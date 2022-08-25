Путин увеличил штатное количество военнослужащих ВС РФ на 137 тыс. человек
Путин увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что российский диктатор увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ с 1,9 млн. до 2,04 млн. человек с 2023 года.
По данным РИА Новости, штатное количество военнослужащих будет увеличено на 137 тыс. человек.
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Ідіоти повні а не брати...
Що їх вилікує?
мінус 2-5 млн синів?
А наших скільки положать всякі Єлдаки?
Як думаєте, що нас чекає попереду (2-3 роки)?
Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами
люди при здоровому глузді тікають куди завгодно, хоч по селах до Сибру
непридатні у них тільки ті, хто відкупився і з браком кінцівок
ото ж скоро будуть квакати на болотах з жабами..
1)МОСКВА. Москва меняла плитку, 3 раза в год, чтобы привлечь иностранного туриста....Москва это был уровень Лондона, НьюЙорка, Парижа. Мировой центр туризма, все МИРОВЫЕ СЕЛЕБРИТИЗ, ЗВЕЗДЫ, АРТИСТЫ стремились посетить Москву...на различных, русских ТВшоу практически не вылазили... Джеки Чан, Брэд Пит, Айлиш...и т.д. Чего только стоят, постоянные КОНЦЕРТЫ МИРОВЫХ ЗВЕЗД на Лужниках?
Аж жаба давила, почему Москва, а не Киев, и даже не Варшава?
Сейчас Москва - унылое гафно и дыра....Без БОЛЬШИНСТВА ЗНАМЕНИТЫХ БРЕНДОВ, без туризма, без нормального авиасообщения с Миром, без VISA и MasterCard...даже без обычных Apple store и googlepay...но зато с ВКУСНО И ТОЧКА))))
2) Спорт. На России 8000 спортивных детских секций и школ, 100 училищ олимпийского резерва!!!!!!
Путин оставил Россию не только без БОЛЬШОГО СПОРТА И ФУТБОЛА...Но и лишил русских детишек мечты стать в будущем ОЛИМПИЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ, ЧЕМПИОНАМИ ЕВРОПЫ И МИРА ....
ФИФА и УЕФА вообще четка говорит..."возвращение Росси в большой футбол, возможен только после полной деокупации украинских территорий...в том числе и Крыма"... Так что унылое РПЛ - это единственный их футбол, в ближайшие 20-30 лет, пока Путин не издохнет.....
Ps. Конечно...Русские попытались импортозаместить ОЛИМПИАДЫ, ЧС, ЧЕ и ЭТАПЫ КУБКОВ МИРА, своими аналогами...на кубки России, чемпионаты России и спортивные соревнования имени Миклухи Маклая и Куклачева....
Но как говорит сама легкоатлетка Лесицкене...."на этих соревнованиях напрочь ОТСУТСТВУЕТ ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА и ПРИНЦИПЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТИ"))))
Так что, через 10-20 лет, русский спорт ожидает полная деградация....
МЕЛЬБУРН(тому що першим зустрічає новий рік), далі ПЕКІН, МОСКВА, БЕРЛІН, ПАРИЖ, ЛОНДОН, НЬЮЙОРК....
Цього року, напевно вперше не буде ОНЛАЙН ІЗ МОСКВИ)))))))
І тут, через якогось фуя плєшивого та його геополітичні ігри....10-15 років важких, дитячих тренувань і по-суті загубленого дитинства - все це йде КОТУ ПІД ХВІСТ....
Це трагедія і для батьків, в для самої дитини...
Але москалі ******* спорт, друга релігія після православія)))))..і в них справді багато матьорих спортсменів...особливо ХОКЕЙ, ВОЛЕЙБОЛ(і чоловічий і жіночий), баскетбол, гандбол, воднеполо, біатлон та інші лижні види, гімнастики обидві,все фігурне катання, синхронна, боротьба в т.д.
Ну, ну.....
посему правильно писать - 136 тыщ голов орко-скота утилизировано или покалечено
Бабла от нефтепродуктов хватает. Санкции не дают их потратить на Западе, зато он может платить по 7,5 тысяч баксов в месяц всем моральным уродам, что согласны решить все свои бытовые проблемы, убивая граждан Украины, которых они никогда не видели, и которые им не сделали ничего плохого.
