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Путин увеличил штатное количество военнослужащих ВС РФ на 137 тыс. человек

рф

Путин увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что российский диктатор увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ с 1,9 млн. до 2,04 млн. человек с 2023 года.

По данным РИА Новости, штатное количество военнослужащих будет увеличено на 137 тыс. человек.

Также читайте: Украинские защитники отбили у оккупантов территории размером с Данию, - ISW

армия РФ (19047) путин владимир (31211) россия (95361)


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Топ комментарии
+64
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25.08.2022 14:59
+58
Дуже співпадає з оцінками по 200-м плюс 300-м....
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25.08.2022 14:52
+47
бабы уже нарожали?
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25.08.2022 14:53
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Правила форума Совет форумчан
Дуже співпадає з оцінками по 200-м плюс 300-м....
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25.08.2022 14:52 Ответить
Ось до чого довела геббельська пропаганда та генетична зачистка гулагами "Братів"...
Ідіоти повні а не брати...

Що їх вилікує?

мінус 2-5 млн синів?

А наших скільки положать всякі Єлдаки?

Як думаєте, що нас чекає попереду (2-3 роки)?
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25.08.2022 15:36 Ответить
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25.08.2022 17:00 Ответить
бабы уже нарожали?
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25.08.2022 14:53 Ответить
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25.08.2022 15:00 Ответить
кто котів не ********, так?
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25.08.2022 15:27 Ответить
Чечены сказали, что решат этот вопрос.
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25.08.2022 15:02 Ответить
Ролік з козою вже бачив? Ахмат сіла !
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25.08.2022 17:40 Ответить
Скільки б не народжували ці баби, ніхто з них цвяхів виробити не зможе . Шапками закидуватимуть?
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25.08.2022 15:05 Ответить
Иосиф Бродский
Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами
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25.08.2022 16:12 Ответить
ню-ню
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25.08.2022 14:54 Ответить
Надо 5 млн как в совке
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25.08.2022 14:54 Ответить
ЗСУ зменшать
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25.08.2022 14:57 Ответить
Це ж прекрасна новина! Ми перебємо здорову молодь і кацапки стануть народжувати собі "лічинок" від інвалідів, алкоголіків та олігофренів які непридатні до військової служби, а таких уже 85% кацапської молоді!, і це гарантує кацапам повний "піздєц всім сподіванням"...
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25.08.2022 14:57 Ответить
инвалиды идут на свободный выпас на вокзалы и паперти, а новые русские уже будут с китайским, таджикским и другими более экзотическими акцентами.
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25.08.2022 15:08 Ответить
Фраза "руzкій глаз узкій" набуде епічного змісту...
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25.08.2022 15:11 Ответить
у них якраз дебіли й олігофрени і несуть службу..

люди при здоровому глузді тікають куди завгодно, хоч по селах до Сибру

непридатні у них тільки ті, хто відкупився і з браком кінцівок
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25.08.2022 15:09 Ответить
Дивився їх соціальну статистику пару років назад. Це справжній жах. Зараз в зв'язку з війною, поступовою ізоляцією та масовою еміграцією ситуація буде стрімко погіршуватись. Для них уже на часі повна заборона абортів...
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25.08.2022 15:18 Ответить
Дарвін увійшов в історію з теорією еволюції, а роїсія війде з теорією деградації нації..

ото ж скоро будуть квакати на болотах з жабами..
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25.08.2022 16:00 Ответить
Там ніякої нації і не було. Збіговисько недорозвалених після ссср.Скоро дорозваляться і побачимо які там "нації"
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25.08.2022 21:46 Ответить
😁 Тепер потрібно ще два укази - бабам, щоб швидше рожали і новонародженим, щоб швидше росли. А от бурятів та інші малі народності навіть трохи жаль - їхніх мухщин утилізують схоже всіх. 😁
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25.08.2022 14:59 Ответить
Усі ці "руzкі" це і є представники малих народів яких "окацапили". В ********** зовсім немає етнічної території "руzкіх".
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25.08.2022 15:21 Ответить
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25.08.2022 14:59 Ответить
де цю всю шоблу хоронити?
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25.08.2022 15:00 Ответить
навіщо ховати - викинути на територію парасії
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25.08.2022 15:10 Ответить
На сміттєзвалищі. Одразу у використаних презервативах. 😊
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25.08.2022 16:15 Ответить
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25.08.2022 15:02 Ответить
Ого, стільки дураків знайшлося
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25.08.2022 15:04 Ответить
Пока тільки плани знайти стільки. Не факт, що хоча б половина від цієї кількості знайдеться.
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25.08.2022 15:31 Ответить
Може хто пояснить,як розуміти ,штатна кількість 2 039 758 кацапів,з них 1 150 628 військовослужбовців.Хто тоді 889 130 кацапів(різниця)?Секретутки й секретути?Щось я в тій "втарой армії міра" зовсім заплуталась
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25.08.2022 15:10 Ответить
воєнкоми, секрєтутки, міноборони, їх родичі, підрозділи тилового забезпечення і інші прикормлені до цього бюджету.
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25.08.2022 15:23 Ответить
Ви забули сбачку дружини пузатого хенерала - це важливо!
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25.08.2022 19:43 Ответить
гражданские,у нас называються "службовець ЗСУ"
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25.08.2022 18:50 Ответить
По штату и в наличии , разные вещи.
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25.08.2022 15:12 Ответить
Зачем русскими вот это все? Кто-то знает? Ведь теряют русские намного больше, чем приобретают от этой войны?

