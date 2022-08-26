Во время вражеских обстрелов Запорожской области погибла женщина с двумя детьми
В поселке Каменка Пологовского района во время вражеской атаки погибла заведующая культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета и двое ее детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Запорожский областной методический центр культуры и искусств.
"Сегодня во время обстрела погибла наша коллега - заведующая культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета Пологовского райна Анастасия Боровик. С двумя маленькими сынишками", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Каменка (бывшее название Бильмак) находится на временно оккупированной территории Пологовского района, который подвергается обстрелам со стороны оккупантов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для развлечения?
Садюги