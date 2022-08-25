Путін збільшив штатну кількість військовослужбовців ЗС РФ на 137 тис. осіб

Путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців ЗС РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зазначається, що російський диктатор збільшив штатну чисельність збройних сил РФ з 1,9 млн до 2,04 млн осіб із 2023 року.

За даними РИА Новости, штатну кількість військовослужбовців буде збільшено на 137 тис. осіб.

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