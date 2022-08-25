УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10304 відвідувача онлайн
Новини Війна
8 209 74

Наразі в російському ландшафті немає безпечного для України наступника Путіна, - Сіммонс

путин,путін

На сьогодні в Російській Федерації не видно наступника президента Володимира Путіна, чиє правління було б безпечним для України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила британський посол Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, росіяни мають самі визначати своє майбутнє.

"І я також думаю, що важко побачити в російському ландшафті людину, яка могла б замінити Путіна, яка б відразу змусила українців відчувати себе безпечніше", - зазначила Сіммонс.

Вона також підкреслила, що для зміни політичного режиму або демократизації російського народу потрібен час.

"Незалежно від того, що вирішать громадяни Росії, хочуть вони чогось іншого чи ні, на це потрібен час. Тому я вважаю, що ми всі, українці і сусідні країни, європейські країни та інші повинні визнати, що ми дивимося на довгострокову перспективу. І що ми всі повинні відповідно змінити свою політику", - сказала посол.

Також читайте: Путін не відмовився від планів щодо України. Він просто подовжив терміни, - Пентагон

Як приклад вона навела зростання присутності НАТО в сусідніх з Україною країнах.

Автор: 

путін володимир (23760) росія (64926) Сіммонс Мелінда (114)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Вся расия одно сплошное ху.ло.
показати весь коментар
25.08.2022 16:49
+15
Для порівняння назвіть "безпечного для України наступника Зєлєнського". На всіх інформаційних каналах в умовах війни рекламується і піариться виключно "щось зелене" але насправді воно коричневе і смердить...
показати весь коментар
25.08.2022 16:52
+15
значит ландшафт весь менять надо)))
а если серьезно - с этой говенью нам чертовски "повезло" !!!
после десятилетий зомбирования и взращивания ненависти ко всем соседям и ближним и дальним, после вбивания в последнюю извилину победобесия и вялиячи на крови очень тяжело... практически не возможно из массы глистов выделить лучшего,
показати весь коментар
25.08.2022 16:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
після вбивства немцова там нікого не лишилось
показати весь коментар
25.08.2022 16:48 Відповісти
сейчас плывет. тех, кто не плыл уже убили.
Могу назвать еще Новодворскую
показати весь коментар
25.08.2022 16:58 Відповісти
Вбитих сотні і тисячі , так як ху@ло ненажерливий вбивця і терорист номер один в світі !

Щоб він здох , виродок пітєрский і дрібна лушпайка 😠
показати весь коментар
25.08.2022 17:20 Відповісти
Як стало відомо, він не пітєрский, він безпризорник з уралу.
показати весь коментар
25.08.2022 17:40 Відповісти
да не пишите бред даже однояйцевые близнецы РАЗНЫЕа разные чуждые друг другу люди и отличные друг от друга второго поца как ***** на Рашке нема...
показати весь коментар
25.08.2022 18:08 Відповісти
Плила
показати весь коментар
25.08.2022 18:19 Відповісти
proof?
показати весь коментар
25.08.2022 18:21 Відповісти
Будь ласочка, сам, сам, сам, мені помідорки закривати
показати весь коментар
25.08.2022 18:33 Відповісти
Яшин ?
показати весь коментар
25.08.2022 18:38 Відповісти
Вся расия одно сплошное ху.ло.
показати весь коментар
25.08.2022 16:49 Відповісти
Цю помийку з 2014 називаю виключно "*********". Президента в них теж нема. Є верховне *****. Далі буде *****-2, *****-3. І так до розвалу федерації.
показати весь коментар
25.08.2022 16:54 Відповісти
Для порівняння назвіть "безпечного для України наступника Зєлєнського". На всіх інформаційних каналах в умовах війни рекламується і піариться виключно "щось зелене" але насправді воно коричневе і смердить...
показати весь коментар
25.08.2022 16:52 Відповісти
Наступник Зелі - народ Украіни
показати весь коментар
25.08.2022 16:55 Відповісти
Це той "мудрий нарід" який 73% голосів віддав за зєлєнського? Щось мені від таких перспектив стає зле... Може хунта?
показати весь коментар
25.08.2022 17:03 Відповісти
Другого в нас нема -- а як інакше
показати весь коментар
25.08.2022 17:05 Відповісти
Інакше так як в усьому світі - хто воював за Україну той нею і буде керувати. Я особисто проголосую тільки за тих хто вбивав окупантів і воював не в апараті зє. Просте питання -"що ти робив під час війни" і що робили твої діти та родичі відразу дає повне уявлення про "кандидата" на будь яку державну посаду. Там кажуть "Монакський батальон" уже готується до виборів...
показати весь коментар
25.08.2022 17:21 Відповісти
Україна в результаті війни повинна повністю зміниться на протилежну
тобто до війни у Харкові на виборах мера 0,0% голосов зібрав ветеран війни з 14-го року Немічев, 1% голосов зібрав ЄС Порошенко, а 99% три єтнчні жидовськи банди (одна пов'язана з дохлим Гепочкою та афілірованими бізнесменами еврейского походження, друга пов'язана з Головою еврейского конгресу України Фельдманом, третя пов'язана з Коломойским та його 95-м квартралом). Переміг усіх дохлий Гепа, друге місто посів Голова Еврейского Конгресу України та особистий представник Путіна - Фельдман, трете місто - банда Коломойського.

