ЗСУ роблять усе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів, - Зеленський

Що більше успіхів буде в українських захисників на передовій, то швидше ситуація зміниться на нашу користь.

Як інформує Цензор.НЕТ,про це заявив Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Ситуація на передовій залишається без суттєвих змін цими днями. Наші воїни роблять усе можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Думаю, ви всі бачите відповідні новини – про знищення баз окупантів, їхніх складів, тих переправ через річки, якими вони користуються. І що успішнішою ми будемо в цьому – наша розвідка, наша армія, Служба безпеки України – то швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь", - сказав Президент.

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Він наголосив - у ворога немає і не буде шансів уберегтися на українській землі. Це доводять і армія, і народ України.

"Збройні Сили України, увесь наш народ щодня доводять російським окупантам, що в них немає й не буде шансів вберегтися на українській землі. Настане день, коли окупанти це визнають. Або їх просто не залишиться. Вічна слава всім вам, захисники, захисниці нашої держави! Вічна слава нашому сильному, незламному, мудрому, прекрасному народу!" - зазначив глава держави.

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