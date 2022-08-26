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Під час ворожих обстрілів Запорізької області загинула жінка з двома дітьми

смерть,дитини

У селищі Кам’янка Пологівського району під час ворожої атаки загинула завідувачка культурно-масовим сектором КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам’янської селищної ради та двоє її дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Запорізький обласний методичний центр культури і мистецтв.

"Сьогодні під час обстрілу загинула наша колега - завідуюча культурно-масовим сектором КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради Пологівського райну Анастасія Боровик. З двома маленькими синочками", - йдеться у дописі.

Раніше повідомлялось, що Кам'янка (колишня назва Більмак) знаходиться на тимчасово окупованій території Пологівського району, який потерпає від обстрілів з боку окупантів.

Також читайте: Через Чаплине, де від удару РФ загинули 25 людей, проходили евакуаційні потяги з Донеччини, - голова Дніпропетровської облради Лукашук

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обстріл (28274) смерть (6742) Запорізька область (3574)


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Чтоб вы все посдыхали, кассабы вонючие!
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26.08.2022 23:11 Відповісти
Віділлються вовку овечі сльози.
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26.08.2022 23:14 Відповісти
Скільки людської крові треба, щоб диявол-путлер напився??? Скільки чужої землі треба, щоб він нажерся??? 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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26.08.2022 23:24 Відповісти
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26.08.2022 23:46 Відповісти
Обстреливать уже оккупированную территорию ...
Для развлечения?
Садюги
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27.08.2022 01:00 Відповісти
5 этажку разбомбили
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27.08.2022 02:00 Відповісти
Царство Небесне...
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27.08.2022 04:29 Відповісти
Що б ви суки виздихали кацапи ,будьте прокляті і ваша терористична росія ,скільки ви біди принесли крім ненависті до вас не може нічого бути.
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27.08.2022 08:40 Відповісти
 
 