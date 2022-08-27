Украинская разведка: "На территории Беларуси находится около тысячи военнослужащих РФ"

По словам представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого с территории РБ сохраняется угроза ракетных ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Скибицкий сообщил в интервью РБК-Украина.

Территория Беларуси представляет угрозу Украине, и на сегодняшний день это, прежде всего, угроза ракетных ударов как воздушного компонента, так и наземного. На территории Беларуси размещен один дивизион ракетного комплекса "Искандер", который и осуществляет ракетные пуски, три дивизиона C-400, С-300", - отметил Скибицкий.

Представитель разведки подчеркнул, что основная задача этих ЗРК – защита воздушного пространства, и когда на территорию Беларуси заходят бомбардировщики Ту-22, то C-400 осуществляют прикрытие этих бомбардировщиков.

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"Вторая цель размещения этих ЗРК - нанесение ударов по наземным целям, они имеют ракеты, переоборудованные на вид "земля - земля". Их точность низкая, но они могут наносить поражение личному составу, гражданскому населению. Боевая часть этих ракет содержит ориентировочно шесть тысяч маленьких осколков, они разлетаются. И это угроза любому объекту на их пути", - сказал Скибицкий.

Воздушный компонент – это бомбардировщики Ту-22М3, которые могут нести крылатые ракеты воздушного базирования, те же X-22.

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Что касается сухопутного компонента, то, по словам Скибицкого, его в Беларуси в достаточном количестве нет. Разведка фиксирует отдельные подразделения сил специальных операций и не наблюдает ни перебрасывания в Беларусь сухопутного компонента, ни наращивания, ни создания каких-либо наступательных группировок. Вдоль границ находятся только батальоны вооруженных сил Республики Беларусь, которые проводят обучение, оборудовали свои позиции и несут службу на ротационной основе.

"Если говорить о россиянах, то, по нашим оценкам, сейчас на территории Беларуси находится примерно тысяча военнослужащих. Там также постоянно развернуты два узла связи. Таким образом, угроза российского сухопутного вторжения с территории Беларуси на сегодняшний день находится на низком уровне, она минимальна. Будет расти, если там начнется развертывание мощного сухопутного компонента", - сказал Скибицкий.