Щоб країна змінилася - повинно бути навпаки - тобто єтнічні жидовські банди повинні збирати по країні 1% максімум, а краще 0,6% - ровно скільки населення України ідентіфікує себе як жиди.
А 99% повинні збирати ветерани війни, серед них й буде український Ататюрк.

Але, нажаль, такого не буде. Особисто я в це не вірю, що країна змінеться настільки, особливо такі дири в жопі, як мій Харків. Ви ніколи той скот не переконаєте поважати Бандеру замість Пушкіна. То переферійне скотобидло з окраїн імперії легше знищити під ноль, чим переконати їх бути не перефірійним скотом, а українцями. А саме той скот й буде вирішувати майбутню долю України. Не тільки я не вірю в перевиховання перефірійного скотобидла, але тут було опитування опубліковано, що 70% з тих 9-ти мільонів, що виїхали з України - повертатися не збираються, незважаючи на набагато важкі умови життя, ніж вдома. Але там хоч довбойбів немає, які 99% голосів на будь яку посаду віддають єтнічним жидовським бандам.
показати весь коментар
25.08.2022 18:46 Відповісти
Країну змінить перемога над жидобільшовизмом. Саме цю людиножерську ідеологію сповідує ***** і все кацапське било (дивись статтю в Вікіпедії "жидобільшовизм"). Все кацапське є відсталим і буде визнане ганебним. Який такий негр пушкін? Це часом не той закомплексований мудак який всім своїм друзям розіслав записку "Сєгодня с Божьєй помощью виєбал Анну Петровну Кєрн"?
показати весь коментар
25.08.2022 18:55 Відповісти
щоб зрозуміти, що таке ЖИДОБОЛЬШЕВІЗМ, не треба читати Вікіпедію, треба сходити на вибори у Харкові, та відчути себе білою вороною, як відчув себе особисто я, коли голосував за ЕС, мій бюллетень мабуть був єдиний на всьюму участку, поданий не за єтнічні жидовські банди, а за розвиток України у європейському намрямку

щодо жидо-єфіопа, "балалайка-два-струна-я-хозяин-вся-страна", то славний він був двома речами - фразою що його жінка Гончарова була його 137 виебаною дівкою, але не останньою, після одруження було ще декілька тисяч
- а також тим, що навіть в імперской канцелярії, в Пітері, його вважали імперським довбойобом-єкстермістом. Й більшість пітерського бомонду того часу з тим імперським довбойобом не бажала навіть здоровкатися, ось цитати з вкіпедії

