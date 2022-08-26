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Новини Війна
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4 ворожі безпілотники знищено минулої доби, - Повітряні сили

безпілотник

Минулої доби зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили 4 ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

"За добу 25 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

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безпілотник (4101) знищення (7142) Повітряні сили (2591)


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Фотоапарати з них є бонус , бо вони як з Розетки
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26.08.2022 10:45 Відповісти
ненадо уничтожать . надо перенаправить . бункер пуйла и вся расея по ним тоскует.
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26.08.2022 10:46 Відповісти
Кацапи , нефіг за нами підглядати , бо всі ваші пташечки і ви впридачу до них , буде знищено на нашій територіі 👊🏼✊👍🏼
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26.08.2022 11:15 Відповісти
 
 