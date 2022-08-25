РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10744 посетителя онлайн
Новости Война
8 209 74

Пока в российском ландшафте нет безопасного для Украины преемника Путина, - Симмонс

путин,путін

На сегодняшний день в Российской Федерации не видно преемника президента Владимира Путина, чье правление было бы безопасным для Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила британский посол Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, россияне должны сами определять свое будущее.

"И я также думаю, что трудно увидеть в российском ландшафте человека, который мог бы заменить Путина, который сразу заставил бы украинцев чувствовать себя безопаснее", - отметила Симмонс.

Она также подчеркнула, что для изменения политического режима или демократизации русского народа нужно время.

"Независимо от того, что решат граждане России, хотят они чего-то другого или нет, на это нужно время. Поэтому я считаю, что мы все, украинцы и соседние страны, европейские страны и другие должны признать, что мы смотрим на долгосрочную перспективу. И что мы все должны соответственно изменить свою политику", – сказала посол.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В РФ вербуют людей на войну в Украине. Объявление размещено на сайтах вакансий. СКРИНШОТ

В качестве примера она привела рост присутствия НАТО в соседних с Украиной странах.

путин владимир (31211) россия (95361) Симмонс Мелинда (103)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Вся расия одно сплошное ху.ло.
показать весь комментарий
25.08.2022 16:49
+15
Для порівняння назвіть "безпечного для України наступника Зєлєнського". На всіх інформаційних каналах в умовах війни рекламується і піариться виключно "щось зелене" але насправді воно коричневе і смердить...
показать весь комментарий
25.08.2022 16:52
+15
значит ландшафт весь менять надо)))
а если серьезно - с этой говенью нам чертовски "повезло" !!!
после десятилетий зомбирования и взращивания ненависти ко всем соседям и ближним и дальним, после вбивания в последнюю извилину победобесия и вялиячи на крови очень тяжело... практически не возможно из массы глистов выделить лучшего,
показать весь комментарий
25.08.2022 16:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
після вбивства немцова там нікого не лишилось
показать весь комментарий
25.08.2022 16:48 Ответить
сейчас плывет. тех, кто не плыл уже убили.
Могу назвать еще Новодворскую
показать весь комментарий
25.08.2022 16:58 Ответить
Вбитих сотні і тисячі , так як ху@ло ненажерливий вбивця і терорист номер один в світі !

Щоб він здох , виродок пітєрский і дрібна лушпайка 😠
показать весь комментарий
25.08.2022 17:20 Ответить
Як стало відомо, він не пітєрский, він безпризорник з уралу.
показать весь комментарий
25.08.2022 17:40 Ответить
да не пишите бред даже однояйцевые близнецы РАЗНЫЕа разные чуждые друг другу люди и отличные друг от друга второго поца как ***** на Рашке нема...
показать весь комментарий
25.08.2022 18:08 Ответить
Плила
показать весь комментарий
25.08.2022 18:19 Ответить
proof?
показать весь комментарий
25.08.2022 18:21 Ответить
Будь ласочка, сам, сам, сам, мені помідорки закривати
показать весь комментарий
25.08.2022 18:33 Ответить
Яшин ?
показать весь комментарий
25.08.2022 18:38 Ответить
Вся расия одно сплошное ху.ло.
показать весь комментарий
25.08.2022 16:49 Ответить
Цю помийку з 2014 називаю виключно "*********". Президента в них теж нема. Є верховне *****. Далі буде *****-2, *****-3. І так до розвалу федерації.
показать весь комментарий
25.08.2022 16:54 Ответить
Для порівняння назвіть "безпечного для України наступника Зєлєнського". На всіх інформаційних каналах в умовах війни рекламується і піариться виключно "щось зелене" але насправді воно коричневе і смердить...
показать весь комментарий
25.08.2022 16:52 Ответить
Наступник Зелі - народ Украіни
показать весь комментарий
25.08.2022 16:55 Ответить
Це той "мудрий нарід" який 73% голосів віддав за зєлєнського? Щось мені від таких перспектив стає зле... Може хунта?
показать весь комментарий
25.08.2022 17:03 Ответить
Другого в нас нема -- а як інакше
показать весь комментарий
25.08.2022 17:05 Ответить
Інакше так як в усьому світі - хто воював за Україну той нею і буде керувати. Я особисто проголосую тільки за тих хто вбивав окупантів і воював не в апараті зє. Просте питання -"що ти робив під час війни" і що робили твої діти та родичі відразу дає повне уявлення про "кандидата" на будь яку державну посаду. Там кажуть "Монакський батальон" уже готується до виборів...
показать весь комментарий
25.08.2022 17:21 Ответить
Україна в результаті війни повинна повністю зміниться на протилежну
тобто до війни у Харкові на виборах мера 0,0% голосов зібрав ветеран війни з 14-го року Немічев, 1% голосов зібрав ЄС Порошенко, а 99% три єтнчні жидовськи банди (одна пов'язана з дохлим Гепочкою та афілірованими бізнесменами еврейского походження, друга пов'язана з Головою еврейского конгресу України Фельдманом, третя пов'язана з Коломойским та його 95-м квартралом). Переміг усіх дохлий Гепа, друге місто посів Голова Еврейского Конгресу України та особистий представник Путіна - Фельдман, трете місто - банда Коломойського.

