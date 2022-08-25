В случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС разработано несколько планов действий, - ОВА
Под председательством руководителя ЗОВА Александра Старуха с участием профильных подразделений состоялось совещание по подготовке эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на ЗАЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
Отмечается, что в случае возникновения ЧС из-за действий российских оккупантов отработана система срочного оповещения населения о порядке действий и конкретном виде опасности доступными методами и на всех доступных информационных ресурсах.
"Мы должны четко понимать свои возможности. Поскольку в случае реальной опасности от действий российских захватчиков уже не будет времени рассуждать, необходимо будет четко придерживаться предварительно утвержденного плана действий. Всё и все должны работать как единый механизм. Будут применены все возможные системы оповещения. В чрезвычайных ситуациях своевременное и системное информирование имеет ключевое значение. Мы должны позаботиться о населении как на подконтрольной, так и на оккупированной территории, никого не можем оставлять один на один с бедой", - сказал глава ОВА Александр Старух.
Сообщается, что в настоящее время разработано несколько планов, рассчитанных на временно оккупированные и подконтрольные территории. Это позволяет рассчитать все возможности и преграды для эвакуации гражданских
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https://allll.net/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82) Небесный Иерусалим
План Б
а дальше???
эвакуация? дезактивация? мониторинг?
или спасайся кто может?!
Глобалисты.А вот план,сюда гляньте.
https://expose-news.com/2022/08/11/government-is-trying-to-kill-you/ план.
Уже имеем горький опыт обороны Киева.
Цей покидьок ще є, а тих планів, на щастя, вже нема