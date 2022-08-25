В случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС разработано несколько планов действий, - ОВА

Под председательством руководителя ЗОВА Александра Старуха с участием профильных подразделений состоялось совещание по подготовке эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на ЗАЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Отмечается, что в случае возникновения ЧС из-за действий российских оккупантов отработана система срочного оповещения населения о порядке действий и конкретном виде опасности доступными методами и на всех доступных информационных ресурсах.

"Мы должны четко понимать свои возможности. Поскольку в случае реальной опасности от действий российских захватчиков уже не будет времени рассуждать, необходимо будет четко придерживаться предварительно утвержденного плана действий. Всё и все должны работать как единый механизм. Будут применены все возможные системы оповещения. В чрезвычайных ситуациях своевременное и системное информирование имеет ключевое значение. Мы должны позаботиться о населении как на подконтрольной, так и на оккупированной территории, никого не можем оставлять один на один с бедой", - сказал глава ОВА Александр Старух.

Сообщается, что в настоящее время разработано несколько планов, рассчитанных на временно оккупированные и подконтрольные территории. Это позволяет рассчитать все возможности и преграды для эвакуации гражданских

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