Щоб країна змінилася - повинно бути навпаки - тобто єтнічні жидовські банди повинні збирати по країні 1% максімум, а краще 0,6% - ровно скільки населення України ідентіфікує себе як жиди.
А 99% повинні збирати ветерани війни, серед них й буде український Ататюрк.

Але, нажаль, такого не буде. Особисто я в це не вірю, що країна змінеться настільки, особливо такі дири в жопі, як мій Харків. Ви ніколи той скот не переконаєте поважати Бандеру замість Пушкіна. То переферійне скотобидло з окраїн імперії легше знищити під ноль, чим переконати їх бути не перефірійним скотом, а українцями. А саме той скот й буде вирішувати майбутню долю України. Не тільки я не вірю в перевиховання перефірійного скотобидла, але тут було опитування опубліковано, що 70% з тих 9-ти мільонів, що виїхали з України - повертатися не збираються, незважаючи на набагато важкі умови життя, ніж вдома. Але там хоч довбойбів немає, які 99% голосів на будь яку посаду віддають єтнічним жидовським бандам.
показать весь комментарий
25.08.2022 18:46 Ответить
Країну змінить перемога над жидобільшовизмом. Саме цю людиножерську ідеологію сповідує ***** і все кацапське било (дивись статтю в Вікіпедії "жидобільшовизм"). Все кацапське є відсталим і буде визнане ганебним. Який такий негр пушкін? Це часом не той закомплексований мудак який всім своїм друзям розіслав записку "Сєгодня с Божьєй помощью виєбал Анну Петровну Кєрн"?
показать весь комментарий
25.08.2022 18:55 Ответить
щоб зрозуміти, що таке ЖИДОБОЛЬШЕВІЗМ, не треба читати Вікіпедію, треба сходити на вибори у Харкові, та відчути себе білою вороною, як відчув себе особисто я, коли голосував за ЕС, мій бюллетень мабуть був єдиний на всьюму участку, поданий не за єтнічні жидовські банди, а за розвиток України у європейському намрямку

щодо жидо-єфіопа, "балалайка-два-струна-я-хозяин-вся-страна", то славний він був двома речами - фразою що його жінка Гончарова була його 137 виебаною дівкою, але не останньою, після одруження було ще декілька тисяч
- а також тим, що навіть в імперской канцелярії, в Пітері, його вважали імперським довбойобом-єкстермістом. Й більшість пітерського бомонду того часу з тим імперським довбойобом не бажала навіть здоровкатися, ось цитати з вкіпедії

