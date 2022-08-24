Джонсон объявил о £54 млн военной помощи Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в среду объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 54 млн фунтов стерлингов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщения британского правительства.
Новый пакет военной помощи дополняет подготовку Великобританией транспортных средств для поиска мин в водах у своего побережья. В ближайшие недели украинский персонал научат их использовать в водах Великобритании.
В военную помощь входят беспилотные системы наблюдения и противотанковые боеприпасы. Это, в частности, 850 ручных микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и селах и предназначены для обнаружения приближающихся сил противника.
"Военнослужащих можно научить управлять беспилотными летательными аппаратами меньше мобильного телефона менее чем за 20 минут. Каждый дрон передает видео в реальном времени и неподвижные изображения, чтобы наземные силы могли безопасно защищать городские территории", - объясняют в британском правительстве.
"Сегодняшний пакет поддержки предоставит храбрым и стойким Вооруженным силам Украины еще один прирост в возможности, позволяя им продолжать отталкивать российские силы и бороться за свою свободу", - заявил Джонсон.
Как отмечают в британском правительстве, Великобритания выделила более 2,3 млрд фунтов стерлингов военной и финансовой помощи Украине с начала вторжения в феврале 2022 года.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, когда Украина празднует День независимости, в третий раз с начала полномасштабного вторжения России приехал в Киев.
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Що більш цікаво, через оголошену кількість мікродоронів від Великобританії стає зрозуміло, що інші 1160 одиниць - це скоріш за все дрони-камікадзе. І що вкрай важливо - доволі потужного класу. Мова йде про протитанкові баражуючі ********** (anti-tank loitering munitions).
https://defence-ua.com/
Ну, вы понимаете, о чём я....