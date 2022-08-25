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Новини Війна
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У Чаплиному завершено пошукові роботи. Загинуло 25 осіб, двоє з них - діти, - ОП

обстріл,чаплине

У селищі Чаплине на Дніпропетровщині, куди вчора поцілили російські ракети, завершилися рятувально-пошукові роботи.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє - діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина - під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 особа", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет, загинуло 22 особи, ще 22 - поранено, - ОП

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.

Автор: 

діти (5041) обстріл (28196) смерть (6739) Тимошенко Кирило (558) Дніпропетровська область (3628)


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Топ коментарі
+49
Хлопчик під завалами і дівчинка згоріла. А вони розкажуть,що ідуть повільно, щоб берегти цивільних. Горіть в пеклі москалі і та іуда,що до цього довела
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25.08.2022 09:12
+29
Кацапські мерзенні вбивці-час відплати обов'язково прийде...Навіть не сумнівайтесь мерзоти...
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25.08.2022 09:14
+24
Папа висловив співчуття? Чи до нього такі події не доносять?
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25.08.2022 09:22
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Хлопчик під завалами і дівчинка згоріла. А вони розкажуть,що ідуть повільно, щоб берегти цивільних. Горіть в пеклі москалі і та іуда,що до цього довела
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25.08.2022 09:12 Відповісти
А такий собі папа римський розсопливився за рашисткою дугіною, яка призивала до цих вбивств...
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25.08.2022 22:11 Відповісти
Нет разницы по гражданским или военным эти ублюдки бьют по чужой земле.
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26.08.2022 08:22 Відповісти
Кацапські мерзенні вбивці-час відплати обов'язково прийде...Навіть не сумнівайтесь мерзоти...
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25.08.2022 09:14 Відповісти
Где Белгород, где Ростов ?

только око за око , зуб за зуб .
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25.08.2022 09:21 Відповісти
Ми ж християни, у нас треба підставляти іншу щоку. Чи ми усі повинні стати іудеями?
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25.08.2022 10:55 Відповісти
бред за бред. у всу на территории Украины цели приоритетнее есть.
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25.08.2022 13:14 Відповісти
А у тебе , кацапе , які "пріарітєти"? Свинособаче нарєчіє ?
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25.08.2022 15:52 Відповісти
Бовдур, може за "свинособаче нарєчіє" звільним половину ЗСУ"? І замінимо їх розкрадачами гуманітарки з Тернополя, наприклад, з вірним наречієм? дурість - теж гріх!
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25.08.2022 19:24 Відповісти
То чому ти таке дурне ? Я цю ху.ню про "на фронтє тоже рускаязічнікі" чую 8 років . Так відкрию тобі "секрет"- там ще й алкаші є , і наркомани . І мені , на відміну від тебе , можна про це говорити . А ще , виходить , Фінляндія , країни Балтії , Данія , Чехія , Польща зараз воюють ? Тоді чому вони вводять зоборону на твоє свинособаче хрюкання , і це не викликає обурення в їхніх суспільствах , а навпаки . А тут скільки ще треба людей кацапам вбити , закатувати , викрасти(в тому числі і Воїнів ЗСУ! Якими ти спекулюєш) , щоб Українці ВСІ плювали на все кацапське ? Такі , як ти , дозахищалися рускій язік аж до війни в 2014 і до повномасштабного вторгнення в 2022 . А в ті країни , що я назвав , пуйло не полізе - там не буде кого "спасать" . Дійшло ? Сумніваюсь . І вибачайся "защітнік" перед Тернопільчанами бо нагодують тебе гуманітаркою .
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25.08.2022 19:59 Відповісти
Судячі з твоєї маячні, хлопчику, ти не всі літери і слова розумієш!
Все, бувай, бовдуре...
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25.08.2022 20:39 Відповісти
Від'***** , мальчік рускій , заднєпрівадний ! Ти хоч і провокатор кацапський , але старших обзивати не можна . Тому - в спам !
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25.08.2022 21:34 Відповісти
Тільки так ! По-іншому ці скоти не зрозуміють .
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25.08.2022 15:49 Відповісти
Папа висловив співчуття? Чи до нього такі події не доносять?
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25.08.2022 09:22 Відповісти
Ни *** себе , а почему , до сих пор , не делают Фау , Р-9 . Это дёшево и сердито , стабилизаторы из фанеры , топливо спирт и кислород . Нержавейку для баков найти не сложно, клепай в каждом ,дворе ,вообщем учитесь у палестинцев , одновременно сто ракет по белгороду и ПВО сдохнет и не благодарите
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25.08.2022 09:26 Відповісти
Яша, здається, Ви народилися у "странє савєтав"? Краще б вплинули на керівництво державою, щоби воно всебічно приєдналося до коаліціі держав, котрі реально допомагають Украіні, а не облизувало пуйлу дупу з усіх боків.
П.С. З приводу діжок та фанери: ми прислухаємося до Вашоі поради, дякую.
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25.08.2022 09:45 Відповісти
До Белгорода легко достают HIMARS с уже имеющимися ракетами - от окружной Харькова до дальних окраин Белгорода 67 км. Но в мире еще не сформировано общественное мнение о необходимости тотального уничтожения рашки. Думаю єто вопрос времени.
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25.08.2022 10:03 Відповісти
Общественное мнение тут не причём, залп Химарса, это миллион баксов, для уничтожения 50-100 цивильных рашиков это допуя дороговато.
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25.08.2022 13:16 Відповісти
Зачем стрелять по некомбатантам? в Белгороде тоже есть ТЄЦ, заводьі и т.д.
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26.08.2022 19:57 Відповісти
А це твої родичі втекли від совка в Ізраїль чи ти сам пізніше ? Ну що так , що так - ти дурний совок з кацапським "гумором" і менталітетом .
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25.08.2022 15:56 Відповісти
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25.08.2022 09:32 Відповісти
Це страшно боляче дивитись, а як було їм.....
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25.08.2022 09:45 Відповісти
арахамії....

