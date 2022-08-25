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Новини
21 050 97

Путін збільшив штатну кількість військовослужбовців ЗС РФ на 137 тис. осіб

рф

Путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців ЗС РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зазначається, що російський диктатор збільшив штатну чисельність збройних сил РФ з 1,9 млн до 2,04 млн осіб із 2023 року.

За даними РИА Новости, штатну кількість військовослужбовців буде збільшено на 137 тис. осіб.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45 850 осіб, 234 літаки, 202 гелікоптери, 1 929 танків та 4 245 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Путін збільшив штатну кількість військовослужбовців ЗС РФ на 137 тис. осіб 01

Автор: 

армія рф (17207) путін володимир (23760) росія (64926)


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Топ коментарі
+64
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25.08.2022 14:59
+58
Дуже співпадає з оцінками по 200-м плюс 300-м....
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25.08.2022 14:52
+47
бабы уже нарожали?
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25.08.2022 14:53
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Дуже співпадає з оцінками по 200-м плюс 300-м....
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25.08.2022 14:52 Відповісти
Ось до чого довела геббельська пропаганда та генетична зачистка гулагами "Братів"...
Ідіоти повні а не брати...

Що їх вилікує?

мінус 2-5 млн синів?

А наших скільки положать всякі Єлдаки?

Як думаєте, що нас чекає попереду (2-3 роки)?
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25.08.2022 15:36 Відповісти
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25.08.2022 17:00 Відповісти
бабы уже нарожали?
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25.08.2022 14:53 Відповісти
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25.08.2022 15:00 Відповісти
кто котів не ********, так?
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25.08.2022 15:27 Відповісти
Чечены сказали, что решат этот вопрос.
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25.08.2022 15:02 Відповісти
Ролік з козою вже бачив? Ахмат сіла !
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25.08.2022 17:40 Відповісти
Скільки б не народжували ці баби, ніхто з них цвяхів виробити не зможе . Шапками закидуватимуть?
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25.08.2022 15:05 Відповісти
Иосиф Бродский
Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами
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25.08.2022 16:12 Відповісти
ню-ню
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25.08.2022 14:54 Відповісти
Надо 5 млн как в совке
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25.08.2022 14:54 Відповісти
ЗСУ зменшать
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25.08.2022 14:57 Відповісти
Це ж прекрасна новина! Ми перебємо здорову молодь і кацапки стануть народжувати собі "лічинок" від інвалідів, алкоголіків та олігофренів які непридатні до військової служби, а таких уже 85% кацапської молоді!, і це гарантує кацапам повний "піздєц всім сподіванням"...
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25.08.2022 14:57 Відповісти
инвалиды идут на свободный выпас на вокзалы и паперти, а новые русские уже будут с китайским, таджикским и другими более экзотическими акцентами.
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25.08.2022 15:08 Відповісти
Фраза "руzкій глаз узкій" набуде епічного змісту...
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25.08.2022 15:11 Відповісти
у них якраз дебіли й олігофрени і несуть службу..

люди при здоровому глузді тікають куди завгодно, хоч по селах до Сибру

непридатні у них тільки ті, хто відкупився і з браком кінцівок
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25.08.2022 15:09 Відповісти
Дивився їх соціальну статистику пару років назад. Це справжній жах. Зараз в зв'язку з війною, поступовою ізоляцією та масовою еміграцією ситуація буде стрімко погіршуватись. Для них уже на часі повна заборона абортів...
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25.08.2022 15:18 Відповісти
Дарвін увійшов в історію з теорією еволюції, а роїсія війде з теорією деградації нації..

