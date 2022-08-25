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Новости Война
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В случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС разработано несколько планов действий, - ОВА

заес

Под председательством руководителя ЗОВА Александра Старуха с участием профильных подразделений состоялось совещание по подготовке эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на ЗАЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Отмечается, что в случае возникновения ЧС из-за действий российских оккупантов отработана система срочного оповещения населения о порядке действий и конкретном виде опасности доступными методами и на всех доступных информационных ресурсах.

"Мы должны четко понимать свои возможности. Поскольку в случае реальной опасности от действий российских захватчиков уже не будет времени рассуждать, необходимо будет четко придерживаться предварительно утвержденного плана действий. Всё и все должны работать как единый механизм. Будут применены все возможные системы оповещения. В чрезвычайных ситуациях своевременное и системное информирование имеет ключевое значение. Мы должны позаботиться о населении как на подконтрольной, так и на оккупированной территории, никого не можем оставлять один на один с бедой", - сказал глава ОВА Александр Старух.

Сообщается, что в настоящее время разработано несколько планов, рассчитанных на временно оккупированные и подконтрольные территории. Это позволяет рассчитать все возможности и преграды для эвакуации гражданских

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Автор: 

Запорожье (2645) Запорожская АЭС (701) Старух Александр (145)


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Топ комментарии
+8
а взагалі-то ситуація с ЗАЕС могла бути використана нашими союзничками на повну катушку, а ніт - сидять мордами торгуюють в ООН
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25.08.2022 18:47
+5
План 1. бегать и кричать "ААААа мы все умрём !!!!11"
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25.08.2022 18:30
+5
Знову план А
План Б
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25.08.2022 18:37
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План 1. бегать и кричать "ААААа мы все умрём !!!!11"
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25.08.2022 18:30 Ответить
Можно ещё гиганские вентиляторы поставить и задуть всю радиоактивную пыль на *********.
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25.08.2022 21:56 Ответить
А мне вот интересно. 23 августа было выступление квартал 95. Я это г.. не смотрю, но предполагаю, что эти все лысые заехали в Украину. Назад их опять выпустят без вопросов ? Или это другое ?
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25.08.2022 18:36 Ответить
Сподіваюсь що не випустять і призвуть на фронт, але при Зеленському шансів на це дуже мало
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25.08.2022 18:42 Ответить
Ознакамливать население с планами будете?
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25.08.2022 18:36 Ответить
Вот план.Внимательно ознакомьтесь.Для начала на карту гляньте.
https://allll.net/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82) Небесный Иерусалим
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25.08.2022 22:13 Ответить
Знову план А
План Б
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25.08.2022 18:37 Ответить
А АЕС захопили із-за плану О який був розроблений в Омані?
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25.08.2022 18:40 Ответить
оповещение и ознакомление - это хорошо...
а дальше???
эвакуация? дезактивация? мониторинг?
или спасайся кто может?!
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25.08.2022 18:42 Ответить
а взагалі-то ситуація с ЗАЕС могла бути використана нашими союзничками на повну катушку, а ніт - сидять мордами торгуюють в ООН
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25.08.2022 18:47 Ответить
в мене інколи складається враження, що кожен виконує свою роль у цій ретельно зрежисованій виставі жахів (путлєр - збочений маньяк; зе - тіпа робить вигляд що очолює боротьбу з маньяком; союзнички - тіпа допамагають нам боротися), а реально виключно народу України доводиться цей жах хльобати на повну.
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25.08.2022 18:54 Ответить
ХТО РЕЖИСЕР?
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25.08.2022 18:59 Ответить
та дуже схоже на колективну творчість
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25.08.2022 19:01 Ответить
Так и есть.
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25.08.2022 22:15 Ответить
ХТО РЕЖИСЕР?
Глобалисты.А вот план,сюда гляньте.
https://expose-news.com/2022/08/11/government-is-trying-to-kill-you/ план.
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25.08.2022 22:20 Ответить
Все кто достоин уже давно вместе с семьями вывезены ещё до начала боевых действий. Остались одни инвалиды, у которых нет мохнатой лапы или железной ксивы. А как думают вывозить "лежачих" и не ходячих.
Уже имеем горький опыт обороны Киева.
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25.08.2022 18:50 Ответить
В таком случае , русскому миру , пора устроить план от а ,до ,я . Это уже край.
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25.08.2022 18:51 Ответить
Покурят сначала план А а потом курнут план Б
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25.08.2022 18:58 Ответить
В Запоріжжі в аптеках нема таблеток йоду, а воно бреше, що усьо виповнено і перевиповнено.
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25.08.2022 18:59 Ответить
Їх по всій україні нема вже пів року
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25.08.2022 19:17 Ответить
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25.08.2022 19:13 Ответить
Усыпальница ***********.
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25.08.2022 22:00 Ответить
Може її і треба рвонуть щоб дермократи занепокоєння висловили!
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25.08.2022 19:33 Ответить
як ті плани, наприклад, з підготовки до нападу фашистської росії та розмінування чонгара? чи той план з шашликами у травні? або план евакуаційниї потягів, наприклад з Харкова - у березні це був якийсь жах.... військові лупасили прикладами жінок, дітей, виривали дітей з рук батьків... батьків не пропускали
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25.08.2022 20:40 Ответить
Пом'ятаю, на початку року в одного покидька було аж 6 планів на випадок війни.
Цей покидьок ще є, а тих планів, на щастя, вже нема
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25.08.2022 21:01 Ответить
 
 