1)МОСКВА. Москва меняла плитку, 3 раза в год, чтобы привлечь иностранного туриста....Москва это был уровень Лондона, НьюЙорка, Парижа. Мировой центр туризма, все МИРОВЫЕ СЕЛЕБРИТИЗ, ЗВЕЗДЫ, АРТИСТЫ стремились посетить Москву...на различных, русских ТВшоу практически не вылазили... Джеки Чан, Брэд Пит, Айлиш...и т.д. Чего только стоят, постоянные КОНЦЕРТЫ МИРОВЫХ ЗВЕЗД на Лужниках?
Аж жаба давила, почему Москва, а не Киев, и даже не Варшава?
Сейчас Москва - унылое гафно и дыра....Без БОЛЬШИНСТВА ЗНАМЕНИТЫХ БРЕНДОВ, без туризма, без нормального авиасообщения с Миром, без VISA и MasterCard...даже без обычных Apple store и googlepay...но зато с ВКУСНО И ТОЧКА))))

2) Спорт. На России 8000 спортивных детских секций и школ, 100 училищ олимпийского резерва!!!!!!
Путин оставил Россию не только без БОЛЬШОГО СПОРТА И ФУТБОЛА...Но и лишил русских детишек мечты стать в будущем ОЛИМПИЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ, ЧЕМПИОНАМИ ЕВРОПЫ И МИРА ....
ФИФА и УЕФА вообще четка говорит..."возвращение Росси в большой футбол, возможен только после полной деокупации украинских территорий...в том числе и Крыма"... Так что унылое РПЛ - это единственный их футбол, в ближайшие 20-30 лет, пока Путин не издохнет.....

Ps. Конечно...Русские попытались импортозаместить ОЛИМПИАДЫ, ЧС, ЧЕ и ЭТАПЫ КУБКОВ МИРА, своими аналогами...на кубки России, чемпионаты России и спортивные соревнования имени Миклухи Маклая и Куклачева....
Но как говорит сама легкоатлетка Лесицкене...."на этих соревнованиях напрочь ОТСУТСТВУЕТ ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА и ПРИНЦИПЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТИ"))))
Так что, через 10-20 лет, русский спорт ожидает полная деградация....
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25.08.2022 15:12 Ответить
Русских в принципе придумали для оправдания преступлений Кремля.
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25.08.2022 15:25 Ответить
Це точно
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25.08.2022 17:35 Ответить
А це знаєте - скільки вовка не годую, все на ліс дивиться. Так і кацапи - скільки не цивілізуй, шкіл не будуй - ница підла натура + татаромонгольські корені даються взнаки - "грабувати-нищити-вбивати".
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25.08.2022 15:44 Ответить
Пригадую...кожного року, з 31 грудная на 1 січня... Всі Західні газети і телеканали, онлайн транслювали постійно зустріч НОВОГО РОКУ і ЯЛИНКИ у всіх ключових містах і столицях Світу.....
МЕЛЬБУРН(тому що першим зустрічає новий рік), далі ПЕКІН, МОСКВА, БЕРЛІН, ПАРИЖ, ЛОНДОН, НЬЮЙОРК....
Цього року, напевно вперше не буде ОНЛАЙН ІЗ МОСКВИ)))))))
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25.08.2022 16:48 Ответить
Ну цього разу буде Київ.
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25.08.2022 16:49 Ответить
Сподіваємося
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25.08.2022 16:54 Ответить
найгірше те, що цими питаннями ніяк не задаються самі ж зомбовані росіяни
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25.08.2022 16:09 Ответить
Є такі види спорту...як наприклад ЖІНОЧА СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА, ЖІНОЧЕ ФІГУРНЕ КАТАННЯ.....Де дитина з 3-4 рочків, і тренування - важка дитяча праця.... А ще спортивне життя дуже коротке...фактично один ОДІМПІЙСЬКИЙ ЦИКЛ(4 роки)...

