ЄС засуджує удар по Чаплиному: Винні будуть притягнуті до відповідальності
Європейський союз рішуче засуджує ракетний удар окупантів по мирних жителях в селищі Чаплине на Дніпропетровщині в День Незалежності України.
Про це повідомив у твіттері глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.
"ЄС рішуче засуджує ще один мерзенний напад Росії на мирних жителів в Чаплиному в День Незалежності України. Винні в російському ракетному терорі будуть притягнуті до відповідальності", - написав він.
Як повідомлялось, у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.
Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.
Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
, зокрема двох дітей. Джерело:
Може пора хутіна обьявити Міжнародним ТЕРОРИСТОМ ??? Досить ховати голову в песок‼️‼️
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 20.08.2022
скорее всего раша придумала эту версию в своё оправдание
і нашефсё грозилося відповісти адекватно і миттєво як що щось.... та це напевне не те "щось" за яке б воно вже віддало таки наказ жахнути отвєтку туди, звідки прилетіло нещастя ...
В черговий раз виникає питання як і у випадку розстрілу рашистами торгівельного центру в Кременчуці: чому після сигналу повітряної тривоги не евакуювали громадян в укриття, а залишили у вагонах на вузловій залізничній станції, яка сама по собі є важливою ціллю для ракет ворога?
Тим більше, що як відомо, від моменту першого пристрілочного влучання у цивільний будинок недалеко від станції Чаплинка, до наступних прильотів і точних влучань ворожих ракет по будівлях станції і поїздах, пройшло більше години часу!