зв'язок Кремля з корумпованими єврочиновниками...передавати їм корупційні кошти....

СТАТУС БІЖЕНЦЯ від режиму ПУТІНА ... -БУДЬ-ЛАСКА ,але шастати туди-сюди...це потрібно припинити....це прекрасно розуміє Литва, Польща, Естонія та інші сусіди росіян...
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25.08.2022 13:54
+3
"Русский человек плохой работник. Ивашек надо дурить. Без одурачивания Ивашек мы власть не захватим. А на Россию мне наплевать. Русские - говнюки. Истинно русский человек - великоросс, шовинист, в сущности подлец и насильник." Ленин
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25.08.2022 13:43
+3
7 питань до влади США та країн ЄС
1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої діяння (у вигляді дії або злочинної бездіяльності). З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?

2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?

3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?

4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?

7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?
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25.08.2022 14:39
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"Русский человек плохой работник. Ивашек надо дурить. Без одурачивания Ивашек мы власть не захватим. А на Россию мне наплевать. Русские - говнюки. Истинно русский человек - великоросс, шовинист, в сущности подлец и насильник." Ленин
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25.08.2022 13:43 Відповісти
при чем тут ленин?
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25.08.2022 13:59 Відповісти
Парламенти СЕМИ країн ЄС... Тільки СЕМИ країн... Всі країни ЄС, які на сході Європи, буферна зона для всіх інших. Інші на що надіються...? Можливо на те, що при загрозі здадуть агресору свого східного сусіда і куплять собі "вічний мир"?



"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.

Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.

Человеческая шкура стала флагом Европы.

Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
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25.08.2022 13:44 Відповісти
60-70% т.з. ОПОЗИЦІЙНОЇ ЛІБЕРОТИ - це афільовані агенти російських спецслужб...

При масовому закритті на Заході офісів РОССОТРУДНІЧЄСТВА, скорочення дипмісій, закриття консульств.... ОПОЗИЦІЙНА ТУСОВКА ЗА КОРДОНОМ -це єдиний спосіб підтримувати зв'язок Кремля з корумпованими єврочиновниками...передавати їм корупційні кошти....

СТАТУС БІЖЕНЦЯ від режиму ПУТІНА ... -БУДЬ-ЛАСКА ,але шастати туди-сюди...це потрібно припинити....це прекрасно розуміє Литва, Польща, Естонія та інші сусіди росіян...
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25.08.2022 13:54 Відповісти
Достатньо того, щоб Україна Польща Латвія Литва Естонія перестали пускати росіян через свої країни в ЄС. іншими шляхами вони туди ніяк не попадуть, зараз авіасполучення зупинено.
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25.08.2022 14:14 Відповісти
Через Угорщину кацапи будуть пхатися спокійно 😠
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25.08.2022 14:19 Відповісти
7 питань до влади США та країн ЄС
1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої діяння (у вигляді дії або злочинної бездіяльності). З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?

2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?

3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?

4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?

7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?
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25.08.2022 14:39 Відповісти
Оце майже всі країни ЄС, що достоїнство мають.
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25.08.2022 15:14 Відповісти
 
 