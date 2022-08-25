ЕС осуждает удар по Чаплино: Виновные будут привлечены к ответственности
Европейский союз решительно осуждает ракетный удар оккупантов по мирным жителям в поселке Чаплино на Днепропетровщине в День Независимости Украины.
Об этом сообщил в твиттере глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.
"ЕС решительно осуждает еще одно гнусное нападение России на мирных жителей в Чаплино в День Независимости Украины. Виновные в российском ракетном терроре будут привлечены к ответственности", - написал он.
Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет.
Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.
Известно о 25 погибших, в том числе двоих детях.
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, зокрема двох дітей. Джерело:
Може пора хутіна обьявити Міжнародним ТЕРОРИСТОМ ??? Досить ховати голову в песок‼️‼️
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Реєстрація: 20.08.2022
скорее всего раша придумала эту версию в своё оправдание
і нашефсё грозилося відповісти адекватно і миттєво як що щось.... та це напевне не те "щось" за яке б воно вже віддало таки наказ жахнути отвєтку туди, звідки прилетіло нещастя ...
В черговий раз виникає питання як і у випадку розстрілу рашистами торгівельного центру в Кременчуці: чому після сигналу повітряної тривоги не евакуювали громадян в укриття, а залишили у вагонах на вузловій залізничній станції, яка сама по собі є важливою ціллю для ракет ворога?
Тим більше, що як відомо, від моменту першого пристрілочного влучання у цивільний будинок недалеко від станції Чаплинка, до наступних прильотів і точних влучань ворожих ракет по будівлях станції і поїздах, пройшло більше години часу!