ото ж скоро будуть квакати на болотах з жабами..
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25.08.2022 16:00 Відповісти
Там ніякої нації і не було. Збіговисько недорозвалених після ссср.Скоро дорозваляться і побачимо які там "нації"
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25.08.2022 21:46 Відповісти
😁 Тепер потрібно ще два укази - бабам, щоб швидше рожали і новонародженим, щоб швидше росли. А от бурятів та інші малі народності навіть трохи жаль - їхніх мухщин утилізують схоже всіх. 😁
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25.08.2022 14:59 Відповісти
Усі ці "руzкі" це і є представники малих народів яких "окацапили". В ********** зовсім немає етнічної території "руzкіх".
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25.08.2022 15:21 Відповісти
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25.08.2022 14:59 Відповісти
де цю всю шоблу хоронити?
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25.08.2022 15:00 Відповісти
навіщо ховати - викинути на територію парасії
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25.08.2022 15:10 Відповісти
На сміттєзвалищі. Одразу у використаних презервативах. 😊
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25.08.2022 16:15 Відповісти
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25.08.2022 15:02 Відповісти
Ого, стільки дураків знайшлося
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25.08.2022 15:04 Відповісти
Пока тільки плани знайти стільки. Не факт, що хоча б половина від цієї кількості знайдеться.
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25.08.2022 15:31 Відповісти
Може хто пояснить,як розуміти ,штатна кількість 2 039 758 кацапів,з них 1 150 628 військовослужбовців.Хто тоді 889 130 кацапів(різниця)?Секретутки й секретути?Щось я в тій "втарой армії міра" зовсім заплуталась
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25.08.2022 15:10 Відповісти
воєнкоми, секрєтутки, міноборони, їх родичі, підрозділи тилового забезпечення і інші прикормлені до цього бюджету.
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25.08.2022 15:23 Відповісти
Ви забули сбачку дружини пузатого хенерала - це важливо!
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25.08.2022 19:43 Відповісти
гражданские,у нас называються "службовець ЗСУ"
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25.08.2022 18:50 Відповісти
По штату и в наличии , разные вещи.
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25.08.2022 15:12 Відповісти
Зачем русскими вот это все? Кто-то знает? Ведь теряют русские намного больше, чем приобретают от этой войны?

1)МОСКВА. Москва меняла плитку, 3 раза в год, чтобы привлечь иностранного туриста....Москва это был уровень Лондона, НьюЙорка, Парижа. Мировой центр туризма, все МИРОВЫЕ СЕЛЕБРИТИЗ, ЗВЕЗДЫ, АРТИСТЫ стремились посетить Москву...на различных, русских ТВшоу практически не вылазили... Джеки Чан, Брэд Пит, Айлиш...и т.д. Чего только стоят, постоянные КОНЦЕРТЫ МИРОВЫХ ЗВЕЗД на Лужниках?
Аж жаба давила, почему Москва, а не Киев, и даже не Варшава?
Сейчас Москва - унылое гафно и дыра....Без БОЛЬШИНСТВА ЗНАМЕНИТЫХ БРЕНДОВ, без туризма, без нормального авиасообщения с Миром, без VISA и MasterCard...даже без обычных Apple store и googlepay...но зато с ВКУСНО И ТОЧКА))))

2) Спорт. На России 8000 спортивных детских секций и школ, 100 училищ олимпийского резерва!!!!!!
Путин оставил Россию не только без БОЛЬШОГО СПОРТА И ФУТБОЛА...Но и лишил русских детишек мечты стать в будущем ОЛИМПИЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ, ЧЕМПИОНАМИ ЕВРОПЫ И МИРА ....
ФИФА и УЕФА вообще четка говорит..."возвращение Росси в большой футбол, возможен только после полной деокупации украинских территорий...в том числе и Крыма"... Так что унылое РПЛ - это единственный их футбол, в ближайшие 20-30 лет, пока Путин не издохнет.....