І тут, через якогось фуя плєшивого та його геополітичні ігри....10-15 років важких, дитячих тренувань і по-суті загубленого дитинства - все це йде КОТУ ПІД ХВІСТ....
Це трагедія і для батьків, в для самої дитини...
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25.08.2022 17:27 Ответить
Багато рашистський спортсменів (неігрові види спорту) вже намагаються змінити громадянство і виступати за інші країни...
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25.08.2022 16:22 Ответить
Якби у цих спортсменів, був такий ж рівень як у українських( золота медаль один раз в рік і то як рак свисне)...то сказав би Хй з ним, з тим українським спортом..вводьте санкції.....)))

Але москалі ******* спорт, друга релігія після православія)))))..і в них справді багато матьорих спортсменів...особливо ХОКЕЙ, ВОЛЕЙБОЛ(і чоловічий і жіночий), баскетбол, гандбол, воднеполо, біатлон та інші лижні види, гімнастики обидві,все фігурне катання, синхронна, боротьба в т.д.
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25.08.2022 16:40 Ответить
Мико́ла Микола́йович Миклу́хо-Макла́й (Миклу́ха-Макла́й) (5 https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F (17) липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1846 1846 , село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%94%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Язикове , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Новгородська губернія - 2 https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F (14) квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1888 1888 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург ) - видатний українськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] та російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA мандрівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українського походження з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA козацького https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4 роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0 Миклух ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 антрополог , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F етнограф , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 географ ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA дослідник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Південно-Східної Азії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралії й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Океанії ; автор близько 160 наукових праць. Був підданим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії , але майже все своє свідоме життя провів поза її межами, де й зробив свої знакові дослідження та відкриття.
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25.08.2022 17:22 Ответить
Ну ятак образно "МіклухиМаклая"....Вони ці змагання називають на честь ПРИЗАБУТИХ ЧЕМПІОНІВ СРСР, яких імена вже ніхто не пам'ятає.....
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25.08.2022 17:30 Ответить
Решили запугать нас цифрами !?
Ну, ну.....
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25.08.2022 15:15 Ответить
Почему запугать? Порадовать. 136 тыщ выведено из строя.
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25.08.2022 15:30 Ответить
единиц... як скот
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25.08.2022 15:16 Ответить
скот в головах считается
посему правильно писать - 136 тыщ голов орко-скота утилизировано или покалечено
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25.08.2022 18:55 Ответить
У Путлера только один вариант выжить - захват Украины. Какие у него есть средства для этого?
Бабла от нефтепродуктов хватает. Санкции не дают их потратить на Западе, зато он может платить по 7,5 тысяч баксов в месяц всем моральным уродам, что согласны решить все свои бытовые проблемы, убивая граждан Украины, которых они никогда не видели, и которые им не сделали ничего плохого.
5 млн потенциальных рашистов у него! И куча бабла, и куча снарядов, и куча танков и пушек, хоть и 50х годов. Это есть в реале. Или будете спорить, что нет этого?
Если он даст заднюю в Украине - госпереворот и смерть. И все те же миллионы орков с танками и больной головой, что Крым их никуда не делись.
Что нам делать? Осознать это и понять, что эта война на столетия. Мы и наши дети навеки обязаны жить в соседстве с этими дикими племенами. Есть только одно средство против этого - СТЕНА. Это такая Система, что будет автоматически уничтожать орков так, чтобы не гибли наши воины. На постройку этой Системы уйдут годы. Но до этого далеко. Нужно выстоять и выгнать их сначала.
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25.08.2022 15:20 Ответить
Было бы о чём спорить. Всё что Путин мог захватить в Украине, он уже захватил. Всё что он может заплатить своим моральным уродам, он и так платит. Вопрос всего лишь в том, как долго он будет пытаться удержаться на последнем оккупированном пятачке Украины и будет ли этот пятачок на Донбассе или в Крыму.
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25.08.2022 15:28 Ответить
Он будет там до тех пор, пока мы его не выгоним на границы 91 года.
Сам он не уйдет, для него это самоубийство и похороны его Империи.
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25.08.2022 15:46 Ответить
Пха. В паРаші не народ - там скот. Дадуть нову методичку пропагандонам, ті заспівають " Ми пабеділі!" і бидло це схаває. А хто не схаває, піде за тупорилой Дугіной. Ніщо в паРаші не здатне похитнути режим *****, ніяка поразка, бо пропагандони просто її виставлять перемогою.
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25.08.2022 17:37 Ответить
Можно считать официальным признанием безвозвратных потерь.
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25.08.2022 15:22 Ответить
Ну і що? ну - збільшать штат І що далі? Боєздатність від того підвищиться? Набрані новобранці отримають негайно навички управління технікою та зброєю?
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25.08.2022 15:25 Ответить
Теоретичний розрахунок тут йде про те, що планується утилізувати щє 136 тисяч у наступні півроку, тому запроваджуються дії, направлені на розмиття цієї кількості по загальній масі.
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25.08.2022 15:34 Ответить
І ХТО і КОГО "розмивать" буде? В піхоті новобранцю можна довірить лише автомат - там він хоч і не принесе багато користі - але й не зашкодить Малопідготовлений член екіпажу чи розрахунку - "слаба ланка" Він у критичній ситуації часто розгублюється і діє всупереч настановами ведення бою В результаті бойова одиниця може діять неефективно, або і загинуть Тобто весь екіпаж треба вчить кілька місяців А Путіну солдати ЗАРАЗ потрібні, а не через кілька місяців!
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25.08.2022 15:46 Ответить
і через кілька місяців теж
на жаль
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25.08.2022 17:08 Ответить
Бабонарожатєлі не впораються.
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25.08.2022 15:30 Ответить
У СССР тракторів виробляли найбільшу кількість ніж будь хто!
Але був у них один недолік - їх виробляв СССР...
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25.08.2022 15:30 Ответить
Линия обороны
https://defence-line.org/2022/08/byvshaya-vtoraya-v-mire-chast-1/ Бывшая вторая в мире (Часть 1)
... А тем временем очень интересно то, что пишут о мордорских потерях не в Украине.

