Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності. ФОТОрепортаж

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав наслідки ракетних ударів окупантів по селищу Чаплине.

Відповідні фото він розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Скалічене життя селища Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності. Загинули багато людей, з-поміж них і двоє дітей - 6 та 11 років…Убивати безневинних можуть тільки терористи. Розплата настане…За кожне загублене життя", - йдеться у повідомленні.



















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Як повідомлялось, у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.

Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.