Ps. Конечно...Русские попытались импортозаместить ОЛИМПИАДЫ, ЧС, ЧЕ и ЭТАПЫ КУБКОВ МИРА, своими аналогами...на кубки России, чемпионаты России и спортивные соревнования имени Миклухи Маклая и Куклачева....
Но как говорит сама легкоатлетка Лесицкене...."на этих соревнованиях напрочь ОТСУТСТВУЕТ ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА и ПРИНЦИПЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТИ"))))
Так что, через 10-20 лет, русский спорт ожидает полная деградация....
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25.08.2022 15:12 Відповісти
Русских в принципе придумали для оправдания преступлений Кремля.
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25.08.2022 15:25 Відповісти
Це точно
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25.08.2022 17:35 Відповісти
А це знаєте - скільки вовка не годую, все на ліс дивиться. Так і кацапи - скільки не цивілізуй, шкіл не будуй - ница підла натура + татаромонгольські корені даються взнаки - "грабувати-нищити-вбивати".
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25.08.2022 15:44 Відповісти
Пригадую...кожного року, з 31 грудная на 1 січня... Всі Західні газети і телеканали, онлайн транслювали постійно зустріч НОВОГО РОКУ і ЯЛИНКИ у всіх ключових містах і столицях Світу.....
МЕЛЬБУРН(тому що першим зустрічає новий рік), далі ПЕКІН, МОСКВА, БЕРЛІН, ПАРИЖ, ЛОНДОН, НЬЮЙОРК....
Цього року, напевно вперше не буде ОНЛАЙН ІЗ МОСКВИ)))))))
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25.08.2022 16:48 Відповісти
Ну цього разу буде Київ.
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25.08.2022 16:49 Відповісти
Сподіваємося
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25.08.2022 16:54 Відповісти
найгірше те, що цими питаннями ніяк не задаються самі ж зомбовані росіяни
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25.08.2022 16:09 Відповісти
Є такі види спорту...як наприклад ЖІНОЧА СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА, ЖІНОЧЕ ФІГУРНЕ КАТАННЯ.....Де дитина з 3-4 рочків, і тренування - важка дитяча праця.... А ще спортивне життя дуже коротке...фактично один ОДІМПІЙСЬКИЙ ЦИКЛ(4 роки)...

І тут, через якогось фуя плєшивого та його геополітичні ігри....10-15 років важких, дитячих тренувань і по-суті загубленого дитинства - все це йде КОТУ ПІД ХВІСТ....
Це трагедія і для батьків, в для самої дитини...
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25.08.2022 17:27 Відповісти
Багато рашистський спортсменів (неігрові види спорту) вже намагаються змінити громадянство і виступати за інші країни...
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25.08.2022 16:22 Відповісти
Якби у цих спортсменів, був такий ж рівень як у українських( золота медаль один раз в рік і то як рак свисне)...то сказав би Хй з ним, з тим українським спортом..вводьте санкції.....)))