5 млн потенциальных рашистов у него! И куча бабла, и куча снарядов, и куча танков и пушек, хоть и 50х годов. Это есть в реале. Или будете спорить, что нет этого?
Если он даст заднюю в Украине - госпереворот и смерть. И все те же миллионы орков с танками и больной головой, что Крым их никуда не делись.
Что нам делать? Осознать это и понять, что эта война на столетия. Мы и наши дети навеки обязаны жить в соседстве с этими дикими племенами. Есть только одно средство против этого - СТЕНА. Это такая Система, что будет автоматически уничтожать орков так, чтобы не гибли наши воины. На постройку этой Системы уйдут годы. Но до этого далеко. Нужно выстоять и выгнать их сначала.
Сам он не уйдет, для него это самоубийство и похороны его Империи.
на жаль
Але був у них один недолік - їх виробляв СССР...
https://defence-line.org/2022/08/byvshaya-vtoraya-v-mire-chast-1/ Бывшая вторая в мире (Часть 1)
... А тем временем очень интересно то, что пишут о мордорских потерях не в Украине.
В этом смысле, довольно интересный материал опубликовало азербайджанское издание Minvaz, которе имеет собственные источники информации в мордоре и плюс к тому, опирается на данные, опубликованные Forbes. Так вот, по мнению издания, за полгода войны Украина уничтожила российской военной техники на $16,6 миллиарда и в общей сложности, было уничтожено 12 142 единиц различной военной техники. Да, противник это компенсирует, выгребая оружие и боеприпасы из глубокой консервации и оголяя буквально всю остальную свою территорию, но практика показывает, что все это железо здесь уходит в глухую и беспросветную прорву. Если уже вести речь о демилитаризации, то именно это ВСУ сейчас и делают с армией противника.
Порахуєте самі - скільки поколінь пройшло. І в кожному українцеві є частина (більша чи менша) скіфсько-царської крові. А окрім того є і кров половецька, і татарська всяка, і вірменська та, що ще коли вірмени білобрисі були. Є багато спільного з німцями. Ви скажете:? так готи в степах панували. І знову повторюватимете кунштюк братів Грім. Бо гети(хети) і готи - дві зовсім великі різниці. А спільна генетика з німцями тому, що у німців багато слов'янської крові. Коли ще Гатила повів збірні полки з території майбутньої України бити римлян із їх рабством. То всі ті наші предки й осіли на території Польщі і Німеччини. Польщі навіть назву країни дали. Від полян вона є.
Перестаньте користуватися даними офіційної історії від москалів і їхнього холуя толочка. І буде вам щастя.
твої розумакування про генетику не від власних досліджень чи хоч якогось розуміння про генетичні маркери. ти просто співаєш з чужого голосу. Так я ради доброти своєї до людей в тім числі і розумом обиженим розповім один дуже в цьому випадку доцільний анекдот:
Боря, гаварят - пагроми будут? - Фіма, мнє насхрать, я по паспорту рускій. Боря, так біть будут по мордє, а нє по паспорту.
Ось вслухайся в народну єврейську мудрість: по морді видно шо ти за пттиця. І які б ти довідки з генетичними вимірами не носив, а тебе до своїх точно не запишуть. Всі дослідження серед постсовєцьких народів робилися саме рашинськими вченими. В Україні нема центру таких досліджень взагалі. І там багато можна маніпулювати вибірками. але це тобі точно не треба знати.
Я недарма вам закинув про вибірки. Але ви не відреагували. А отже саме в цьому питанні, а це дуже уважливе питання через можливість маніпуляції суспільною думкою відносно того, хто ми є, я довіряти вашим словам не буду.
з вами зрозуміло все.
Яких ще доказів треба?
ТІЛЬКИ ПОТІМ ВІЙНА ЗАКІНЧИЛАСЬ.
УКРАЇНА БІЛЬША І ВАЖЛИВІША ЗА ЧЕЧНЮ, МОЇ ВИСНОВКИ - ДО 500 ТИС. ДОХЛИХ
КАЦАПСЬКИХ ВОЯКІВ, ДЛЯ ТОГО ЩОБ ВСІ КАЦАПИ ЗРОЗУМІЛИ ЩО ТУТ ЩОСЬ НЕ ТЕ.
К тому же ссылаются на РИА новости... Тот еще источник.🤑
Тим більше що форма у них, переважно - синтетика! Плавиться при контакті з вогнем і прилипає до тіла