В этом смысле, довольно интересный материал опубликовало азербайджанское издание Minvaz, которе имеет собственные источники информации в мордоре и плюс к тому, опирается на данные, опубликованные Forbes. Так вот, по мнению издания, за полгода войны Украина уничтожила российской военной техники на $16,6 миллиарда и в общей сложности, было уничтожено 12 142 единиц различной военной техники. Да, противник это компенсирует, выгребая оружие и боеприпасы из глубокой консервации и оголяя буквально всю остальную свою территорию, но практика показывает, что все это железо здесь уходит в глухую и беспросветную прорву. Если уже вести речь о демилитаризации, то именно это ВСУ сейчас и делают с армией противника.
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25.08.2022 15:37 Ответить
В історії - ( див.: Скіфо-перська війна. , у 512 році до Р.Х.) це вже було і закінчилося трагічно для загарбника/.... «Дарій прагнув поширити Перську імперію на весь тодішній культурний світ і, зокрема, підпорядкувати чорноморські колонії греків і тим самим захопити контроль над чорноморською торгівлею, особливо над надходженням необхідного Греції скіфського хліба»..... Геродот і Йордан визначають в 700 тисяч чисельність тільки сухопутного війська Дарія. було зібрано крім того 600 кораблів. морське військо налічувало 100 тисяч чоловік. .....чисельність скіфів, було значно менше, ніж персів. Через рік після виснажливих і безплідних погонь за сіфами по степах до дому в Персію повернулося не більше 100 тисяч живих вояк. І всемогутній володар світу Дарій визнав свою поразку перед нашими пращурами - скифами!!!
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25.08.2022 15:43 Ответить
Взагалі то, скіфи не є нашими пращурами. Не всі, хто живе на певній території, є предками майбутніх мешканців.
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25.08.2022 15:50 Ответить
Ви гоните ворожий нам наратив. У людини двоє батьків, четверо дідів-бабів. Прабатьків вже восьмеро. десять поколінь в минуле - 1024 прародича. А десять поколінь - це лише якихось триста чи чотириста років. Скіфією українську землю іноземці ще величали за часів Гатили. Це півтори тисячі років тому. А сама Скіфія у вигляді скупи під царськими Скитами - 2000 років тому. Біля десяти мільйонів жителів.
Порахуєте самі - скільки поколінь пройшло. І в кожному українцеві є частина (більша чи менша) скіфсько-царської крові. А окрім того є і кров половецька, і татарська всяка, і вірменська та, що ще коли вірмени білобрисі були. Є багато спільного з німцями. Ви скажете:? так готи в степах панували. І знову повторюватимете кунштюк братів Грім. Бо гети(хети) і готи - дві зовсім великі різниці. А спільна генетика з німцями тому, що у німців багато слов'янської крові. Коли ще Гатила повів збірні полки з території майбутньої України бити римлян із їх рабством. То всі ті наші предки й осіли на території Польщі і Німеччини. Польщі навіть назву країни дали. Від полян вона є.
Перестаньте користуватися даними офіційної історії від москалів і їхнього холуя толочка. І буде вам щастя.
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25.08.2022 16:19 Ответить
Западные украинцы это сарматы. Они как раз и истребили скифов
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25.08.2022 17:23 Ответить
не пишіть дурниць.
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25.08.2022 17:38 Ответить
ніхто скіфів не винищував. вони прекрасно себе почували і з часом просто трансформувалися в наступні покоління і назви.
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25.08.2022 17:40 Ответить
Геродота не читало, но осуждаю. як ви москалі набридли вже своєю зарозумілістю і одночасно безграмотністю.
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25.08.2022 17:58 Ответить