Але москалі ******* спорт, друга релігія після православія)))))..і в них справді багато матьорих спортсменів...особливо ХОКЕЙ, ВОЛЕЙБОЛ(і чоловічий і жіночий), баскетбол, гандбол, воднеполо, біатлон та інші лижні види, гімнастики обидві,все фігурне катання, синхронна, боротьба в т.д.
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25.08.2022 16:40 Відповісти
Мико́ла Микола́йович Миклу́хо-Макла́й (Миклу́ха-Макла́й) (5 https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F (17) липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1846 1846 , село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%94%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Язикове , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Новгородська губернія - 2 https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F (14) квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1888 1888 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург ) - видатний українськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] та російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA мандрівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українського походження з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA козацького https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4 роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0 Миклух ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 антрополог , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F етнограф , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 географ ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA дослідник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Південно-Східної Азії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралії й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Океанії ; автор близько 160 наукових праць. Був підданим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії , але майже все своє свідоме життя провів поза її межами, де й зробив свої знакові дослідження та відкриття.
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25.08.2022 17:22 Відповісти
Ну ятак образно "МіклухиМаклая"....Вони ці змагання називають на честь ПРИЗАБУТИХ ЧЕМПІОНІВ СРСР, яких імена вже ніхто не пам'ятає.....
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25.08.2022 17:30 Відповісти
Решили запугать нас цифрами !?
Ну, ну.....
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25.08.2022 15:15 Відповісти
Почему запугать? Порадовать. 136 тыщ выведено из строя.
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25.08.2022 15:30 Відповісти
единиц... як скот
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25.08.2022 15:16 Відповісти
скот в головах считается
посему правильно писать - 136 тыщ голов орко-скота утилизировано или покалечено
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25.08.2022 18:55 Відповісти
У Путлера только один вариант выжить - захват Украины. Какие у него есть средства для этого?
Бабла от нефтепродуктов хватает. Санкции не дают их потратить на Западе, зато он может платить по 7,5 тысяч баксов в месяц всем моральным уродам, что согласны решить все свои бытовые проблемы, убивая граждан Украины, которых они никогда не видели, и которые им не сделали ничего плохого.
5 млн потенциальных рашистов у него! И куча бабла, и куча снарядов, и куча танков и пушек, хоть и 50х годов. Это есть в реале. Или будете спорить, что нет этого?
Если он даст заднюю в Украине - госпереворот и смерть. И все те же миллионы орков с танками и больной головой, что Крым их никуда не делись.
Что нам делать? Осознать это и понять, что эта война на столетия. Мы и наши дети навеки обязаны жить в соседстве с этими дикими племенами. Есть только одно средство против этого - СТЕНА. Это такая Система, что будет автоматически уничтожать орков так, чтобы не гибли наши воины. На постройку этой Системы уйдут годы. Но до этого далеко. Нужно выстоять и выгнать их сначала.
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25.08.2022 15:20 Відповісти
Было бы о чём спорить. Всё что Путин мог захватить в Украине, он уже захватил. Всё что он может заплатить своим моральным уродам, он и так платит. Вопрос всего лишь в том, как долго он будет пытаться удержаться на последнем оккупированном пятачке Украины и будет ли этот пятачок на Донбассе или в Крыму.
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25.08.2022 15:28 Відповісти
Он будет там до тех пор, пока мы его не выгоним на границы 91 года.
Сам он не уйдет, для него это самоубийство и похороны его Империи.
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25.08.2022 15:46 Відповісти
Пха. В паРаші не народ - там скот. Дадуть нову методичку пропагандонам, ті заспівають " Ми пабеділі!" і бидло це схаває. А хто не схаває, піде за тупорилой Дугіной. Ніщо в паРаші не здатне похитнути режим *****, ніяка поразка, бо пропагандони просто її виставлять перемогою.
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25.08.2022 17:37 Відповісти
Можно считать официальным признанием безвозвратных потерь.
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25.08.2022 15:22 Відповісти
Ну і що? ну - збільшать штат І що далі? Боєздатність від того підвищиться? Набрані новобранці отримають негайно навички управління технікою та зброєю?
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25.08.2022 15:25 Відповісти
Теоретичний розрахунок тут йде про те, що планується утилізувати щє 136 тисяч у наступні півроку, тому запроваджуються дії, направлені на розмиття цієї кількості по загальній масі.
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25.08.2022 15:34 Відповісти
І ХТО і КОГО "розмивать" буде? В піхоті новобранцю можна довірить лише автомат - там він хоч і не принесе багато користі - але й не зашкодить Малопідготовлений член екіпажу чи розрахунку - "слаба ланка" Він у критичній ситуації часто розгублюється і діє всупереч настановами ведення бою В результаті бойова одиниця може діять неефективно, або і загинуть Тобто весь екіпаж треба вчить кілька місяців А Путіну солдати ЗАРАЗ потрібні, а не через кілька місяців!
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25.08.2022 15:46 Відповісти
і через кілька місяців теж
на жаль
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25.08.2022 17:08 Відповісти
Бабонарожатєлі не впораються.
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25.08.2022 15:30 Відповісти
У СССР тракторів виробляли найбільшу кількість ніж будь хто!
Але був у них один недолік - їх виробляв СССР...
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25.08.2022 15:30 Відповісти
Линия обороны
https://defence-line.org/2022/08/byvshaya-vtoraya-v-mire-chast-1/ Бывшая вторая в мире (Часть 1)
... А тем временем очень интересно то, что пишут о мордорских потерях не в Украине.

