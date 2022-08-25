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Великобритания поможет Украине восстановить транспортную инфраструктуру

британія

Министры инфраструктуры Украины и Великобритании в четверг подписали Совместный план действий по помощи в восстановлении украинской транспортной сети, в рамках которого Лондон предлагает средства, инженерную экспертизу и транспортные средства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Согласно принятому плану, Великобритания соглашается давать экспертизу от британских частных организаций, передаст пять автобусов для улучшения мобильности украинского населения и приобретет оборудование для восстановления критически важных маршрутов экспорта зерна.

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Кроме того, британские партнеры предложат план по реконструкции аэропортовой, взлетно-посадочной и портовой инфраструктуры, а также будут работать с Министерством инфраструктуры Украины над возможностью обучения персонала аэропортов, диспетчеров воздушного движения и авиационной безопасности.

Как напоминают в Мининфраструктуры, в начале этого года Великобритания взяла на себя председательство на Международном туристическом форуме и обязалась объединить глобальных партнеров в знак солидарности против вторжения в Украину.

Во время председательства Великобритании МТФ приступит к новому исследованию влияния войны на транспорт и поделится конструктивными советами по устойчивой реконструкции инфраструктуры.

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Автор: 

Великобритания (4922) восстановление (210)


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Нехай підкинуть зброї побільше,то й відновлювати треба буде менше!
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25.08.2022 19:02 Ответить
Відразу перебудовувати колії на западні стандарти. Що московити зі своїми паровозами Україною не вешталися.
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25.08.2022 19:15 Ответить
Спочатку треба перемогти.
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25.08.2022 19:16 Ответить
Тепер "зеля" втратить частину від дерибану на будівництві доріг
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25.08.2022 19:27 Ответить
та про автошляхи ніби то нічого не написано..у Європі автобани у концесії..то по іншій схемі будується..асфальтовий бізнес найвеличнішого не постраждає)))
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25.08.2022 20:18 Ответить
Борис Джонсонюк був у Києві..потім був Дуда...як гадаєте що вони привезли з собою?🤣🤣👌Печеньки Вікторії Нуланд...з порожнєю кішенєю у гості не їздять...🤣🤣🤣
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25.08.2022 19:36 Ответить
Мультик совковый напомнило про лягушку путешественницу---часто она говорила: ,лечу это я лечу... ,
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25.08.2022 20:31 Ответить
Інженерна експертиза від британців - це дуже добре. Ще б контроль фінансових витрат...
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26.08.2022 00:34 Ответить
 
 