<<<Вяземский писал: «Станем снова европейцами, чтобы искупить стихи, совсем не европейского свойства… Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности, но у Поэта, слава Богу, нет обязанности их воспевать»[12]. Дочь Елизаветы Хитрово, Дарья Фикельмон в письме Вяземскому выражает полную солидарность с этими мыслями[13]; после выхода стихотворения она перестала здороваться с Пушкиным[12].>>> - єто реакция на позицию мракобесного негра, что Польша и Поляки не должньі иметь своего государства, а бьіть просто польским уездом Кремля.
показати весь коментар
25.08.2022 19:18 Відповісти
Не все так сумно. Рівно рік назад в Україні за офіційними даними лишалося лише 43 тисячі жидів (в 2001 згідно перепису їх було 103 тисячі). Зараз переважна більшість стали "біженцями". І не повернуться. Залишки смердючих корупціонерів будуть зметені за будь якого розкладу. У нас 80% населення етнічні українці які зараз усвідомлюють свою українську ідентичність. Це означає що українці не стануть голосувати за жидів та кацапів. Безумовно, жиди і кацапи будуть голосувати за своїх. Це їх право. Але їх представників разом з іншими національними меншинами на початок війни було 20%. Демократія може бути лише представницькою і пропорціональною до складу населення. Харків та Одеса вже давно не "жидівські" міста. Наприклад, в Одесі в 1991 році було 68 тисяч жидів. Зараз їх там лишилось близько 7 тисяч, а після війни мабуть зовсім не лишиться. А війна очолювана "зе-керівництвом" буде ду-уже довгою. Втекти встигнуть всі...
показати весь коментар
25.08.2022 19:39 Відповісти
я думаю, ви помиляєтесь
ось останні опитування у Харкові, безпосереднью перед війною

як бачите, ровно 1% за ЕС, 99% - жидівськи банди різного кольору
правда я не знаю хто такий Жадан та Сітенко, але як бачите навіть Шарій збирає більше ЕС

показати весь коментар
25.08.2022 22:08 Відповісти
Саме на ці "опитування" кацапи і розраховували, але "щось пішло не так".
показати весь коментар
25.08.2022 22:21 Відповісти
я виїхав з Харкова не відразу, а десь приблизно через три тижня після початку війни (мені далеко за 60), не відразу тому що не мог організувати виїзд літніх людей з моєї родини, яким за 85
й всі три тижня я спілкувався з різноманітними людьми, наприклад особливо запам'яталось спілкування з незнайомими людьми, де ми набирали воду з криниці
під час набора води ми чули вибухи кожні 30 секунду, над нами кружляв літак
а люди в черзі за водою розмовляли про Азов та Маріуполь - ВСІ називали їх НАЦИСТАМИ, розумієте?
да, якийсь командир організував спротив та розбив колону Росгвардії що йшла на Харків (у П'ятихатках вона була розбита), але й той командир, й Азовці в Маруполі для людей в черзі біля криниці були НАЦИСТАМИ
тому, коли я зміг організувати виїзд усіх своїх рідних літних людей (85+) - я покинув Харків буквально як чумной барак, така була радість що я вже не побачу той брудний скот
показати весь коментар
25.08.2022 22:58 Відповісти
І де ж Ви зараз?
показати весь коментар
25.08.2022 23:16 Відповісти
ну разом зі усіма, кого вивіз з їбанутого соціума - у Болгарії
а взагалі я б поїхав куди небудь у Амеріку, тошніть від кирилиці неможливо
ну мама, який за 85 ті всі інші люди не перенесуть такої подорожі, їм було вкрай важко й до Болгарії доїхати
у Русі (це кордон між Румунією та Болгарії) вони втратили кровяний тиск взагалі, іх виносили з машин, кололи та приводили до тями
але зараз з ними все більш меньш нормально, якщо б не вони, я б поїхав до Канади
показати весь коментар
26.08.2022 10:15 Відповісти
Саме Канаду і хотів Вам порадити. Сподіваюсь що Вам вдасться. Не реєструйтесь в Болгарії як "біженець" на постійній основі. Звертайтесь до канадського посольства і чекайте на евакуацію. Це займе два-три місяці зважаючи на медичні потреби родичів.
показати весь коментар
26.08.2022 17:05 Відповісти
В ідеалі так -- слово за народом
показати весь коментар
25.08.2022 19:19 Відповісти
Є така приказка "Біда навчить".
показати весь коментар
25.08.2022 19:43 Відповісти
Они все там *вырезано цензурой*, чтобы вы понимали (с)
показати весь коментар
25.08.2022 16:52 Відповісти
Я ШЕ в шоці - де иого взяв Єльцин -- десь у другому -- третьому ешелоні і в президенти
показати весь коментар
25.08.2022 16:52 Відповісти
ху*ла продвигала контора, как своего послушного ставленника. В итоге ох*рели все.
показати весь коментар
25.08.2022 16:55 Відповісти
Та да. Хоч бери свічку і ходи по вулицях - іщу человєка.
показати весь коментар
25.08.2022 16:55 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 16:55 Відповісти
кури там, де треба
показати весь коментар
25.08.2022 18:12 Відповісти
значит ландшафт весь менять надо)))
а если серьезно - с этой говенью нам чертовски "повезло" !!!
после десятилетий зомбирования и взращивания ненависти ко всем соседям и ближним и дальним, после вбивания в последнюю извилину победобесия и вялиячи на крови очень тяжело... практически не возможно из массы глистов выделить лучшего,
показати весь коментар
25.08.2022 16:58 Відповісти
Біда втому, що кращий глист, в природі, той, що перевзувзя, і пожер своїх родичів-глистів
показати весь коментар
25.08.2022 18:22 Відповісти
жесть доброй воли

