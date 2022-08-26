4 ворожі безпілотники знищено минулої доби, - Повітряні сили

Минулої доби зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили 4 ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

"За добу 25 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

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