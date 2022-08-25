Пока в российском ландшафте нет безопасного для Украины преемника Путина, - Симмонс
На сегодняшний день в Российской Федерации не видно преемника президента Владимира Путина, чье правление было бы безопасным для Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила британский посол Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, россияне должны сами определять свое будущее.
"И я также думаю, что трудно увидеть в российском ландшафте человека, который мог бы заменить Путина, который сразу заставил бы украинцев чувствовать себя безопаснее", - отметила Симмонс.
Она также подчеркнула, что для изменения политического режима или демократизации русского народа нужно время.
"Независимо от того, что решат граждане России, хотят они чего-то другого или нет, на это нужно время. Поэтому я считаю, что мы все, украинцы и соседние страны, европейские страны и другие должны признать, что мы смотрим на долгосрочную перспективу. И что мы все должны соответственно изменить свою политику", – сказала посол.
В качестве примера она привела рост присутствия НАТО в соседних с Украиной странах.
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Могу назвать еще Новодворскую
Щоб він здох , виродок пітєрский і дрібна лушпайка 😠
тобто до війни у Харкові на виборах мера 0,0% голосов зібрав ветеран війни з 14-го року Немічев, 1% голосов зібрав ЄС Порошенко, а 99% три єтнчні жидовськи банди (одна пов'язана з дохлим Гепочкою та афілірованими бізнесменами еврейского походження, друга пов'язана з Головою еврейского конгресу України Фельдманом, третя пов'язана з Коломойским та його 95-м квартралом). Переміг усіх дохлий Гепа, друге місто посів Голова Еврейского Конгресу України та особистий представник Путіна - Фельдман, трете місто - банда Коломойського.
Щоб країна змінилася - повинно бути навпаки - тобто єтнічні жидовські банди повинні збирати по країні 1% максімум, а краще 0,6% - ровно скільки населення України ідентіфікує себе як жиди.
А 99% повинні збирати ветерани війни, серед них й буде український Ататюрк.
Але, нажаль, такого не буде. Особисто я в це не вірю, що країна змінеться настільки, особливо такі дири в жопі, як мій Харків. Ви ніколи той скот не переконаєте поважати Бандеру замість Пушкіна. То переферійне скотобидло з окраїн імперії легше знищити під ноль, чим переконати їх бути не перефірійним скотом, а українцями. А саме той скот й буде вирішувати майбутню долю України. Не тільки я не вірю в перевиховання перефірійного скотобидла, але тут було опитування опубліковано, що 70% з тих 9-ти мільонів, що виїхали з України - повертатися не збираються, незважаючи на набагато важкі умови життя, ніж вдома. Але там хоч довбойбів немає, які 99% голосів на будь яку посаду віддають єтнічним жидовським бандам.
щодо жидо-єфіопа, "балалайка-два-струна-я-хозяин-вся-страна", то славний він був двома речами - фразою що його жінка Гончарова була його 137 виебаною дівкою, але не останньою, після одруження було ще декілька тисяч
- а також тим, що навіть в імперской канцелярії, в Пітері, його вважали імперським довбойобом-єкстермістом. Й більшість пітерського бомонду того часу з тим імперським довбойобом не бажала навіть здоровкатися, ось цитати з вкіпедії
<<<Вяземский писал: «Станем снова европейцами, чтобы искупить стихи, совсем не европейского свойства… Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности, но у Поэта, слава Богу, нет обязанности их воспевать»[12]. Дочь Елизаветы Хитрово, Дарья Фикельмон в письме Вяземскому выражает полную солидарность с этими мыслями[13]; после выхода стихотворения она перестала здороваться с Пушкиным[12].>>> - єто реакция на позицию мракобесного негра, что Польша и Поляки не должньі иметь своего государства, а бьіть просто польским уездом Кремля.
ось останні опитування у Харкові, безпосереднью перед війною
як бачите, ровно 1% за ЕС, 99% - жидівськи банди різного кольору
правда я не знаю хто такий Жадан та Сітенко, але як бачите навіть Шарій збирає більше ЕС
й всі три тижня я спілкувався з різноманітними людьми, наприклад особливо запам'яталось спілкування з незнайомими людьми, де ми набирали воду з криниці
під час набора води ми чули вибухи кожні 30 секунду, над нами кружляв літак
а люди в черзі за водою розмовляли про Азов та Маріуполь - ВСІ називали їх НАЦИСТАМИ, розумієте?
да, якийсь командир організував спротив та розбив колону Росгвардії що йшла на Харків (у П'ятихатках вона була розбита), але й той командир, й Азовці в Маруполі для людей в черзі біля криниці були НАЦИСТАМИ
тому, коли я зміг організувати виїзд усіх своїх рідних літних людей (85+) - я покинув Харків буквально як чумной барак, така була радість що я вже не побачу той брудний скот
а взагалі я б поїхав куди небудь у Амеріку, тошніть від кирилиці неможливо
ну мама, який за 85 ті всі інші люди не перенесуть такої подорожі, їм було вкрай важко й до Болгарії доїхати
у Русі (це кордон між Румунією та Болгарії) вони втратили кровяний тиск взагалі, іх виносили з машин, кололи та приводили до тями
але зараз з ними все більш меньш нормально, якщо б не вони, я б поїхав до Канади
а если серьезно - с этой говенью нам чертовски "повезло" !!!
после десятилетий зомбирования и взращивания ненависти ко всем соседям и ближним и дальним, после вбивания в последнюю извилину победобесия и вялиячи на крови очень тяжело... практически не возможно из массы глистов выделить лучшего,
@postolachka71
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https://twitter.com/postolachka71/status/1562680246947627008 8 ч
До мурашек. Архивные кадры десанта в «Азовсталь» с вертолётами Ми-8, который заранее понимал, что летит в полное окружение и помощи ждать не стоит
https://twitter.com/i/status/1562680246947627008
Скажи прямо - "Рашистский ГУЛАГ" !
Є така людина - Горбачов!!!
Нехай закінчить те, що почав - повний розвал недоІмперії.
Кстати - есть кто-нибудь, кто может с Аваковым помочь связаться?
Єва Канторович
"Сравните в Москве количество людей пришедших проститься с нацистской Дугиной и количество людей вышедших в поддержку Ройзмана и больше не задавайте никаких глупых вопросов."
який народ - такий і уряд
ЛуашенкА Грыгоровыч ! такая интрига сложится ,что процесс будет не управляем,не контролируем и не предсказуем ....__
И даже Логику не ищите ......
Мені видається, що усі ми, включно із автором публікації, хором робимо помилку, міркуючи про кацапію, її керівництво і насілєніє як про адекватних людей, котрі будуть очолені кимось адекватним. Не буде так. Кацапи - не адекватні, і тим більше - не люди. Це - перший момент.
Другий момент. Згадаймо історію. Показовий приклад - 5 березня 1953 рік. Здох сралін. Почалася гризня в середовищі наступників. Кого і, головно, навіщо врешті всадовили керувати сесесером? Правильно! - ядерного нікчему Хруща. Бо сподівалися, що то тимчасово і ненадовго. А як вийшло?
Рівно так само буде і після офіційно підтвердженого здиху *********. Тому вангую: ****** Другим буде призначеним якийсь ядерний фрік.