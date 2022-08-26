Під час ворожих обстрілів Запорізької області загинула жінка з двома дітьми

У селищі Кам’янка Пологівського району під час ворожої атаки загинула завідувачка культурно-масовим сектором КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам’янської селищної ради та двоє її дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Запорізький обласний методичний центр культури і мистецтв.

"Сьогодні під час обстрілу загинула наша колега - завідуюча культурно-масовим сектором КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради Пологівського райну Анастасія Боровик. З двома маленькими синочками", - йдеться у дописі.

Раніше повідомлялось, що Кам'янка (колишня назва Більмак) знаходиться на тимчасово окупованій території Пологівського району, який потерпає від обстрілів з боку окупантів.

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