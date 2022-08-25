ЄС засуджує удар по Чаплиному: Винні будуть притягнуті до відповідальності

Європейський союз рішуче засуджує ракетний удар окупантів по мирних жителях в селищі Чаплине на Дніпропетровщині в День Незалежності України.

Про це повідомив у твіттері глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС рішуче засуджує ще один мерзенний напад Росії на мирних жителів в Чаплиному в День Незалежності України. Винні в російському ракетному терорі будуть притягнуті до відповідальності", - написав він.

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Як повідомлялось, у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.

Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.