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Новини Війна
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Через Чаплине, де від удару РФ загинули 25 людей, проходили евакуаційні потяги з Донеччини, - голова Дніпропетровської облради Лукашук

чаплине

Через станцію Чаплине на Дніпропетровщині, де від російського удару 24 серпня загинули 25 людей, проходили евакуаційні потяги з Донеччини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За його словами, загальна кількість загиблих на Дніпропетровщині за цей тиждень становить 26 людей. З них 25 - у Чаплиному.

Через цю станцію відбувається евакуація з Покровська Донецької області. Потяг Покровськ-Дніпро-Львів наразі єдиний евакуаційний потяг зі Сходу.

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Серед загиблих троє залізничників, розповіли в Укрзалізниці. 4 залізничників - поранені.

"Використання високоточного "Іскандера" та С-300 свідчить про те, що ворог розумів, що у потягу перебувають цивільні люди", - зазначив Лукашук.

Внаслідок ракетного удару загорілися чотири пасажирські вагони, були зруйновані житлові будинки у селищі. Згоріли автомобілі біля залізничної станції.

Серед загиблих двоє дітей - 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, 6-річна дитина - під час пожежі в авто біля залізничної станції.

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Нагадаємо, 24 серпня у Дніпропетровській області армія РФ завдала ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.

Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.

Автор: 

облрада (283) обстріл (28274) смерть (6742) евакуація (2305) Дніпропетровська область (3678)


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Топ коментарі
+4
Били по людях, які тікали від війни. В цьому вся ця терористична параша.
В Ічкерії бомбили зелений коридор з жінок для дітей.
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26.08.2022 16:55
+1
І таке питання: чи затримані на цей час начальник залізничної станції Чаплине і диспетчер, який затримав евакуаційний потяг після оголошення тривоги і навіть після першого пристрілочного удару ракети ?
Чи проведені у цих осіб обшуки і чи перевірені смартфони?
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26.08.2022 17:21
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Били по людях, які тікали від війни. В цьому вся ця терористична параша.
В Ічкерії бомбили зелений коридор з жінок для дітей.
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26.08.2022 16:55 Відповісти
це їхній стиль ведення війни - вбивають мирних у великої кількості..., будь-де, де воює русня одне і теж саме - Сирія, Чечня, Грузія, Україна..., якщо їх не зупинити - вони зітруть з лиця землі всі європейські міста..., орда вона така...
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26.08.2022 17:52 Відповісти
раССею остаточно мають визнати країною - террористом.
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26.08.2022 17:05 Відповісти
Потрібно заборонити зупинки евакуаційних поїздів на вузлових станціях, які апріорі є найбільш вірогідними цілями для ракетних ударів ворога.
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26.08.2022 17:05 Відповісти
І таке питання: чи затримані на цей час начальник залізничної станції Чаплине і диспетчер, який затримав евакуаційний потяг після оголошення тривоги і навіть після першого пристрілочного удару ракети ?
Чи проведені у цих осіб обшуки і чи перевірені смартфони?
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26.08.2022 17:21 Відповісти
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26.08.2022 17:10 Відповісти
Рашисты мстят заложникам которые убежали от окупации
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26.08.2022 17:17 Відповісти
Висновок зробили!? Нехер годинами стоять на проміжних станціях. Як що потяг рухається, попасти в нього складно.
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26.08.2022 17:23 Відповісти
https://pokrovsk.news/news/view/24-serpnya-evakuatsijnih-potyagiv-z-pokrovska-ne-bude
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26.08.2022 17:37 Відповісти
180 днів Українського опору вскрив скальпелем увесь той гній рани , що вже давно дала свої метостази по всьму світу, причому як окремі люди , так і цілі країни . Тут можно бачити як висловлюють свою позицію політики , твої знайомі , навіть ті до кого у нас не бло ніякого діла ) , навіть папа римський і той висловився як він усіх дуже любить і за всіх молиться , навіть за наших ворогів) . Так чому таке лихо трапилось ?, і ріка української крові хлинула як струм, за що нам таке)? Таке питання задає мабуть кожен Українець . Мабуть Господу стало гидко дивитись що робиться у світі , Зло і усяка неправда стала ширитись , ліцемірство , та підкупність не тільки окремих людей , а й навіть цілих країн , організацій типу ООН , червоног хреста та ін. яких просто треба розігнати або реформувати). Чому Українці спитаєте ви ! ?, а тому що Київська Русь обрана Богом, і не може бути посоромлена тим ЗЛОМ , що прийшли на наші землі . Увесь код нації через її пращурів пробив по жилах кожного гідного Українця , перетворивши їх сердця на холодну лють до ворогів, і велику людяність до своїх побратимів , сусідів країн які з нами у важкі часи . Тепер усе видно, хто є хто). Но хочу сказати , що увесь гній витече дай Боже , і рани загояться , і нова кров знов буде пульсувати , ще більш інтенсивніше , ніж раніше , ось побачите , ми вистоїм))))
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26.08.2022 19:21 Відповісти
брешеш, ванька.

Це "эшалон с техникою"?
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27.08.2022 00:08 Відповісти
Фуфлогоны рабZeи...вы крысы и уроды...в поселке Чаплино живёт менее 2 000 человек..а основном пенсионеры....
Вас Мудаков будут мочить в сортире не щадя никого...в плен приказано Не Брать...лавочка закрылась...никакой пощады...крысы...
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26.08.2022 21:04 Відповісти
 
 