Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності. ФОТОрепортаж
Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав наслідки ракетних ударів окупантів по селищу Чаплине.
Відповідні фото він розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Скалічене життя селища Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності. Загинули багато людей, з-поміж них і двоє дітей - 6 та 11 років…Убивати безневинних можуть тільки терористи. Розплата настане…За кожне загублене життя", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.
Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.
Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.
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Может в 2014 только но никаких "8 лет"
После 2019 года тем более
Гореть в огне ВСЕМ брехливым уродам кацапским!!!
В черговий раз виникає питання як і у випадку розстрілу рашистами торгівельного центру в Кременчуці: чому після сигналу повітряної тривоги не евакуювали громадян в укриття, а залишили у вагонах на вузловій залізничній станції, яка сама по собі є важливою ціллю для ракет ворога?
Тим більше, що як відомо, від моменту першого пристрілочного влучання у цивільний будинок недалеко від станції Чаплине, до наступних прильотів і точних влучань ворожих ракет по будівлях станції і поїздах, пройшло більше години часу!
Якщо ж поїзд доїзджав до станції в момент першого удару, то чому його пропустили на станцію і не евакуювали пасажирів?
И о нем успели настучать
Возможно кроты работают на жд
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Так убей рашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
(Симонов)
ніякі світлини не передадуть того жаху, який ти відчуваєшь там на місті