Путин увеличил штатное количество военнослужащих ВС РФ на 137 тыс. человек

Путин увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что российский диктатор увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ с 1,9 млн. до 2,04 млн. человек с 2023 года.

По данным РИА Новости, штатное количество военнослужащих будет увеличено на 137 тыс. человек.

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