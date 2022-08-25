У Чаплиному завершено пошукові роботи. Загинуло 25 осіб, двоє з них - діти, - ОП

У селищі Чаплине на Дніпропетровщині, куди вчора поцілили російські ракети, завершилися рятувально-пошукові роботи.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє - діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина - під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 особа", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет, загинуло 22 особи, ще 22 - поранено, - ОП

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.