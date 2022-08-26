Через Чаплине, де від удару РФ загинули 25 людей, проходили евакуаційні потяги з Донеччини, - голова Дніпропетровської облради Лукашук
Через станцію Чаплине на Дніпропетровщині, де від російського удару 24 серпня загинули 25 людей, проходили евакуаційні потяги з Донеччини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
За його словами, загальна кількість загиблих на Дніпропетровщині за цей тиждень становить 26 людей. З них 25 - у Чаплиному.
Через цю станцію відбувається евакуація з Покровська Донецької області. Потяг Покровськ-Дніпро-Львів наразі єдиний евакуаційний потяг зі Сходу.
Серед загиблих троє залізничників, розповіли в Укрзалізниці. 4 залізничників - поранені.
"Використання високоточного "Іскандера" та С-300 свідчить про те, що ворог розумів, що у потягу перебувають цивільні люди", - зазначив Лукашук.
Внаслідок ракетного удару загорілися чотири пасажирські вагони, були зруйновані житлові будинки у селищі. Згоріли автомобілі біля залізничної станції.
Серед загиблих двоє дітей - 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, 6-річна дитина - під час пожежі в авто біля залізничної станції.
Нагадаємо, 24 серпня у Дніпропетровській області армія РФ завдала ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.
Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.
Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.
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