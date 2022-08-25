Пока в российском ландшафте нет безопасного для Украины преемника Путина, - Симмонс

На сегодняшний день в Российской Федерации не видно преемника президента Владимира Путина, чье правление было бы безопасным для Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила британский посол Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, россияне должны сами определять свое будущее.

"И я также думаю, что трудно увидеть в российском ландшафте человека, который мог бы заменить Путина, который сразу заставил бы украинцев чувствовать себя безопаснее", - отметила Симмонс.

Она также подчеркнула, что для изменения политического режима или демократизации русского народа нужно время.

"Независимо от того, что решат граждане России, хотят они чего-то другого или нет, на это нужно время. Поэтому я считаю, что мы все, украинцы и соседние страны, европейские страны и другие должны признать, что мы смотрим на долгосрочную перспективу. И что мы все должны соответственно изменить свою политику", – сказала посол.

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В качестве примера она привела рост присутствия НАТО в соседних с Украиной странах.