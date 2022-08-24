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Новости
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Джонсон объявил о £54 млн военной помощи Украине

джонсон,зеленський

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в среду объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 54 млн фунтов стерлингов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщения британского правительства.

Новый пакет военной помощи дополняет подготовку Великобританией транспортных средств для поиска мин в водах у своего побережья. В ближайшие недели украинский персонал научат их использовать в водах Великобритании.

В военную помощь входят беспилотные системы наблюдения и противотанковые боеприпасы. Это, в частности, 850 ручных микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и селах и предназначены для обнаружения приближающихся сил противника.

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"Военнослужащих можно научить управлять беспилотными летательными аппаратами меньше мобильного телефона менее чем за 20 минут. Каждый дрон передает видео в реальном времени и неподвижные изображения, чтобы наземные силы могли безопасно защищать городские территории", - объясняют в британском правительстве.

"Сегодняшний пакет поддержки предоставит храбрым и стойким Вооруженным силам Украины еще один прирост в возможности, позволяя им продолжать отталкивать российские силы и бороться за свою свободу", - заявил Джонсон.

Как отмечают в британском правительстве, Великобритания выделила более 2,3 млрд фунтов стерлингов военной и финансовой помощи Украине с начала вторжения в феврале 2022 года.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, когда Украина празднует День независимости, в третий раз с начала полномасштабного вторжения России приехал в Киев.

Великобритания (4913) оружие (10196) помощь (7752) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+20
Дякуємо, пане ДжонсонUK 👏👏👏
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24.08.2022 17:31
+18
Це на хвилиночку 70 мілліонів доларів допомоги від щирого друга Украіни , пана Джонсонюка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️😊
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24.08.2022 17:32
+11
Боже-бережи королеву...
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24.08.2022 17:32
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Дякуємо, пане ДжонсонUK 👏👏👏
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24.08.2022 17:31 Ответить
Джонсон: "Я не дозволю єрмаку про**ати Україну !"
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24.08.2022 18:14 Ответить
Боже-бережи королеву...
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24.08.2022 17:32 Ответить
Таке не забувається!!!
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24.08.2022 17:32 Ответить
Це на хвилиночку 70 мілліонів доларів допомоги від щирого друга Украіни , пана Джонсонюка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️😊
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24.08.2022 17:32 Ответить
Вітаємо Бориса! Зачіска як завжди стильна!
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24.08.2022 17:38 Ответить
БОРИС ДЖОНСОН - повесть о настоящем человеке.
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24.08.2022 17:55 Ответить
...., человеке и джентльмене.
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24.08.2022 18:03 Ответить
Дякуємо, Сер, Великобританії, Королеві і Вам, за Вашу підтримку та допомогу.
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24.08.2022 18:11 Ответить
за блекхорнеты спасибо отдельное. Это позволит сохранить много жизней бойцов ЗСУ при зачистке населёнки.
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24.08.2022 18:13 Ответить
Перш за все подяка Джонсону за те що примусив єрмаківську свору передати військові повноваження Залужному - прибрати Хомчака Іловайського, і Тарана.
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24.08.2022 18:17 Ответить
Джонсонюк на Майдані
https://twitter.com/i/status/1562439424658784256
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24.08.2022 18:43 Ответить

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24.08.2022 18:47 Ответить
Велика Британія передає ЗСУ 2000 безпілотників, включно з дронами-камікадзе, на 54 млн фунтів.

Що більш цікаво, через оголошену кількість мікродоронів від Великобританії стає зрозуміло, що інші 1160 одиниць - це скоріш за все дрони-камікадзе. І що вкрай важливо - доволі потужного класу. Мова йде про протитанкові баражуючі ********** (anti-tank loitering munitions).

https://defence-ua.com/
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24.08.2022 18:46 Ответить
хотелось бы, что бы это были мощные и давно знакомые нам "вормейты". причем в их третьей итерации.
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24.08.2022 19:25 Ответить
надеюсь, подводные дроны могут не только разминировать, но и устанавливать подводные заряды для разминирования методом подрыва.
Ну, вы понимаете, о чём я....
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24.08.2022 18:59 Ответить
хехе
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24.08.2022 19:20 Ответить
на вооружение и только
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24.08.2022 19:09 Ответить
Десь наш гівнюк наробив шкоди, дядько Борис приїхав зробити а-та-та неголеній дупі!)))
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24.08.2022 19:15 Ответить
Дякуємо британським друзям і особливо песонально містеру Борису Джонсону.
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24.08.2022 20:18 Ответить
Слава Джонсону і Королеві!
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24.08.2022 21:42 Ответить
 
 