<<<Вяземский писал: «Станем снова европейцами, чтобы искупить стихи, совсем не европейского свойства… Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности, но у Поэта, слава Богу, нет обязанности их воспевать»[12]. Дочь Елизаветы Хитрово, Дарья Фикельмон в письме Вяземскому выражает полную солидарность с этими мыслями[13]; после выхода стихотворения она перестала здороваться с Пушкиным[12].>>> - єто реакция на позицию мракобесного негра, что Польша и Поляки не должньі иметь своего государства, а бьіть просто польским уездом Кремля.
показать весь комментарий
25.08.2022 19:18 Ответить
Не все так сумно. Рівно рік назад в Україні за офіційними даними лишалося лише 43 тисячі жидів (в 2001 згідно перепису їх було 103 тисячі). Зараз переважна більшість стали "біженцями". І не повернуться. Залишки смердючих корупціонерів будуть зметені за будь якого розкладу. У нас 80% населення етнічні українці які зараз усвідомлюють свою українську ідентичність. Це означає що українці не стануть голосувати за жидів та кацапів. Безумовно, жиди і кацапи будуть голосувати за своїх. Це їх право. Але їх представників разом з іншими національними меншинами на початок війни було 20%. Демократія може бути лише представницькою і пропорціональною до складу населення. Харків та Одеса вже давно не "жидівські" міста. Наприклад, в Одесі в 1991 році було 68 тисяч жидів. Зараз їх там лишилось близько 7 тисяч, а після війни мабуть зовсім не лишиться. А війна очолювана "зе-керівництвом" буде ду-уже довгою. Втекти встигнуть всі...
показать весь комментарий
25.08.2022 19:39 Ответить
я думаю, ви помиляєтесь
ось останні опитування у Харкові, безпосереднью перед війною

як бачите, ровно 1% за ЕС, 99% - жидівськи банди різного кольору
правда я не знаю хто такий Жадан та Сітенко, але як бачите навіть Шарій збирає більше ЕС

показать весь комментарий
25.08.2022 22:08 Ответить
Саме на ці "опитування" кацапи і розраховували, але "щось пішло не так".
показать весь комментарий
25.08.2022 22:21 Ответить
я виїхав з Харкова не відразу, а десь приблизно через три тижня після початку війни (мені далеко за 60), не відразу тому що не мог організувати виїзд літніх людей з моєї родини, яким за 85
й всі три тижня я спілкувався з різноманітними людьми, наприклад особливо запам'яталось спілкування з незнайомими людьми, де ми набирали воду з криниці
під час набора води ми чули вибухи кожні 30 секунду, над нами кружляв літак
а люди в черзі за водою розмовляли про Азов та Маріуполь - ВСІ називали їх НАЦИСТАМИ, розумієте?
да, якийсь командир організував спротив та розбив колону Росгвардії що йшла на Харків (у П'ятихатках вона була розбита), але й той командир, й Азовці в Маруполі для людей в черзі біля криниці були НАЦИСТАМИ
тому, коли я зміг організувати виїзд усіх своїх рідних літних людей (85+) - я покинув Харків буквально як чумной барак, така була радість що я вже не побачу той брудний скот
показать весь комментарий
25.08.2022 22:58 Ответить
І де ж Ви зараз?
показать весь комментарий
25.08.2022 23:16 Ответить
ну разом зі усіма, кого вивіз з їбанутого соціума - у Болгарії
а взагалі я б поїхав куди небудь у Амеріку, тошніть від кирилиці неможливо
ну мама, який за 85 ті всі інші люди не перенесуть такої подорожі, їм було вкрай важко й до Болгарії доїхати
у Русі (це кордон між Румунією та Болгарії) вони втратили кровяний тиск взагалі, іх виносили з машин, кололи та приводили до тями
але зараз з ними все більш меньш нормально, якщо б не вони, я б поїхав до Канади
показать весь комментарий
26.08.2022 10:15 Ответить
Саме Канаду і хотів Вам порадити. Сподіваюсь що Вам вдасться. Не реєструйтесь в Болгарії як "біженець" на постійній основі. Звертайтесь до канадського посольства і чекайте на евакуацію. Це займе два-три місяці зважаючи на медичні потреби родичів.
показать весь комментарий
26.08.2022 17:05 Ответить
В ідеалі так -- слово за народом
показать весь комментарий
25.08.2022 19:19 Ответить
Є така приказка "Біда навчить".
показать весь комментарий
25.08.2022 19:43 Ответить
Они все там *вырезано цензурой*, чтобы вы понимали (с)
показать весь комментарий
25.08.2022 16:52 Ответить
Я ШЕ в шоці - де иого взяв Єльцин -- десь у другому -- третьому ешелоні і в президенти
показать весь комментарий
25.08.2022 16:52 Ответить
ху*ла продвигала контора, как своего послушного ставленника. В итоге ох*рели все.
показать весь комментарий
25.08.2022 16:55 Ответить
Та да. Хоч бери свічку і ходи по вулицях - іщу человєка.
показать весь комментарий
25.08.2022 16:55 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2022 16:55 Ответить
кури там, де треба
показать весь комментарий
25.08.2022 18:12 Ответить
значит ландшафт весь менять надо)))
а если серьезно - с этой говенью нам чертовски "повезло" !!!
после десятилетий зомбирования и взращивания ненависти ко всем соседям и ближним и дальним, после вбивания в последнюю извилину победобесия и вялиячи на крови очень тяжело... практически не возможно из массы глистов выделить лучшего,
показать весь комментарий
25.08.2022 16:58 Ответить
Біда втому, що кращий глист, в природі, той, що перевзувзя, і пожер своїх родичів-глистів
показать весь комментарий
25.08.2022 18:22 Ответить
жесть доброй воли

