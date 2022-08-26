ВСУ делают все, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов, - Зеленский

Чем больше успехов будет у украинских защитников на передовой, тем быстрее ситуация изменится в нашу пользу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Владимир Зеленский в видеообращении.

"Ситуация на передовой остается без существенных изменений в эти дни. Наши воины делают все возможное, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов. Думаю, вы все видите соответствующие новости - об уничтожении баз оккупантов, их складов, тех переправ через реки, которыми они пользуются. И чем успешнее мы будем в этом – наша разведка, наша армия, Служба безопасности Украины – тем быстрее сможем изменить фронтовую ситуацию в нашу пользу", - сказал президент.

Читайте также: Профессионализм украинских атомщиков спасает Украину и Европу от последствий российского террора на Запорожской АЭС, - Зеленский

Он подчеркнул – у врага нет и не будет шансов уберечься на украинской земле. Это доказывают и армия, и народ Украины.

"Вооруженные силы Украины, весь наш народ ежедневно доказывают российским оккупантам, что у них нет и не будет шансов уберечься на украинской земле. Наступит день, когда оккупанты это признают. Или их просто не останется. Вечная слава всем вам, защитники, защитницы нашего государства Вечная слава нашему сильному, несгибаемому, мудрому, прекрасному народу!" – отметил глава государства.

Смотрите также: Украина экспортировала первый миллион тонн агропродукции по морскому пути, - Зеленский. ВИДЕО