Оці ваші твердження на одній лінії з росіянськими твердженнями про їх походження від вялікого народу півночі - гіпербореїв. "Анализ изменчивости мтДНК, передающейся по материнской линии, показал, что «материнские» генофонды славянских народов имеют композицию, которая в целом совпадает с общеевропейской". "******* нащадки західних скіфських груп зустрічаються серед різних груп на Кавказі та Середній Азії, тоді як схожість зі східними скіфами виявляється більш поширеною майже виключно серед носіїв тюркських груп, особливо гілки тюрків-кипчаків". Українці генетично більш подібні до відгалуження готів, нащадками яких є також майже усі західні народи. Генетика, її не обдуриш. Не уподібнюйтеся русакам у їх намаганні підрехтувати під себе історію.
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25.08.2022 18:49 Ответить
ваня, мені сьогодні вже шістдесят п'ять. так шо не нада мені старому пудрити мозги. Я зневажаю коломойського і це найласкавіше слово, яке я про нього вимовлю. Але процитую його ради тебе двічі живущого: в тих університетах, де ти вчився, я - викладав.
твої розумакування про генетику не від власних досліджень чи хоч якогось розуміння про генетичні маркери. ти просто співаєш з чужого голосу. Так я ради доброти своєї до людей в тім числі і розумом обиженим розповім один дуже в цьому випадку доцільний анекдот:
Боря, гаварят - пагроми будут? - Фіма, мнє насхрать, я по паспорту рускій. Боря, так біть будут по мордє, а нє по паспорту.
Ось вслухайся в народну єврейську мудрість: по морді видно шо ти за пттиця. І які б ти довідки з генетичними вимірами не носив, а тебе до своїх точно не запишуть. Всі дослідження серед постсовєцьких народів робилися саме рашинськими вченими. В Україні нема центру таких досліджень взагалі. І там багато можна маніпулювати вибірками. але це тобі точно не треба знати.
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26.08.2022 01:04 Ответить
Шановний Володимире Павловичу. Перш, ніж когось ображати, поцікавтеся, чи не є ця людина фахівцем з біотехнології і чи не має вона уявлення про генетичні маркери. Крім того, не усі генетичні дослідження української генетики зроблені "рашистськими" вченими.
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26.08.2022 06:10 Ответить
фахівець у чому конкретно? Вузький спеціаліст подібний чиряку (нариву) - повнота його одностороння. В інеті ще давно до війни мені траплялися росіяни, що застосовували цей прийом: ось у мене знайомий (родич) займався цим питанням і він стверджував саме це.
Я недарма вам закинув про вибірки. Але ви не відреагували. А отже саме в цьому питанні, а це дуже уважливе питання через можливість маніпуляції суспільною думкою відносно того, хто ми є, я довіряти вашим словам не буду.
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26.08.2022 09:35 Ответить
Шановний! Та заспокойтеся Ви. Я Вам свої дипломи надавати не стану. Можу лише сказати, що за освітою я не є "вузьким" фахівцем. Що таке клістрон та епігенетика я знаю не від інших. Також я не беру до уваги результати досліджень росіян, а тільки закордонних вчених.
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26.08.2022 12:40 Ответить
угу, закордонних, німців. Які до сих пір не виправили свої уявлення про готів як предків німців, що жили в українських степах. це тих німців, що лише 80 років тому ділили з росіянами світ.
з вами зрозуміло все.
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26.08.2022 18:12 Ответить
Ні, не німецьких. Польських та американських.
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26.08.2022 19:46 Ответить
Скіфи були одними з наших коренців. До того ж на цій території проживало багато народів, царські скіфи лише політично домінували, але інші мали достатньо високий рівень автономії й з ними доводилось домовлятися, зокрема, не всі підтримали скіфів у персько-скіфській війні, деякі дотримувалися нейтралітету.