В этом смысле, довольно интересный материал опубликовало азербайджанское издание Minvaz, которе имеет собственные источники информации в мордоре и плюс к тому, опирается на данные, опубликованные Forbes. Так вот, по мнению издания, за полгода войны Украина уничтожила российской военной техники на $16,6 миллиарда и в общей сложности, было уничтожено 12 142 единиц различной военной техники. Да, противник это компенсирует, выгребая оружие и боеприпасы из глубокой консервации и оголяя буквально всю остальную свою территорию, но практика показывает, что все это железо здесь уходит в глухую и беспросветную прорву. Если уже вести речь о демилитаризации, то именно это ВСУ сейчас и делают с армией противника.
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25.08.2022 15:37 Відповісти
В історії - ( див.: Скіфо-перська війна. , у 512 році до Р.Х.) це вже було і закінчилося трагічно для загарбника/.... «Дарій прагнув поширити Перську імперію на весь тодішній культурний світ і, зокрема, підпорядкувати чорноморські колонії греків і тим самим захопити контроль над чорноморською торгівлею, особливо над надходженням необхідного Греції скіфського хліба»..... Геродот і Йордан визначають в 700 тисяч чисельність тільки сухопутного війська Дарія. було зібрано крім того 600 кораблів. морське військо налічувало 100 тисяч чоловік. .....чисельність скіфів, було значно менше, ніж персів. Через рік після виснажливих і безплідних погонь за сіфами по степах до дому в Персію повернулося не більше 100 тисяч живих вояк. І всемогутній володар світу Дарій визнав свою поразку перед нашими пращурами - скифами!!!
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25.08.2022 15:43 Відповісти
Взагалі то, скіфи не є нашими пращурами. Не всі, хто живе на певній території, є предками майбутніх мешканців.
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25.08.2022 15:50 Відповісти
Ви гоните ворожий нам наратив. У людини двоє батьків, четверо дідів-бабів. Прабатьків вже восьмеро. десять поколінь в минуле - 1024 прародича. А десять поколінь - це лише якихось триста чи чотириста років. Скіфією українську землю іноземці ще величали за часів Гатили. Це півтори тисячі років тому. А сама Скіфія у вигляді скупи під царськими Скитами - 2000 років тому. Біля десяти мільйонів жителів.
Порахуєте самі - скільки поколінь пройшло. І в кожному українцеві є частина (більша чи менша) скіфсько-царської крові. А окрім того є і кров половецька, і татарська всяка, і вірменська та, що ще коли вірмени білобрисі були. Є багато спільного з німцями. Ви скажете:? так готи в степах панували. І знову повторюватимете кунштюк братів Грім. Бо гети(хети) і готи - дві зовсім великі різниці. А спільна генетика з німцями тому, що у німців багато слов'янської крові. Коли ще Гатила повів збірні полки з території майбутньої України бити римлян із їх рабством. То всі ті наші предки й осіли на території Польщі і Німеччини. Польщі навіть назву країни дали. Від полян вона є.
Перестаньте користуватися даними офіційної історії від москалів і їхнього холуя толочка. І буде вам щастя.
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25.08.2022 16:19 Відповісти
Западные украинцы это сарматы. Они как раз и истребили скифов
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25.08.2022 17:23 Відповісти
не пишіть дурниць.
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25.08.2022 17:38 Відповісти
ніхто скіфів не винищував. вони прекрасно себе почували і з часом просто трансформувалися в наступні покоління і назви.
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25.08.2022 17:40 Відповісти
Геродота не читало, но осуждаю. як ви москалі набридли вже своєю зарозумілістю і одночасно безграмотністю.
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25.08.2022 17:58 Відповісти
