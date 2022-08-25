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Новини Війна
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ЄС засуджує удар по Чаплиному: Винні будуть притягнуті до відповідальності

обстріл,чаплине

Європейський союз рішуче засуджує ракетний удар окупантів по мирних жителях в селищі Чаплине на Дніпропетровщині в День Незалежності України.

Про це повідомив у твіттері глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС рішуче засуджує ще один мерзенний напад Росії на мирних жителів в Чаплиному в День Незалежності України. Винні в російському ракетному терорі будуть притягнуті до відповідальності", - написав він.

Також читайте: Міноборони РФ визнало удар по Чаплиному: Заявили про нібито "знищення" 200 українських захисників

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.

Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.

Автор: 

обстріл (28196) Євросоюз (13313) Боррель Жозеп (1074) Дніпропетровська область (3628)


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Топ коментарі
+12
Та да....це як по Боінгу, ви вже протягнули з відповідальним ПП2.
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25.08.2022 14:34
+7
Через удар виникла пожежа в п'яти пасажирських вагонах.

, зокрема двох дітей. Джерело:

Може пора хутіна обьявити Міжнародним ТЕРОРИСТОМ ??? Досить ховати голову в песок‼️‼️
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25.08.2022 14:35
+7
Сьогодні Лінза навєстіла Бахчісарай-там потужні вибухи та пожежа...
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25.08.2022 14:38
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Та да....це як по Боінгу, ви вже протягнули з відповідальним ПП2.
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25.08.2022 14:34 Відповісти
И это все⁉️Почему не утилизировать самого ужасного ТЕРРОРИСТА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ⁉️Ничтожные трусы, боитесь полудохлую крысу ⁉️
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25.08.2022 15:17 Відповісти
Через удар виникла пожежа в п'яти пасажирських вагонах.

, зокрема двох дітей. Джерело:

Може пора хутіна обьявити Міжнародним ТЕРОРИСТОМ ??? Досить ховати голову в песок‼️‼️
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25.08.2022 14:35 Відповісти
Странная у Вас информированность


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Реєстрація: 20.08.2022
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25.08.2022 15:39 Відповісти
То есть в момент пуска военные были на путях? так быстро работает инфа о ситуации на месте для обстрелов . Наводчик стоял рядом ???

скорее всего раша придумала эту версию в своё оправдание
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25.08.2022 15:38 Відповісти
Сьогодні Лінза навєстіла Бахчісарай-там потужні вибухи та пожежа...
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25.08.2022 14:38 Відповісти
Безумовно, буде. Колись. А зараз треба збільшити закупівлі росгазу і зняти ще санкцій - в обмін на українське зерно.
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25.08.2022 14:41 Відповісти
Про збільшення закупівлі росгазу і зняття санкцій залишається тільки рашистам волого мріяти. Хоча вони це постійно і так роблять.
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25.08.2022 14:51 Відповісти
А оте "засудження" коли небудь буде вибухати на військових базах кацапні, чи трансформується в додаткові санкції? А то лише струшування повітря
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25.08.2022 14:46 Відповісти
пустопорожні погрози...
і нашефсё грозилося відповісти адекватно і миттєво як що щось.... та це напевне не те "щось" за яке б воно вже віддало таки наказ жахнути отвєтку туди, звідки прилетіло нещастя ...
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25.08.2022 14:51 Відповісти
Зважаючи на все,вже скоєне в Україні,не вірю я ні в яку відповідальність,окрім вже зажмурених дохляків. Ці вже точно "відповіли"!
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25.08.2022 14:56 Відповісти
Закон бумеранга действует всегда. Рано или поздно за все есть расплата. Что посеешь, то и пожнешь.
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25.08.2022 14:58 Відповісти
Слабое утешение Расплата должна быть мгновенной ‼️
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25.08.2022 15:20 Відповісти
Всему свое время.
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25.08.2022 15:44 Відповісти
А ступінь засудження - низький, середній чи найвищий? А то якось незрозуміло
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25.08.2022 15:57 Відповісти
Рішучий рівень засудження
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25.08.2022 23:21 Відповісти
Очередная глубокая обеспокоенность. Все орки испугались и разбежались по кустам.
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25.08.2022 19:39 Відповісти
Кількість загиблих мирних громадян шокує!
В черговий раз виникає питання як і у випадку розстрілу рашистами торгівельного центру в Кременчуці: чому після сигналу повітряної тривоги не евакуювали громадян в укриття, а залишили у вагонах на вузловій залізничній станції, яка сама по собі є важливою ціллю для ракет ворога?
Тим більше, що як відомо, від моменту першого пристрілочного влучання у цивільний будинок недалеко від станції Чаплинка, до наступних прильотів і точних влучань ворожих ракет по будівлях станції і поїздах, пройшло більше години часу!
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25.08.2022 20:31 Відповісти
Ми вже це чуємо півроку.Обстріл десятки загиблих статистика новий день і так по колу.Цьому світу на все насрати .
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25.08.2022 20:54 Відповісти
 
 