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Велика Британія допоможе Україні відновити транспортну інфраструктуру

британія

Міністри інфраструктури України та Великої Британії в четвер підписали Спільний план дій щодо допомоги у відновленні української транспортної мережі, в межах якого Лондон пропонує кошти, інженерну експертизу та транспортні засоби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на міністерство інфраструктури України.

Згідно з ухваленим Планом, Велика Британія погоджується надавати експертизу від британських приватних організацій, передасть п’ять автобусів для покращення мобільності українського населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.

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Окрім цього, британські партнери запропонують план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової та портової інфраструктури, а також працюватимуть з міністерством інфраструктури України над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.

Як нагадують у Мінінфраструктури, на початку цього року Велика Британія взяла на себе головування на Міжнародному туристичному форумі і зобов’язалася об’єднати глобальних партнерів на знак солідарності проти вторгнення в Україну.

Під час головування Великої Британії МТФ розпочне нове дослідження впливу війни на транспорт і поділиться конструктивними порадами щодо сталої реконструкції інфраструктури.

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Велика Британія (5549) відбудова (353) відновлення (565)


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Нехай підкинуть зброї побільше,то й відновлювати треба буде менше!
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25.08.2022 19:02 Відповісти
Відразу перебудовувати колії на западні стандарти. Що московити зі своїми паровозами Україною не вешталися.
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25.08.2022 19:15 Відповісти
Спочатку треба перемогти.
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25.08.2022 19:16 Відповісти
Тепер "зеля" втратить частину від дерибану на будівництві доріг
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25.08.2022 19:27 Відповісти
та про автошляхи ніби то нічого не написано..у Європі автобани у концесії..то по іншій схемі будується..асфальтовий бізнес найвеличнішого не постраждає)))
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25.08.2022 20:18 Відповісти
Борис Джонсонюк був у Києві..потім був Дуда...як гадаєте що вони привезли з собою?🤣🤣👌Печеньки Вікторії Нуланд...з порожнєю кішенєю у гості не їздять...🤣🤣🤣
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25.08.2022 19:36 Відповісти
Мультик совковый напомнило про лягушку путешественницу---часто она говорила: ,лечу это я лечу... ,
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25.08.2022 20:31 Відповісти
Інженерна експертиза від британців - це дуже добре. Ще б контроль фінансових витрат...
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26.08.2022 00:34 Відповісти
 
 