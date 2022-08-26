4 вражеских беспилотника уничтожены за прошедшие сутки, - Воздушные силы

За прошедшие сутки зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили 4 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

"За сутки 25 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены четыре БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

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