4 вражеских беспилотника уничтожены за прошедшие сутки, - Воздушные силы
За прошедшие сутки зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили 4 вражеских беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.
"За сутки 25 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены четыре БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
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Микола Мазуренко
показать весь комментарий26.08.2022 10:45 Ответить Мне нравится 0
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