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25.08.2022 16:20 Ответить
десь побачив фото скіфських монет з ликами їх царів. Так от: серед земляків бачив подібні пики
Яких ще доказів треба?
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25.08.2022 18:00 Ответить
Ось тобі і прихована мобілізація.
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25.08.2022 15:48 Ответить
Маловато будет
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25.08.2022 15:53 Ответить
Це він довів план виробництва до власниць розкішниць?
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25.08.2022 15:57 Ответить
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25.08.2022 16:01 Ответить
Головне щоби сміттеві пакете замовив а то у нас собак з коровами вже плутают.
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25.08.2022 16:17 Ответить
Пакет будет входить в комплект формы для утилизации.
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25.08.2022 16:30 Ответить
всё это чушь, главное логистика, отрядить воевать против нас рашисты могут едва 200 тыщ войска и то проблемы со снабжением их. А сколько их там на бумаге числиться в самое раше, то никого не парит. Хоть 10 миллионов пусть запишет, бумага всё стерпит.
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25.08.2022 16:28 Ответить
ЗА ДВІ ЧЕЧЕНСЬКІ ВІЙНИ У КАЦАПІВ ЗАГИНУЛО 200 ТИСЯЧ ВОЯКІВ (ОФІЦІЙНО 30 ТИС)
ТІЛЬКИ ПОТІМ ВІЙНА ЗАКІНЧИЛАСЬ.
УКРАЇНА БІЛЬША І ВАЖЛИВІША ЗА ЧЕЧНЮ, МОЇ ВИСНОВКИ - ДО 500 ТИС. ДОХЛИХ
КАЦАПСЬКИХ ВОЯКІВ, ДЛЯ ТОГО ЩОБ ВСІ КАЦАПИ ЗРОЗУМІЛИ ЩО ТУТ ЩОСЬ НЕ ТЕ.
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25.08.2022 16:46 Ответить
а наших скільки загине?
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25.08.2022 19:03 Ответить
Чим краще і якісніше будемо воювати з ********* технологіями, тим менше загине наших вояків.
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25.08.2022 21:11 Ответить
В заголовке пропустили важное слово "БУДЕТ" увеличено.
К тому же ссылаются на РИА новости... Тот еще источник.🤑
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25.08.2022 16:47 Ответить
Хм, 2 ляма вояк из 60лямов мужчин, это больше 3 процентов мужского населения, это очень дохрена. Всех надо обуть одеть, кормить, вооружить - Раша стремительно военизируется. Четвёртый рейх виден все чётче.
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25.08.2022 17:02 Ответить
Судячи по військовій формі і бєрцам вояків Кацапії грощі в паРащі на армію крадуть дуже гарно.
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25.08.2022 21:13 Ответить
"Не те слово"! "Супергарно" крадуть! "Берці" розлазяться на українській грязюці через місяць-два - "поліщуки" це весною бачили власними очима У них же підошва не пришита, чи прибита цвяхами, а "привулканізована" до "головки" Син сусіда розказував: "Іде по грязюці кацап Нога загрузла Висмикує ногу "Чулок" на місці, а підошва в болоті залишилася! Те саме - і їх форма! Розлазиться на очах!"
Тим більше що форма у них, переважно - синтетика! Плавиться при контакті з вогнем і прилипає до тіла
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26.08.2022 09:50 Ответить
йкцукіфв
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25.08.2022 19:51 Ответить
Де ж ти стільки бурятів візьмеш, дебіл собакоподібний?
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25.08.2022 21:39 Ответить
Гарматне м'ясо. "Не умением, а числом".
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26.08.2022 00:48 Ответить
І целофанові мішки у відповідній кількості.
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26.08.2022 11:32 Ответить
 
 