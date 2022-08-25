Наразі в російському ландшафті немає безпечного для України наступника Путіна, - Сіммонс
На сьогодні в Російській Федерації не видно наступника президента Володимира Путіна, чиє правління було б безпечним для України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила британський посол Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, росіяни мають самі визначати своє майбутнє.
"І я також думаю, що важко побачити в російському ландшафті людину, яка могла б замінити Путіна, яка б відразу змусила українців відчувати себе безпечніше", - зазначила Сіммонс.
Вона також підкреслила, що для зміни політичного режиму або демократизації російського народу потрібен час.
"Незалежно від того, що вирішать громадяни Росії, хочуть вони чогось іншого чи ні, на це потрібен час. Тому я вважаю, що ми всі, українці і сусідні країни, європейські країни та інші повинні визнати, що ми дивимося на довгострокову перспективу. І що ми всі повинні відповідно змінити свою політику", - сказала посол.
Як приклад вона навела зростання присутності НАТО в сусідніх з Україною країнах.
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Могу назвать еще Новодворскую
Щоб він здох , виродок пітєрский і дрібна лушпайка 😠
тобто до війни у Харкові на виборах мера 0,0% голосов зібрав ветеран війни з 14-го року Немічев, 1% голосов зібрав ЄС Порошенко, а 99% три єтнчні жидовськи банди (одна пов'язана з дохлим Гепочкою та афілірованими бізнесменами еврейского походження, друга пов'язана з Головою еврейского конгресу України Фельдманом, третя пов'язана з Коломойским та його 95-м квартралом). Переміг усіх дохлий Гепа, друге місто посів Голова Еврейского Конгресу України та особистий представник Путіна - Фельдман, трете місто - банда Коломойського.
Щоб країна змінилася - повинно бути навпаки - тобто єтнічні жидовські банди повинні збирати по країні 1% максімум, а краще 0,6% - ровно скільки населення України ідентіфікує себе як жиди.
А 99% повинні збирати ветерани війни, серед них й буде український Ататюрк.
Але, нажаль, такого не буде. Особисто я в це не вірю, що країна змінеться настільки, особливо такі дири в жопі, як мій Харків. Ви ніколи той скот не переконаєте поважати Бандеру замість Пушкіна. То переферійне скотобидло з окраїн імперії легше знищити під ноль, чим переконати їх бути не перефірійним скотом, а українцями. А саме той скот й буде вирішувати майбутню долю України. Не тільки я не вірю в перевиховання перефірійного скотобидла, але тут було опитування опубліковано, що 70% з тих 9-ти мільонів, що виїхали з України - повертатися не збираються, незважаючи на набагато важкі умови життя, ніж вдома. Але там хоч довбойбів немає, які 99% голосів на будь яку посаду віддають єтнічним жидовським бандам.
щодо жидо-єфіопа, "балалайка-два-струна-я-хозяин-вся-страна", то славний він був двома речами - фразою що його жінка Гончарова була його 137 виебаною дівкою, але не останньою, після одруження було ще декілька тисяч
- а також тим, що навіть в імперской канцелярії, в Пітері, його вважали імперським довбойобом-єкстермістом. Й більшість пітерського бомонду того часу з тим імперським довбойобом не бажала навіть здоровкатися, ось цитати з вкіпедії
<<<Вяземский писал: «Станем снова европейцами, чтобы искупить стихи, совсем не европейского свойства… Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности, но у Поэта, слава Богу, нет обязанности их воспевать»[12]. Дочь Елизаветы Хитрово, Дарья Фикельмон в письме Вяземскому выражает полную солидарность с этими мыслями[13]; после выхода стихотворения она перестала здороваться с Пушкиным[12].>>> - єто реакция на позицию мракобесного негра, что Польша и Поляки не должньі иметь своего государства, а бьіть просто польским уездом Кремля.
ось останні опитування у Харкові, безпосереднью перед війною
як бачите, ровно 1% за ЕС, 99% - жидівськи банди різного кольору
правда я не знаю хто такий Жадан та Сітенко, але як бачите навіть Шарій збирає більше ЕС
й всі три тижня я спілкувався з різноманітними людьми, наприклад особливо запам'яталось спілкування з незнайомими людьми, де ми набирали воду з криниці
під час набора води ми чули вибухи кожні 30 секунду, над нами кружляв літак
а люди в черзі за водою розмовляли про Азов та Маріуполь - ВСІ називали їх НАЦИСТАМИ, розумієте?
да, якийсь командир організував спротив та розбив колону Росгвардії що йшла на Харків (у П'ятихатках вона була розбита), але й той командир, й Азовці в Маруполі для людей в черзі біля криниці були НАЦИСТАМИ
тому, коли я зміг організувати виїзд усіх своїх рідних літних людей (85+) - я покинув Харків буквально як чумной барак, така була радість що я вже не побачу той брудний скот
а взагалі я б поїхав куди небудь у Амеріку, тошніть від кирилиці неможливо
ну мама, який за 85 ті всі інші люди не перенесуть такої подорожі, їм було вкрай важко й до Болгарії доїхати
у Русі (це кордон між Румунією та Болгарії) вони втратили кровяний тиск взагалі, іх виносили з машин, кололи та приводили до тями
але зараз з ними все більш меньш нормально, якщо б не вони, я б поїхав до Канади
а если серьезно - с этой говенью нам чертовски "повезло" !!!
после десятилетий зомбирования и взращивания ненависти ко всем соседям и ближним и дальним, после вбивания в последнюю извилину победобесия и вялиячи на крови очень тяжело... практически не возможно из массы глистов выделить лучшего,
@postolachka71
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https://twitter.com/postolachka71/status/1562680246947627008 8 ч
До мурашек. Архивные кадры десанта в «Азовсталь» с вертолётами Ми-8, который заранее понимал, что летит в полное окружение и помощи ждать не стоит
https://twitter.com/i/status/1562680246947627008
Скажи прямо - "Рашистский ГУЛАГ" !
Є така людина - Горбачов!!!
Нехай закінчить те, що почав - повний розвал недоІмперії.
Кстати - есть кто-нибудь, кто может с Аваковым помочь связаться?
Єва Канторович
"Сравните в Москве количество людей пришедших проститься с нацистской Дугиной и количество людей вышедших в поддержку Ройзмана и больше не задавайте никаких глупых вопросов."
який народ - такий і уряд
ЛуашенкА Грыгоровыч ! такая интрига сложится ,что процесс будет не управляем,не контролируем и не предсказуем ....__
И даже Логику не ищите ......
Мені видається, що усі ми, включно із автором публікації, хором робимо помилку, міркуючи про кацапію, її керівництво і насілєніє як про адекватних людей, котрі будуть очолені кимось адекватним. Не буде так. Кацапи - не адекватні, і тим більше - не люди. Це - перший момент.
Другий момент. Згадаймо історію. Показовий приклад - 5 березня 1953 рік. Здох сралін. Почалася гризня в середовищі наступників. Кого і, головно, навіщо врешті всадовили керувати сесесером? Правильно! - ядерного нікчему Хруща. Бо сподівалися, що то тимчасово і ненадовго. А як вийшло?
Рівно так само буде і після офіційно підтвердженого здиху *********. Тому вангую: ****** Другим буде призначеним якийсь ядерний фрік.