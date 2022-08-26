Чаплино после страшного российского удара в День Независимости. ФОТОрепортаж

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко показал последствия ракетных ударов оккупантов по поселку Чаплино.

Соответствующие фото он разместил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Искалечена жизнь поселка Чаплино после страшного российского удара в День Независимости. Погибло много людей, среди них и двое детей - 6 и 11 лет… Убивать невинных могут только террористы. Расплата наступит… За каждую потерянную жизнь", - говорится в сообщении.



















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Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплиному 5 ракет.

Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.

Известно о 25 погибших, в том числе двоих детях.