@postolachka71

·

https://twitter.com/postolachka71/status/1562680246947627008 8 ч

До мурашек. Архивные кадры десанта в «Азовсталь» с вертолётами Ми-8, который заранее понимал, что летит в полное окружение и помощи ждать не стоит

https://twitter.com/i/status/1562680246947627008
показать весь комментарий
25.08.2022 16:59 Ответить
Якщо на яблуні усі яблука х*йові - нах*й таку яблуню...
показать весь комментарий
25.08.2022 17:01 Ответить
Безпечний наступник Пуйла - звучить як Білорусь окрема самостійна держава / ЗеВалодька патріот / Солов'*** та Кісєль надійні джерела інформації.
показать весь комментарий
25.08.2022 17:02 Ответить
Звідси висновок: бий червоних поки не побіліють! Бий білих поки не почервоніють!
показать весь комментарий
25.08.2022 17:04 Ответить
Демократизувати раиссю- це маячня. Мета українців- розвалити раиссю.
показать весь комментарий
25.08.2022 17:05 Ответить
Ох уж эта дипломатическая толерантность - "российский ландшафт"....
Скажи прямо - "Рашистский ГУЛАГ" !
показать весь комментарий
25.08.2022 17:05 Ответить
Нам не наступника нужно среди рашистов искать а дать так им по морде что бы ВСЕ наступники ближайшее 10-летие не помышляли о путешествии в Украину и мощно как Израэль готовиться встретить этих наступников предварительно ВЫЧИСТИВ в Украине всех страдающих и мечтающих о русском мире...
показать весь комментарий
25.08.2022 17:06 Ответить
выходит с одиночным плакатом нет войне, те кто поддерживают подбирают слова так, чтобы их за это не прибили, есть те кто больной совсем на голову, а есть те кто просто избивают каждый день этого пикетчика до крови. Это ужасно. Запуганные и злобные.
показать весь комментарий
25.08.2022 17:06 Ответить
Да хер на них.
показать весь комментарий
25.08.2022 19:11 Ответить
Поймите одно, олени. Как только Х...ло примет ислам, сразу уберут Кадыркина и Золотова. Т.е. на Кавказе так **...ет, что они про Беларусь забудут, не то что про Украину
показать весь комментарий
25.08.2022 17:12 Ответить
кацапня завжди буде сунути на Україну
показать весь комментарий
25.08.2022 17:15 Ответить
Ну чому немає?
Є така людина - Горбачов!!!
Нехай закінчить те, що почав - повний розвал недоІмперії.
показать весь комментарий
25.08.2022 17:17 Ответить
вся беда в том что в ********* большая часть таких как *****,а меньшая ещё хуже!
показать весь комментарий
25.08.2022 17:17 Ответить
Там 130000000 ******
показать весь комментарий
25.08.2022 17:22 Ответить
Тільки розпад сатаниньської рф.
показать весь комментарий
25.08.2022 17:23 Ответить
Есть, но чтоб ***** скинуть - надо немало усилий приложить.
Кстати - есть кто-нибудь, кто может с Аваковым помочь связаться?
показать весь комментарий
25.08.2022 17:24 Ответить
На Землі немає більш нацистського утворення, ніж Мордор-росія.

