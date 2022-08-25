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Новости Война
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ЕС осуждает удар по Чаплино: Виновные будут привлечены к ответственности

обстріл,чаплине

Европейский союз решительно осуждает ракетный удар оккупантов по мирным жителям в поселке Чаплино на Днепропетровщине в День Независимости Украины.

Об этом сообщил в твиттере глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС решительно осуждает еще одно гнусное нападение России на мирных жителей в Чаплино в День Независимости Украины. Виновные в российском ракетном терроре будут привлечены к ответственности", - написал он.

Читайте также: Минобороны РФ признало удар по Чаплино: Заявили о якобы "уничтожении" 200 украинских защитников

Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет.

Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.

Известно о 25 погибших, в том числе двоих детях.

Читайте также: Блинкен об ударе по Чаплино: Это зверство, будем требовать ответственности для российских официальных лиц

Автор: 

обстрел (26891) Евросоюз (17060) Боррель Жозеп (784) Днепропетровская область (3853)


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Топ комментарии
+12
Та да....це як по Боінгу, ви вже протягнули з відповідальним ПП2.
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25.08.2022 14:34
+7
Через удар виникла пожежа в п'яти пасажирських вагонах.

, зокрема двох дітей. Джерело:

Може пора хутіна обьявити Міжнародним ТЕРОРИСТОМ ??? Досить ховати голову в песок‼️‼️
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25.08.2022 14:35
+7
Сьогодні Лінза навєстіла Бахчісарай-там потужні вибухи та пожежа...
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25.08.2022 14:38
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Та да....це як по Боінгу, ви вже протягнули з відповідальним ПП2.
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25.08.2022 14:34 Ответить
И это все⁉️Почему не утилизировать самого ужасного ТЕРРОРИСТА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ⁉️Ничтожные трусы, боитесь полудохлую крысу ⁉️
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25.08.2022 15:17 Ответить
Через удар виникла пожежа в п'яти пасажирських вагонах.

, зокрема двох дітей. Джерело:

Може пора хутіна обьявити Міжнародним ТЕРОРИСТОМ ??? Досить ховати голову в песок‼️‼️
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25.08.2022 14:35 Ответить
Странная у Вас информированность


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Реєстрація: 20.08.2022
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25.08.2022 15:39 Ответить
То есть в момент пуска военные были на путях? так быстро работает инфа о ситуации на месте для обстрелов . Наводчик стоял рядом ???

скорее всего раша придумала эту версию в своё оправдание
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25.08.2022 15:38 Ответить
Сьогодні Лінза навєстіла Бахчісарай-там потужні вибухи та пожежа...
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25.08.2022 14:38 Ответить
Безумовно, буде. Колись. А зараз треба збільшити закупівлі росгазу і зняти ще санкцій - в обмін на українське зерно.
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25.08.2022 14:41 Ответить
Про збільшення закупівлі росгазу і зняття санкцій залишається тільки рашистам волого мріяти. Хоча вони це постійно і так роблять.
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25.08.2022 14:51 Ответить
А оте "засудження" коли небудь буде вибухати на військових базах кацапні, чи трансформується в додаткові санкції? А то лише струшування повітря
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25.08.2022 14:46 Ответить
пустопорожні погрози...
і нашефсё грозилося відповісти адекватно і миттєво як що щось.... та це напевне не те "щось" за яке б воно вже віддало таки наказ жахнути отвєтку туди, звідки прилетіло нещастя ...
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25.08.2022 14:51 Ответить
Зважаючи на все,вже скоєне в Україні,не вірю я ні в яку відповідальність,окрім вже зажмурених дохляків. Ці вже точно "відповіли"!
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25.08.2022 14:56 Ответить
Закон бумеранга действует всегда. Рано или поздно за все есть расплата. Что посеешь, то и пожнешь.
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25.08.2022 14:58 Ответить
Слабое утешение Расплата должна быть мгновенной ‼️
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25.08.2022 15:20 Ответить
Всему свое время.
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25.08.2022 15:44 Ответить
А ступінь засудження - низький, середній чи найвищий? А то якось незрозуміло
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25.08.2022 15:57 Ответить
Рішучий рівень засудження
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25.08.2022 23:21 Ответить
Очередная глубокая обеспокоенность. Все орки испугались и разбежались по кустам.
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25.08.2022 19:39 Ответить
Кількість загиблих мирних громадян шокує!
В черговий раз виникає питання як і у випадку розстрілу рашистами торгівельного центру в Кременчуці: чому після сигналу повітряної тривоги не евакуювали громадян в укриття, а залишили у вагонах на вузловій залізничній станції, яка сама по собі є важливою ціллю для ракет ворога?
Тим більше, що як відомо, від моменту першого пристрілочного влучання у цивільний будинок недалеко від станції Чаплинка, до наступних прильотів і точних влучань ворожих ракет по будівлях станції і поїздах, пройшло більше години часу!
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25.08.2022 20:31 Ответить
Ми вже це чуємо півроку.Обстріл десятки загиблих статистика новий день і так по колу.Цьому світу на все насрати .
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25.08.2022 20:54 Ответить
 
 