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Во время вражеских обстрелов Запорожской области погибла женщина с двумя детьми

смерть,дитини

В поселке Каменка Пологовского района во время вражеской атаки погибла заведующая культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета и двое ее детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Запорожский областной методический центр культуры и искусств.

"Сегодня во время обстрела погибла наша коллега - заведующая культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета Пологовского райна Анастасия Боровик. С двумя маленькими сынишками", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Каменка (бывшее название Бильмак) находится на временно оккупированной территории Пологовского района, который подвергается обстрелам со стороны оккупантов.

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обстрел (26951) смерть (9214) Запорожская область (3052)


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Чтоб вы все посдыхали, кассабы вонючие!
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26.08.2022 23:11 Ответить
Віділлються вовку овечі сльози.
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26.08.2022 23:14 Ответить
Скільки людської крові треба, щоб диявол-путлер напився??? Скільки чужої землі треба, щоб він нажерся??? 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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26.08.2022 23:24 Ответить
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26.08.2022 23:46 Ответить
Обстреливать уже оккупированную территорию ...
Для развлечения?
Садюги
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27.08.2022 01:00 Ответить
5 этажку разбомбили
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27.08.2022 02:00 Ответить
Царство Небесне...
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27.08.2022 04:29 Ответить
Що б ви суки виздихали кацапи ,будьте прокляті і ваша терористична росія ,скільки ви біди принесли крім ненависті до вас не може нічого бути.
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27.08.2022 08:40 Ответить
 
 