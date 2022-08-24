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Новини
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Джонсон оголосив про £54 млн військової допомоги Україні

джонсон,зеленський

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час неоголошеного візиту до Києва у середу оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення британського уряду.

Новий пакет військової допомоги доповнює підготовку Великою Британією транспортних засобів для пошуку мін у водах біля свого узбережжя. Найближчими тижнями український персонал навчать їх використовувати у водах Великої Британії.

До військової допомоги входять безпілотні системи спостереження та протитанкові боєприпасами. Це, зокрема, 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і призначені для виявлення сил противника, що наближаються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США виділяють Україні найбільший пакет військової допомоги - майже $3 млрд, - Байден

"Військовослужбовців можна навчити керувати безпілотними літальними апаратами, які менші за мобільний телефон, менш ніж за 20 хвилин. Кожен дрон передає відео в реальному часі та нерухомі зображення, щоб наземні сили могли безпечно захищати міські території", – пояснюють у британському уряді.

"Сьогоднішній пакет підтримки надасть хоробрим і стійким Збройним силам України ще один приріст у спроможності, дозволяючи їм продовжувати відштовхувати російські сили та боротися за свою свободу", – заявив Джонсон.

Як зазначають у британському уряді, Велика Британія виділила понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової та фінансової допомоги Україні з початку вторгнення в лютому 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина виділяє Україні зброю та боєприпаси на 500 млн євро, - Bloomberg

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу, коли Україна святкує День незалежності, втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до Києва.

Автор: 

Велика Британія (5541) зброя (7435) допомога (8288) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+20
Дякуємо, пане ДжонсонUK 👏👏👏
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24.08.2022 17:31
+18
Це на хвилиночку 70 мілліонів доларів допомоги від щирого друга Украіни , пана Джонсонюка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️😊
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24.08.2022 17:32
+11
Боже-бережи королеву...
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24.08.2022 17:32
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Дякуємо, пане ДжонсонUK 👏👏👏
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24.08.2022 17:31 Відповісти
Джонсон: "Я не дозволю єрмаку про**ати Україну !"
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24.08.2022 18:14 Відповісти
Боже-бережи королеву...
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24.08.2022 17:32 Відповісти
Таке не забувається!!!
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24.08.2022 17:32 Відповісти
Це на хвилиночку 70 мілліонів доларів допомоги від щирого друга Украіни , пана Джонсонюка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️😊
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24.08.2022 17:32 Відповісти
Вітаємо Бориса! Зачіска як завжди стильна!
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24.08.2022 17:38 Відповісти
БОРИС ДЖОНСОН - повесть о настоящем человеке.
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24.08.2022 17:55 Відповісти
...., человеке и джентльмене.
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24.08.2022 18:03 Відповісти
Дякуємо, Сер, Великобританії, Королеві і Вам, за Вашу підтримку та допомогу.
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24.08.2022 18:11 Відповісти
за блекхорнеты спасибо отдельное. Это позволит сохранить много жизней бойцов ЗСУ при зачистке населёнки.
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24.08.2022 18:13 Відповісти
Перш за все подяка Джонсону за те що примусив єрмаківську свору передати військові повноваження Залужному - прибрати Хомчака Іловайського, і Тарана.
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24.08.2022 18:17 Відповісти
Джонсонюк на Майдані
https://twitter.com/i/status/1562439424658784256
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24.08.2022 18:43 Відповісти

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24.08.2022 18:47 Відповісти
Велика Британія передає ЗСУ 2000 безпілотників, включно з дронами-камікадзе, на 54 млн фунтів.

Що більш цікаво, через оголошену кількість мікродоронів від Великобританії стає зрозуміло, що інші 1160 одиниць - це скоріш за все дрони-камікадзе. І що вкрай важливо - доволі потужного класу. Мова йде про протитанкові баражуючі ********** (anti-tank loitering munitions).

https://defence-ua.com/
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24.08.2022 18:46 Відповісти
хотелось бы, что бы это были мощные и давно знакомые нам "вормейты". причем в их третьей итерации.
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24.08.2022 19:25 Відповісти
надеюсь, подводные дроны могут не только разминировать, но и устанавливать подводные заряды для разминирования методом подрыва.
Ну, вы понимаете, о чём я....
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24.08.2022 18:59 Відповісти
хехе
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24.08.2022 19:20 Відповісти
на вооружение и только
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24.08.2022 19:09 Відповісти
Десь наш гівнюк наробив шкоди, дядько Борис приїхав зробити а-та-та неголеній дупі!)))
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24.08.2022 19:15 Відповісти
Дякуємо британським друзям і особливо песонально містеру Борису Джонсону.
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24.08.2022 20:18 Відповісти
Слава Джонсону і Королеві!
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24.08.2022 21:42 Відповісти
 
 