@postolachka71

·

https://twitter.com/postolachka71/status/1562680246947627008 8 ч

До мурашек. Архивные кадры десанта в «Азовсталь» с вертолётами Ми-8, который заранее понимал, что летит в полное окружение и помощи ждать не стоит

https://twitter.com/i/status/1562680246947627008
показати весь коментар
25.08.2022 16:59 Відповісти
Якщо на яблуні усі яблука х*йові - нах*й таку яблуню...
показати весь коментар
25.08.2022 17:01 Відповісти
Безпечний наступник Пуйла - звучить як Білорусь окрема самостійна держава / ЗеВалодька патріот / Солов'*** та Кісєль надійні джерела інформації.
показати весь коментар
25.08.2022 17:02 Відповісти
Звідси висновок: бий червоних поки не побіліють! Бий білих поки не почервоніють!
показати весь коментар
25.08.2022 17:04 Відповісти
Демократизувати раиссю- це маячня. Мета українців- розвалити раиссю.
показати весь коментар
25.08.2022 17:05 Відповісти
Ох уж эта дипломатическая толерантность - "российский ландшафт"....
Скажи прямо - "Рашистский ГУЛАГ" !
показати весь коментар
25.08.2022 17:05 Відповісти
Нам не наступника нужно среди рашистов искать а дать так им по морде что бы ВСЕ наступники ближайшее 10-летие не помышляли о путешествии в Украину и мощно как Израэль готовиться встретить этих наступников предварительно ВЫЧИСТИВ в Украине всех страдающих и мечтающих о русском мире...
показати весь коментар
25.08.2022 17:06 Відповісти
выходит с одиночным плакатом нет войне, те кто поддерживают подбирают слова так, чтобы их за это не прибили, есть те кто больной совсем на голову, а есть те кто просто избивают каждый день этого пикетчика до крови. Это ужасно. Запуганные и злобные.
показати весь коментар
25.08.2022 17:06 Відповісти
Да хер на них.
показати весь коментар
25.08.2022 19:11 Відповісти
Поймите одно, олени. Как только Х...ло примет ислам, сразу уберут Кадыркина и Золотова. Т.е. на Кавказе так **...ет, что они про Беларусь забудут, не то что про Украину
показати весь коментар
25.08.2022 17:12 Відповісти
кацапня завжди буде сунути на Україну
показати весь коментар
25.08.2022 17:15 Відповісти
Ну чому немає?
Є така людина - Горбачов!!!
Нехай закінчить те, що почав - повний розвал недоІмперії.
показати весь коментар
25.08.2022 17:17 Відповісти
вся беда в том что в ********* большая часть таких как *****,а меньшая ещё хуже!
показати весь коментар
25.08.2022 17:17 Відповісти
Там 130000000 ******
показати весь коментар
25.08.2022 17:22 Відповісти
Тільки розпад сатаниньської рф.
показати весь коментар
25.08.2022 17:23 Відповісти
Есть, но чтоб ***** скинуть - надо немало усилий приложить.
Кстати - есть кто-нибудь, кто может с Аваковым помочь связаться?
показати весь коментар
25.08.2022 17:24 Відповісти
На Землі немає більш нацистського утворення, ніж Мордор-росія.

