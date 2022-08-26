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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ делают все, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов, - Зеленский

зеленський

Чем больше успехов будет у украинских защитников на передовой, тем быстрее ситуация изменится в нашу пользу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Владимир Зеленский в видеообращении.

"Ситуация на передовой остается без существенных изменений в эти дни. Наши воины делают все возможное, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов. Думаю, вы все видите соответствующие новости - об уничтожении баз оккупантов, их складов, тех переправ через реки, которыми они пользуются. И чем успешнее мы будем в этом – наша разведка, наша армия, Служба безопасности Украины – тем быстрее сможем изменить фронтовую ситуацию в нашу пользу", - сказал президент.

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Он подчеркнул – у врага нет и не будет шансов уберечься на украинской земле. Это доказывают и армия, и народ Украины.

"Вооруженные силы Украины, весь наш народ ежедневно доказывают российским оккупантам, что у них нет и не будет шансов уберечься на украинской земле. Наступит день, когда оккупанты это признают. Или их просто не останется. Вечная слава всем вам, защитники, защитницы нашего государства Вечная слава нашему сильному, несгибаемому, мудрому, прекрасному народу!" – отметил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20246) обращение (743) ВСУ (6551)


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Топ комментарии
+9
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26.08.2022 23:50
+6
Вова, давай опять асфальт !!! Всё остальное пустопорожний киздёж.
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26.08.2022 23:44
+6
На відміну від шмаркатих, хлопці працюють.
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26.08.2022 23:48
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26.08.2022 23:42 Ответить
Вова, давай опять асфальт !!! Всё остальное пустопорожний киздёж.
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26.08.2022 23:44 Ответить
Вже катають, в Малині на 5 млн грн, тендер вище запропанованої ціни віддали, пишуть схеми
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27.08.2022 05:36 Ответить
no pasarán@El_espanola

США перебросили к Европе две ядерные подлодки и второй авианосец
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26.08.2022 23:47 Ответить
На відміну від шмаркатих, хлопці працюють.
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26.08.2022 23:48 Ответить
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26.08.2022 23:50 Ответить
Вас всех вот это кокаиновое чмо ещё не совсем за#бало? Тогда я вам сочувствую.
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26.08.2022 23:52 Ответить
Більшість-страшна сила.
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27.08.2022 00:04 Ответить
ещё ответку обещаную не сделал, а уже нового назиздел
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27.08.2022 00:12 Ответить
Поки ЗСУ роблять усе...
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27.08.2022 00:48 Ответить
А ніхто їх не робить, кого Єрмак ставе , Вова по відосикам головний
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27.08.2022 05:33 Ответить
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27.08.2022 06:44 Ответить
Зеля вже готувався ярлик на князювання від Путлера отримати.
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27.08.2022 07:32 Ответить
Якщо це правда, що Раша буде битися до останнього танка, а на її стороні вже вистипив Іран, то і третини ще не знищено
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27.08.2022 05:31 Ответить
как бы вы не обсирали, но 75% народа Украины за зеленского, хоть усритесь
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27.08.2022 07:44 Ответить
Жаль что так мало...надо 175%...тогда точно будет Рай в Украине типа ГУЛАГ Сралина
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27.08.2022 07:57 Ответить
Пасибки, конечно, что расписал нашу стратегию, но Ермак уже ранее доложил, куда следует.
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27.08.2022 07:49 Ответить
Про логистику и ее уничтожение,говорили генералы Марченко и Залужный ещё месяц назад... проснулся...
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27.08.2022 07:55 Ответить
Зеля в Омане с Патрушевым давно обо всем договорился..не парьтесь чуваки...
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27.08.2022 08:00 Ответить
Те, що робить ЗСУ фактично голими руками ми знаємо, бо одна особа тут зробила все, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал ЗСУ, заморозивши випуск ракет, САУ, снарядів і все до копійки зарила у асфальт.
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27.08.2022 08:43 Ответить
А до початку війни... робили все можливе, щоб зменшити вогневий потенціал України....
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27.08.2022 09:51 Ответить
ВСУ Вы зачем спутали все планы ПИД...раши и малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата, Оно уже давно должен был подписать капиталяцию, посадить мураева или меРтвечука место себя и свалить в изра ль к маме риме, эта Гнида три года целеноправленно сливала интиресы Украины со своим фсбэшным Гандоном Елдаком, поставленным патрушевым смотрящим над Ослом в Омане!!!
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27.08.2022 10:45 Ответить
А навіщо ж ти Вова подарував рашистам той логістичний потенціал. Так Вова, так, я про Чонгар в першу чергу.
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27.08.2022 13:32 Ответить
 
 