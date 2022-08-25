У Чаплиному завершено пошукові роботи. Загинуло 25 осіб, двоє з них - діти, - ОП
У селищі Чаплине на Дніпропетровщині, куди вчора поцілили російські ракети, завершилися рятувально-пошукові роботи.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє - діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина - під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 особа", - зауважив він.
Як повідомлялось, у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.
Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.
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Все, бувай, бовдуре...
П.С. З приводу діжок та фанери: ми прислухаємося до Вашоі поради, дякую.
краще скажіть як там справи у руSSкого Злодія абрамовича...та у Ігарь Валєрічя...??
Це хто, представник МВС? Чому цитують консультанта завхоза?
Найгірший і найболючіший День Незалежності в історії ******** незалежної України!!!
і ніхто із них не переймався долею наших людей і ті що виступали на суені , і ті що з насолодою дивилися на цей шабаш !!
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