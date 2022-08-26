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Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності. ФОТОрепортаж

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав наслідки ракетних ударів окупантів по селищу Чаплине.

Відповідні фото він розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Скалічене життя селища Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності. Загинули багато людей, з-поміж них і двоє дітей - 6 та 11 років…Убивати безневинних можуть тільки терористи. Розплата настане…За кожне загублене життя", - йдеться у повідомленні.

Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності 01
Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності 02
Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності 03
Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності 04
Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності 05
Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності 06
Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності 07
Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності 08
Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності 09

Також читайте: ЄС засуджує удар по Чаплиному: Винні будуть притягнуті до відповідальності

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.

Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.

Автор: 

армія рф (17207) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3651)


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Топ коментарі
+23
Сподіваюся, що подібні світлини побачимо з російських міст. Німці, коли бої шли в Сталінграді, думали що це десь далеко, та їх то не зачепить.
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26.08.2022 11:45
+18
Скалічене давно. Колись, до большевиків, це було село Чаплі. Саме в ньому народився найяскравіший письменник "розстріляного відродження" Валер'ян Підмогильний. Але большевікули, як завжди перекапустили все на свій лад, за правом переможця. Переназвали на "Чапліно". Чомусь українці не наважилися повернути первісну назву. Може, вже час?!
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26.08.2022 11:46
+18
Чаплі - не єдине таке село. Ми, Українці, мусимо повернути історичні назви нашим містам і селам.
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26.08.2022 11:52
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Небуло там наших військових 😠
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26.08.2022 15:00 Відповісти
Ну, ясно. Просто стояли вагони на станції....
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26.08.2022 16:17 Відповісти
Кацап, я бачу один пошкоджений легковик. І шо?
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26.08.2022 14:41 Відповісти
Платформи праворуч. Явно не пасажирський, якщо відео звідти. Схоже на це.
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26.08.2022 14:43 Відповісти
Потому что их не было

Может в 2014 только но никаких "8 лет"

После 2019 года тем более
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26.08.2022 15:08 Відповісти
Свинособака с Египта залезла на Цензор.нет и скулит, что "восемь лет домбили бамбас" Згинь!
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26.08.2022 15:26 Відповісти
Козел лаптеногий, сколько можно про эти мифические 8 лет? Посмотри, репоед, на статистику ООН по погибшим мирным жителям ПО ВСЕМУ Донбассу. Постепенно это стало в районе десятка человек ! Это меньше, чем от пауков и прочих насекомых! Он даже Гиркин на днях сказал, что центральные районы Донецка ВПЕРВЫЕ обстреливают! А сейчас?!
Гореть в огне ВСЕМ брехливым уродам кацапским!!!
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26.08.2022 15:35 Відповісти
А зачем же твои кацапские уроды лупили в этот период по тому же Мариуполю из Градов, или по Краматорску из Смерчей?
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26.08.2022 16:13 Відповісти
Сподіваюся, що подібні світлини побачимо з російських міст. Німці, коли бої шли в Сталінграді, думали що це десь далеко, та їх то не зачепить.
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26.08.2022 11:45 Відповісти
Теперь немцы открыто заявили что не дадут нам оружия, способного достать до орков!
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26.08.2022 11:59 Відповісти
Поки не на разі. Є тихі домовленості, що орки не знищують критичну інфраструктуру, а НАТО не дає зброю на 300 км ураження.
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26.08.2022 12:00 Відповісти
Англійці німецькі міста почали бомбити з вересня 1939г., РККА з серпня 41-г, потім і американці підпалили, відповідь по III Рейху була від початку ВМВ ..., а ось для ЗСУ це поки проблематично.
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26.08.2022 13:38 Відповісти
Скалічене давно. Колись, до большевиків, це було село Чаплі. Саме в ньому народився найяскравіший письменник "розстріляного відродження" Валер'ян Підмогильний. Але большевікули, як завжди перекапустили все на свій лад, за правом переможця. Переназвали на "Чапліно". Чомусь українці не наважилися повернути первісну назву. Може, вже час?!
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26.08.2022 11:46 Відповісти
Чаплі - не єдине таке село. Ми, Українці, мусимо повернути історичні назви нашим містам і селам.
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26.08.2022 11:52 Відповісти
Это не Чапли, это Чаплино! Чапли это поселок в составе Днепра в самарском районе, а Чаплино пгт в васильковском районе
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26.08.2022 12:00 Відповісти
Доки в олігархічній окупації не дозволять самоідентифікації нації... А самі ми взяти заслабкі...
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26.08.2022 11:54 Відповісти
Масштаб руйнувань і кількість загиблих мирних громадян на станції Чаплине шокує!
В черговий раз виникає питання як і у випадку розстрілу рашистами торгівельного центру в Кременчуці: чому після сигналу повітряної тривоги не евакуювали громадян в укриття, а залишили у вагонах на вузловій залізничній станції, яка сама по собі є важливою ціллю для ракет ворога?
Тим більше, що як відомо, від моменту першого пристрілочного влучання у цивільний будинок недалеко від станції Чаплине, до наступних прильотів і точних влучань ворожих ракет по будівлях станції і поїздах, пройшло більше години часу!
Якщо ж поїзд доїзджав до станції в момент першого удару, то чому його пропустили на станцію і не евакуювали пасажирів?
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26.08.2022 12:11 Відповісти
Видимо поезд там стоял уже

И о нем успели настучать

Возможно кроты работают на жд
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26.08.2022 14:52 Відповісти
Значить цього крота легко вичислити - це або диспетчер залізниці, що увімкнув сигнал стоп і затримав потяг не станції під чам тривоги, або той, хто наказав це зробити.
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26.08.2022 17:13 Відповісти
Росіяни - виродки, вбивці. Хай горять в пеклі
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26.08.2022 12:19 Відповісти
Здохніть кацапи !
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26.08.2022 12:34 Відповісти
Паскуди, тому спаскудили нашу землю. І от усе одно не розумію: взяти отак, з нічів'я, обізвати нас нацистами і почати нас вбивати, гвалтувати, катувати, руйнувати. Після цього розумію тільки одне - вбивати, вбивати і вбивати цих нелюдей
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26.08.2022 13:01 Відповісти
Убей руZZкого хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Так убей рашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
(Симонов)

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26.08.2022 15:41 Відповісти
Просто жесть. Я уверен , если бы НАТО заявило что они ведут войска на территорию Украины для прекращения кровопролития , и защиты мирного человечества от фашистского беспредела , ***** бы остановилось, и задумалось. Он не решился на ядер ,понимая отдачу бумеранга, противостоять НАТО. Это не война , это уничтожение , и все это видят, ни кто не хочет этому противостоять. Ведутся наблюдения , подкидыванием оружия , анализируются действия ..
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26.08.2022 16:17 Відповісти
Те, що бачили мешканці Чапліно, ми на фото не побачимо!
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26.08.2022 16:48 Відповісти
дійсно,по собі знаю
ніякі світлини не передадуть того жаху, який ти відчуваєшь там на місті
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26.08.2022 22:17 Відповісти
 
 