краще скажіть як там справи у руSSкого Злодія абрамовича...та у Ігарь Валєрічя...??
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25.08.2022 10:05 Відповісти
Igor Butenko 2bccf522 , общественное мнение , . Если бы Израиль, им постоянно интересовался, мы бы уже давно были бы в море . Европа всю дорогу звездит на Израиль, ну и шо , а нам своє робить.
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25.08.2022 10:49 Відповісти
Проблема в том, что у нас поставки вооружения явно с согласованием куда можно и куда нельзя стрелять. В белгороде можно видимо только по 100% военньім обїектам вроде складов БК.
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26.08.2022 20:02 Відповісти
И к стати, у Украины тоже большая диаспора , просто Киев ни кого не слушает, а любит жить откатами.
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25.08.2022 10:51 Відповісти
вгомонися
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25.08.2022 13:15 Відповісти
Корбан, давай пульса де нура #уйлу, вже пора. Чи ти чекаєш удару по Дніпру? Не чекай, за живцем згорівших зроби вже зараз.
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25.08.2022 10:52 Відповісти
"Про це повідомив у https://t.me/kt20220224/1662 телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко "
Це хто, представник МВС? Чому цитують консультанта завхоза?
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25.08.2022 10:57 Відповісти
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25.08.2022 10:58 Відповісти
Це тяжко читати, знову невинні люди, діти, де обіцяні відповіді чи тільки у нас концерти вміють організувати в той час як люди гинуть і багато поранених, що це за така влада, тільки й вміє що знімати відео і багато пи....діти, (вибачаюсь, бо вже ...).
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25.08.2022 11:21 Відповісти
Так а кого до влади привели, те і вміють. Відосики гарно вміють знімати, вони в цьому специ, але коли у країні з 2014 року йде війна, мудрий нарід таки обрав ці свмі відосики, концерти і піар!

Найгірший і найболючіший День Незалежності в історії ******** незалежної України!!!
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25.08.2022 16:28 Відповісти
Вчора на , так званих , єдиних новинах транслювали коніерт 95- кварталу 😠
і ніхто із них не переймався долею наших людей і ті що виступали на суені , і ті що з насолодою дивилися на цей шабаш !!
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25.08.2022 11:55 Відповісти
Не хочу сіяти зраду, але багато питать по цій трагедії. Чому не кажуть маршрут потягу? Чому нема жодного фото чи відео від потерпілих та очевидців? Це ж вокзал, мало б бути десятки відео, як це було при обстрілах Краматорську, а також у Крененчуку, Вінниці. Відчуваю, що нам брешуть.
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25.08.2022 13:43 Відповісти
А зачем? Надо рассмотреть,что там еще есть? И что будет,если рассмотреть все подробности фото и видео - отчет товарищу майору? Кстати, на фото и видео Краматорска,Кременчуга и Винницы тоже много чего нет. Вам поставили на вид? Исправляетесь?
"Хотите посмотреть своими глазами новые места - вступайте в ВСУ!"
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25.08.2022 22:33 Відповісти
Вопрос не в том, зачем или почему. Просто это естественный ход вещей, где у каждого есть смартфон. Так вот этот самый ход сильно отличается от других случаев, где 100% было только мирное население.
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26.08.2022 16:58 Відповісти
Ти зраду не сієш. Там мабуть і камер спостереження немає.
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25.08.2022 14:00 Відповісти
Ймовірно хтось бреше, бо навіть 1 купейний вагон- 36 місць, плацкарт -54, а вигорілих вагонів багато.
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25.08.2022 19:00 Відповісти
Они же не моментально сгорели
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25.08.2022 21:52 Відповісти
В приватних будинках і автівці дійсно загинули цивільні...
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25.08.2022 19:27 Відповісти
Може настав час влупити по Севастополю і москві?
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26.08.2022 05:26 Відповісти
 
 