Во время вражеских обстрелов Запорожской области погибла женщина с двумя детьми

В поселке Каменка Пологовского района во время вражеской атаки погибла заведующая культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета и двое ее детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Запорожский областной методический центр культуры и искусств.

"Сегодня во время обстрела погибла наша коллега - заведующая культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета Пологовского райна Анастасия Боровик. С двумя маленькими сынишками", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Каменка (бывшее название Бильмак) находится на временно оккупированной территории Пологовского района, который подвергается обстрелам со стороны оккупантов.

Читайте также: Через Чаплино, где от удара РФ погибли 25 человек, проходили эвакуационные поезда из Донбасса, - глава Днепропетровского облсовета Лукашук