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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ роблять усе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів, - Зеленський

зеленський

Що більше успіхів буде в українських захисників на передовій, то швидше ситуація зміниться на нашу користь.

Як інформує  Цензор.НЕТ,про це заявив Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Ситуація на передовій залишається без суттєвих змін цими днями. Наші воїни роблять усе можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Думаю, ви всі бачите відповідні новини – про знищення баз окупантів, їхніх складів, тих переправ через річки, якими вони користуються. І що успішнішою ми будемо в цьому – наша розвідка, наша армія, Служба безпеки України – то швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь", - сказав Президент.

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Він наголосив - у ворога немає і не буде шансів уберегтися на українській землі. Це доводять і армія, і народ України.

"Збройні Сили України, увесь наш народ щодня доводять російським окупантам, що в них немає й не буде шансів вберегтися на українській землі. Настане день, коли окупанти це визнають. Або їх просто не залишиться. Вічна слава всім вам, захисники, захисниці нашої держави! Вічна слава нашому сильному, незламному, мудрому, прекрасному народу!" - зазначив глава держави.

Також дивіться: Україна експортувала перший мільйон тонн агропродукції морським шляхом, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) звернення (599) ЗСУ (7504)


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Топ коментарі
+9
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26.08.2022 23:50
+6
Вова, давай опять асфальт !!! Всё остальное пустопорожний киздёж.
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26.08.2022 23:44
+6
На відміну від шмаркатих, хлопці працюють.
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26.08.2022 23:48
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26.08.2022 23:42 Відповісти
Вова, давай опять асфальт !!! Всё остальное пустопорожний киздёж.
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26.08.2022 23:44 Відповісти
Вже катають, в Малині на 5 млн грн, тендер вище запропанованої ціни віддали, пишуть схеми
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27.08.2022 05:36 Відповісти
no pasarán@El_espanola

США перебросили к Европе две ядерные подлодки и второй авианосец
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26.08.2022 23:47 Відповісти
На відміну від шмаркатих, хлопці працюють.
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26.08.2022 23:48 Відповісти
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26.08.2022 23:50 Відповісти
Вас всех вот это кокаиновое чмо ещё не совсем за#бало? Тогда я вам сочувствую.
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26.08.2022 23:52 Відповісти
Більшість-страшна сила.
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27.08.2022 00:04 Відповісти
ещё ответку обещаную не сделал, а уже нового назиздел
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27.08.2022 00:12 Відповісти
Поки ЗСУ роблять усе...
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27.08.2022 00:48 Відповісти
А ніхто їх не робить, кого Єрмак ставе , Вова по відосикам головний
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27.08.2022 05:33 Відповісти
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27.08.2022 06:44 Відповісти
Зеля вже готувався ярлик на князювання від Путлера отримати.
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27.08.2022 07:32 Відповісти
Якщо це правда, що Раша буде битися до останнього танка, а на її стороні вже вистипив Іран, то і третини ще не знищено
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27.08.2022 05:31 Відповісти
как бы вы не обсирали, но 75% народа Украины за зеленского, хоть усритесь
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27.08.2022 07:44 Відповісти
Жаль что так мало...надо 175%...тогда точно будет Рай в Украине типа ГУЛАГ Сралина
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27.08.2022 07:57 Відповісти
Пасибки, конечно, что расписал нашу стратегию, но Ермак уже ранее доложил, куда следует.
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27.08.2022 07:49 Відповісти
Про логистику и ее уничтожение,говорили генералы Марченко и Залужный ещё месяц назад... проснулся...
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27.08.2022 07:55 Відповісти
Зеля в Омане с Патрушевым давно обо всем договорился..не парьтесь чуваки...
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27.08.2022 08:00 Відповісти
Те, що робить ЗСУ фактично голими руками ми знаємо, бо одна особа тут зробила все, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал ЗСУ, заморозивши випуск ракет, САУ, снарядів і все до копійки зарила у асфальт.
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27.08.2022 08:43 Відповісти
А до початку війни... робили все можливе, щоб зменшити вогневий потенціал України....
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27.08.2022 09:51 Відповісти
ВСУ Вы зачем спутали все планы ПИД...раши и малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата, Оно уже давно должен был подписать капиталяцию, посадить мураева или меРтвечука место себя и свалить в изра ль к маме риме, эта Гнида три года целеноправленно сливала интиресы Украины со своим фсбэшным Гандоном Елдаком, поставленным патрушевым смотрящим над Ослом в Омане!!!
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27.08.2022 10:45 Відповісти
А навіщо ж ти Вова подарував рашистам той логістичний потенціал. Так Вова, так, я про Чонгар в першу чергу.
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27.08.2022 13:32 Відповісти
 
 