Оці ваші твердження на одній лінії з росіянськими твердженнями про їх походження від вялікого народу півночі - гіпербореїв. "Анализ изменчивости мтДНК, передающейся по материнской линии, показал, что «материнские» генофонды славянских народов имеют композицию, которая в целом совпадает с общеевропейской". "******* нащадки західних скіфських груп зустрічаються серед різних груп на Кавказі та Середній Азії, тоді як схожість зі східними скіфами виявляється більш поширеною майже виключно серед носіїв тюркських груп, особливо гілки тюрків-кипчаків". Українці генетично більш подібні до відгалуження готів, нащадками яких є також майже усі західні народи. Генетика, її не обдуриш. Не уподібнюйтеся русакам у їх намаганні підрехтувати під себе історію.
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25.08.2022 18:49 Відповісти
ваня, мені сьогодні вже шістдесят п'ять. так шо не нада мені старому пудрити мозги. Я зневажаю коломойського і це найласкавіше слово, яке я про нього вимовлю. Але процитую його ради тебе двічі живущого: в тих університетах, де ти вчився, я - викладав.
твої розумакування про генетику не від власних досліджень чи хоч якогось розуміння про генетичні маркери. ти просто співаєш з чужого голосу. Так я ради доброти своєї до людей в тім числі і розумом обиженим розповім один дуже в цьому випадку доцільний анекдот:
Боря, гаварят - пагроми будут? - Фіма, мнє насхрать, я по паспорту рускій. Боря, так біть будут по мордє, а нє по паспорту.
Ось вслухайся в народну єврейську мудрість: по морді видно шо ти за пттиця. І які б ти довідки з генетичними вимірами не носив, а тебе до своїх точно не запишуть. Всі дослідження серед постсовєцьких народів робилися саме рашинськими вченими. В Україні нема центру таких досліджень взагалі. І там багато можна маніпулювати вибірками. але це тобі точно не треба знати.
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26.08.2022 01:04 Відповісти
Шановний Володимире Павловичу. Перш, ніж когось ображати, поцікавтеся, чи не є ця людина фахівцем з біотехнології і чи не має вона уявлення про генетичні маркери. Крім того, не усі генетичні дослідження української генетики зроблені "рашистськими" вченими.
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26.08.2022 06:10 Відповісти
фахівець у чому конкретно? Вузький спеціаліст подібний чиряку (нариву) - повнота його одностороння. В інеті ще давно до війни мені траплялися росіяни, що застосовували цей прийом: ось у мене знайомий (родич) займався цим питанням і він стверджував саме це.
Я недарма вам закинув про вибірки. Але ви не відреагували. А отже саме в цьому питанні, а це дуже уважливе питання через можливість маніпуляції суспільною думкою відносно того, хто ми є, я довіряти вашим словам не буду.
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26.08.2022 09:35 Відповісти
Шановний! Та заспокойтеся Ви. Я Вам свої дипломи надавати не стану. Можу лише сказати, що за освітою я не є "вузьким" фахівцем. Що таке клістрон та епігенетика я знаю не від інших. Також я не беру до уваги результати досліджень росіян, а тільки закордонних вчених.
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26.08.2022 12:40 Відповісти
угу, закордонних, німців. Які до сих пір не виправили свої уявлення про готів як предків німців, що жили в українських степах. це тих німців, що лише 80 років тому ділили з росіянами світ.
з вами зрозуміло все.
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26.08.2022 18:12 Відповісти
Ні, не німецьких. Польських та американських.
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26.08.2022 19:46 Відповісти
Скіфи були одними з наших коренців. До того ж на цій території проживало багато народів, царські скіфи лише політично домінували, але інші мали достатньо високий рівень автономії й з ними доводилось домовлятися, зокрема, не всі підтримали скіфів у персько-скіфській війні, деякі дотримувалися нейтралітету.
