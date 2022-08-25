ЕС осуждает удар по Чаплино: Виновные будут привлечены к ответственности

Европейский союз решительно осуждает ракетный удар оккупантов по мирным жителям в поселке Чаплино на Днепропетровщине в День Независимости Украины.

Об этом сообщил в твиттере глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС решительно осуждает еще одно гнусное нападение России на мирных жителей в Чаплино в День Независимости Украины. Виновные в российском ракетном терроре будут привлечены к ответственности", - написал он.

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Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет.

Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.

Известно о 25 погибших, в том числе двоих детях.

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