Єва Канторович

"Сравните в Москве количество людей пришедших проститься с нацистской Дугиной и количество людей вышедших в поддержку Ройзмана и больше не задавайте никаких глупых вопросов."
показати весь коментар
25.08.2022 17:26 Відповісти
Тож нефуй нам розповідати про якісь перемовини з кацапами… ******** іх усі
показати весь коментар
25.08.2022 17:28 Відповісти
На "нет" и суда нет - будем ******** дальше.
показати весь коментар
25.08.2022 17:51 Відповісти
Молодець, що каже це. Бо багато на Заході, та і в нас, вірять, що проблема лише в одній людині.
показати весь коментар
25.08.2022 17:53 Відповісти
В РАШЕ НЕ ЗНАЮТ , что делать с дохлым ху@лом ?
показати весь коментар
25.08.2022 17:57 Відповісти
Чого ж це лише один наступник? ********* развалиться на багато частин
показати весь коментар
25.08.2022 18:05 Відповісти
Зачем в сортах говна искать лучшее? Параша должна быть уничтожена ВСЯ. Точка.
показати весь коментар
25.08.2022 18:08 Відповісти
Справа ні в путіні, мутіні, і так далі. народ - первинний, а держава - вторинна.
який народ - такий і уряд
показати весь коментар
25.08.2022 18:15 Відповісти
Леді таки не помилилась, назвавши рососійський прайд ланшафтом
показати весь коментар
25.08.2022 18:18 Відповісти
Ублюдочные твари!!!
показати весь коментар
25.08.2022 18:23 Відповісти
__почему нет,Есть !
ЛуашенкА Грыгоровыч ! такая интрига сложится ,что процесс будет не управляем,не контролируем и не предсказуем ....__
И даже Логику не ищите ......
показати весь коментар
25.08.2022 18:43 Відповісти
Які ще можуть бути безпечні нащадки в країні психічно хворих?
показати весь коментар
25.08.2022 18:45 Відповісти
А як же Жириновський?
показати весь коментар
25.08.2022 18:59 Відповісти
Невірний висновок. Справа не в тому, що наступник буде не ліпший за пляшивого, а в тому, що наступник не буде мати такої довіри і це підштовхне московитський бомонд до перегризання гірлянок одне одному. Нам це на руку.
показати весь коментар
25.08.2022 19:09 Відповісти
Жалко лайк не можно покласти)) "Тащим велику рибу", ну як Wellerman(https://www.youtube.com/watch?v=vGw-0zwt4is)
показати весь коментар
25.08.2022 20:04 Відповісти
Наследником Путина будет коленка Лукашенко, эта фигура удовлетворит всех
показати весь коментар
25.08.2022 20:36 Відповісти
Шановні колеги!
Мені видається, що усі ми, включно із автором публікації, хором робимо помилку, міркуючи про кацапію, її керівництво і насілєніє як про адекватних людей, котрі будуть очолені кимось адекватним. Не буде так. Кацапи - не адекватні, і тим більше - не люди. Це - перший момент.
Другий момент. Згадаймо історію. Показовий приклад - 5 березня 1953 рік. Здох сралін. Почалася гризня в середовищі наступників. Кого і, головно, навіщо врешті всадовили керувати сесесером? Правильно! - ядерного нікчему Хруща. Бо сподівалися, що то тимчасово і ненадовго. А як вийшло?
Рівно так само буде і після офіційно підтвердженого здиху *********. Тому вангую: ****** Другим буде призначеним якийсь ядерний фрік.
показати весь коментар
25.08.2022 20:39 Відповісти
После смерти (убийства) питуна росэлиты мгновенно переобуются, повесят на готовенького всех собак и объявят "орби эт урби" о своей новой белизне и пушистости.
показати весь коментар
25.08.2022 21:05 Відповісти
Сейчас не надо "искать" преемника. После смены главного "ха" этих всех "пехотинцев" не будет.
показати весь коментар
26.08.2022 07:02 Відповісти
 
 