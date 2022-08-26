Через Чаплине, де від удару РФ загинули 25 людей, проходили евакуаційні потяги з Донеччини, - голова Дніпропетровської облради Лукашук

Через станцію Чаплине на Дніпропетровщині, де від російського удару 24 серпня загинули 25 людей, проходили евакуаційні потяги з Донеччини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За його словами, загальна кількість загиблих на Дніпропетровщині за цей тиждень становить 26 людей. З них 25 - у Чаплиному.

Через цю станцію відбувається евакуація з Покровська Донецької області. Потяг Покровськ-Дніпро-Львів наразі єдиний евакуаційний потяг зі Сходу.

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Серед загиблих троє залізничників, розповіли в Укрзалізниці. 4 залізничників - поранені.

"Використання високоточного "Іскандера" та С-300 свідчить про те, що ворог розумів, що у потягу перебувають цивільні люди", - зазначив Лукашук.

Внаслідок ракетного удару загорілися чотири пасажирські вагони, були зруйновані житлові будинки у селищі. Згоріли автомобілі біля залізничної станції.

Серед загиблих двоє дітей - 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, 6-річна дитина - під час пожежі в авто біля залізничної станції.

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Нагадаємо, 24 серпня у Дніпропетровській області армія РФ завдала ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.

Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.