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Новости Война
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4 вражеских беспилотника уничтожены за прошедшие сутки, - Воздушные силы

безпілотник

За прошедшие сутки зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили 4 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

"За сутки 25 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены четыре БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

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беспилотник (3541) уничтожение (6830) Воздушные силы (2251)


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Фотоапарати з них є бонус , бо вони як з Розетки
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26.08.2022 10:45 Ответить
ненадо уничтожать . надо перенаправить . бункер пуйла и вся расея по ним тоскует.
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26.08.2022 10:46 Ответить
Кацапи , нефіг за нами підглядати , бо всі ваші пташечки і ви впридачу до них , буде знищено на нашій територіі 👊🏼✊👍🏼
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26.08.2022 11:15 Ответить
 
 