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25.08.2022 16:20 Відповісти
десь побачив фото скіфських монет з ликами їх царів. Так от: серед земляків бачив подібні пики
Яких ще доказів треба?
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25.08.2022 18:00 Відповісти
Ось тобі і прихована мобілізація.
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25.08.2022 15:48 Відповісти
Маловато будет
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25.08.2022 15:53 Відповісти
Це він довів план виробництва до власниць розкішниць?
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25.08.2022 15:57 Відповісти
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25.08.2022 16:01 Відповісти
Головне щоби сміттеві пакете замовив а то у нас собак з коровами вже плутают.
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25.08.2022 16:17 Відповісти
Пакет будет входить в комплект формы для утилизации.
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25.08.2022 16:30 Відповісти
всё это чушь, главное логистика, отрядить воевать против нас рашисты могут едва 200 тыщ войска и то проблемы со снабжением их. А сколько их там на бумаге числиться в самое раше, то никого не парит. Хоть 10 миллионов пусть запишет, бумага всё стерпит.
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25.08.2022 16:28 Відповісти
ЗА ДВІ ЧЕЧЕНСЬКІ ВІЙНИ У КАЦАПІВ ЗАГИНУЛО 200 ТИСЯЧ ВОЯКІВ (ОФІЦІЙНО 30 ТИС)
ТІЛЬКИ ПОТІМ ВІЙНА ЗАКІНЧИЛАСЬ.
УКРАЇНА БІЛЬША І ВАЖЛИВІША ЗА ЧЕЧНЮ, МОЇ ВИСНОВКИ - ДО 500 ТИС. ДОХЛИХ
КАЦАПСЬКИХ ВОЯКІВ, ДЛЯ ТОГО ЩОБ ВСІ КАЦАПИ ЗРОЗУМІЛИ ЩО ТУТ ЩОСЬ НЕ ТЕ.
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25.08.2022 16:46 Відповісти
а наших скільки загине?
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25.08.2022 19:03 Відповісти
Чим краще і якісніше будемо воювати з ********* технологіями, тим менше загине наших вояків.
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25.08.2022 21:11 Відповісти
В заголовке пропустили важное слово "БУДЕТ" увеличено.
К тому же ссылаются на РИА новости... Тот еще источник.🤑
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25.08.2022 16:47 Відповісти
Хм, 2 ляма вояк из 60лямов мужчин, это больше 3 процентов мужского населения, это очень дохрена. Всех надо обуть одеть, кормить, вооружить - Раша стремительно военизируется. Четвёртый рейх виден все чётче.
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25.08.2022 17:02 Відповісти
Судячи по військовій формі і бєрцам вояків Кацапії грощі в паРащі на армію крадуть дуже гарно.
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25.08.2022 21:13 Відповісти
"Не те слово"! "Супергарно" крадуть! "Берці" розлазяться на українській грязюці через місяць-два - "поліщуки" це весною бачили власними очима У них же підошва не пришита, чи прибита цвяхами, а "привулканізована" до "головки" Син сусіда розказував: "Іде по грязюці кацап Нога загрузла Висмикує ногу "Чулок" на місці, а підошва в болоті залишилася! Те саме - і їх форма! Розлазиться на очах!"
Тим більше що форма у них, переважно - синтетика! Плавиться при контакті з вогнем і прилипає до тіла
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26.08.2022 09:50 Відповісти
йкцукіфв
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25.08.2022 19:51 Відповісти
Де ж ти стільки бурятів візьмеш, дебіл собакоподібний?
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25.08.2022 21:39 Відповісти
Гарматне м'ясо. "Не умением, а числом".
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26.08.2022 00:48 Відповісти
І целофанові мішки у відповідній кількості.
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26.08.2022 11:32 Відповісти
 
 