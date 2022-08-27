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Новости Война
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Украинская разведка: "На территории Беларуси находится около тысячи военнослужащих РФ"

орки,окупанти,арміярф,рашисти

По словам представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого с территории РБ сохраняется угроза ракетных ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Скибицкий сообщил в интервью РБК-Украина.

Территория Беларуси представляет угрозу Украине, и на сегодняшний день это, прежде всего, угроза ракетных ударов как воздушного компонента, так и наземного. На территории Беларуси размещен один дивизион ракетного комплекса "Искандер", который и осуществляет ракетные пуски, три дивизиона C-400, С-300", - отметил Скибицкий.

Представитель разведки подчеркнул, что основная задача этих ЗРК – защита воздушного пространства, и когда на территорию Беларуси заходят бомбардировщики Ту-22, то C-400 осуществляют прикрытие этих бомбардировщиков.

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"Вторая цель размещения этих ЗРК - нанесение ударов по наземным целям, они имеют ракеты, переоборудованные на вид "земля - земля". Их точность низкая, но они могут наносить поражение личному составу, гражданскому населению. Боевая часть этих ракет содержит ориентировочно шесть тысяч маленьких осколков, они разлетаются. И это угроза любому объекту на их пути", - сказал Скибицкий.

Воздушный компонент – это бомбардировщики Ту-22М3, которые могут нести крылатые ракеты воздушного базирования, те же X-22.

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Что касается сухопутного компонента, то, по словам Скибицкого, его в Беларуси в достаточном количестве нет. Разведка фиксирует отдельные подразделения сил специальных операций и не наблюдает ни перебрасывания в Беларусь сухопутного компонента, ни наращивания, ни создания каких-либо наступательных группировок. Вдоль границ находятся только батальоны вооруженных сил Республики Беларусь, которые проводят обучение, оборудовали свои позиции и несут службу на ротационной основе.

"Если говорить о россиянах, то, по нашим оценкам, сейчас на территории Беларуси находится примерно тысяча военнослужащих. Там также постоянно развернуты два узла связи. Таким образом, угроза российского сухопутного вторжения с территории Беларуси на сегодняшний день находится на низком уровне, она минимальна. Будет расти, если там начнется развертывание мощного сухопутного компонента", - сказал Скибицкий.

Автор: 

армия РФ (19087) Беларусь (7888) разведка (4170) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+9
Уже проходили 24 февраля..

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27.08.2022 12:27
+6
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27.08.2022 12:42
+5
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.08.2022 12:33
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На два дня работы для нормальных партизан
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27.08.2022 12:22 Ответить
А якщо там 20 тис. то 40 днів роботи для партізан?
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27.08.2022 12:50 Ответить
20 тис там бєлоросійських військових - то вже робота для кухарів.
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27.08.2022 15:32 Ответить
риють бульбу???
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27.08.2022 12:26 Ответить
Уже проходили 24 февраля..

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27.08.2022 12:27 Ответить
проїбалє??
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27.08.2022 12:29 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.08.2022 12:33 Ответить
Йозеф Кнехт

Новини одного дня з одного джерела. Ось таке інформаційне поле.

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27.08.2022 12:36 Ответить
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27.08.2022 12:37 Ответить
якась нісенітниця
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27.08.2022 12:42 Ответить
за техніку на Крим мабуть правдивіше он на defence-ua.com і відео
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27.08.2022 13:01 Ответить
Ось таки вы тупые. Из Крыма выводят авиацию, а в Крым танки и прочую технику сухопутных войск. Боты бл... дурные.
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27.08.2022 16:58 Ответить
Де тут написано саме про авіацію, гострий ботяра?

https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/27/7364985/
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27.08.2022 17:12 Ответить
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27.08.2022 12:42 Ответить
Щоденні обстріли Миколаїва, Кривого Рогу і Нікополя - Чонгар!
Додайте і це!
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27.08.2022 13:41 Ответить
Наше ГУр продовжує брехати народу. 15-20 тис.
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27.08.2022 12:48 Ответить
На кордоні з Україною є ОРДА у якої не меньше 50 мільйонів м'яса, страшно?
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27.08.2022 14:43 Ответить
В интервью лукашеску казав пропагандону путлера Шалавьеву

..
Володя война с Украиной пройдет ну три дня ..максимум неделю...кто там будет воевать...?некому... а Киев возьмёт за три дня и шесть месяцев...
Стратег 🦍🤣мирового масштаба 🦍
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27.08.2022 13:35 Ответить
А має бути так "перебувало", "ми їх ліквідували".
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27.08.2022 14:38 Ответить
Тысячу полиэтиленовых мешков захватили с собой?
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27.08.2022 14:42 Ответить
More fertilizer for Ukrainian soil.
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27.08.2022 14:57 Ответить
так про яку таку "окупацію" говорять захисники бєлороссійскіх обізян? Їх десятимільйонна країна окупована тисячею росіян?
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27.08.2022 15:30 Ответить
 
 