Єва Канторович

"Сравните в Москве количество людей пришедших проститься с нацистской Дугиной и количество людей вышедших в поддержку Ройзмана и больше не задавайте никаких глупых вопросов."
показать весь комментарий
25.08.2022 17:26 Ответить
Тож нефуй нам розповідати про якісь перемовини з кацапами… ******** іх усі
показать весь комментарий
25.08.2022 17:28 Ответить
На "нет" и суда нет - будем ******** дальше.
показать весь комментарий
25.08.2022 17:51 Ответить
Молодець, що каже це. Бо багато на Заході, та і в нас, вірять, що проблема лише в одній людині.
показать весь комментарий
25.08.2022 17:53 Ответить
В РАШЕ НЕ ЗНАЮТ , что делать с дохлым ху@лом ?
показать весь комментарий
25.08.2022 17:57 Ответить
Чого ж це лише один наступник? ********* развалиться на багато частин
показать весь комментарий
25.08.2022 18:05 Ответить
Зачем в сортах говна искать лучшее? Параша должна быть уничтожена ВСЯ. Точка.
показать весь комментарий
25.08.2022 18:08 Ответить
Справа ні в путіні, мутіні, і так далі. народ - первинний, а держава - вторинна.
який народ - такий і уряд
показать весь комментарий
25.08.2022 18:15 Ответить
Леді таки не помилилась, назвавши рососійський прайд ланшафтом
показать весь комментарий
25.08.2022 18:18 Ответить
Ублюдочные твари!!!
показать весь комментарий
25.08.2022 18:23 Ответить
__почему нет,Есть !
ЛуашенкА Грыгоровыч ! такая интрига сложится ,что процесс будет не управляем,не контролируем и не предсказуем ....__
И даже Логику не ищите ......
показать весь комментарий
25.08.2022 18:43 Ответить
Які ще можуть бути безпечні нащадки в країні психічно хворих?
показать весь комментарий
25.08.2022 18:45 Ответить
А як же Жириновський?
показать весь комментарий
25.08.2022 18:59 Ответить
Невірний висновок. Справа не в тому, що наступник буде не ліпший за пляшивого, а в тому, що наступник не буде мати такої довіри і це підштовхне московитський бомонд до перегризання гірлянок одне одному. Нам це на руку.
показать весь комментарий
25.08.2022 19:09 Ответить
Жалко лайк не можно покласти)) "Тащим велику рибу", ну як Wellerman(https://www.youtube.com/watch?v=vGw-0zwt4is)
показать весь комментарий
25.08.2022 20:04 Ответить
Наследником Путина будет коленка Лукашенко, эта фигура удовлетворит всех
показать весь комментарий
25.08.2022 20:36 Ответить
Шановні колеги!
Мені видається, що усі ми, включно із автором публікації, хором робимо помилку, міркуючи про кацапію, її керівництво і насілєніє як про адекватних людей, котрі будуть очолені кимось адекватним. Не буде так. Кацапи - не адекватні, і тим більше - не люди. Це - перший момент.
Другий момент. Згадаймо історію. Показовий приклад - 5 березня 1953 рік. Здох сралін. Почалася гризня в середовищі наступників. Кого і, головно, навіщо врешті всадовили керувати сесесером? Правильно! - ядерного нікчему Хруща. Бо сподівалися, що то тимчасово і ненадовго. А як вийшло?
Рівно так само буде і після офіційно підтвердженого здиху *********. Тому вангую: ****** Другим буде призначеним якийсь ядерний фрік.
показать весь комментарий
25.08.2022 20:39 Ответить
После смерти (убийства) питуна росэлиты мгновенно переобуются, повесят на готовенького всех собак и объявят "орби эт урби" о своей новой белизне и пушистости.
показать весь комментарий
25.08.2022 21:05 Ответить
Сейчас не надо "искать" преемника. После смены главного "ха" этих всех "пехотинцев" не будет.
показать весь комментарий
26.08.2022 07:02 Ответить
 
 