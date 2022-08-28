Ночью в Мелитополе гремели мощные взрывы, - мэр Федоров

В Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района в час ночи жители слышали громкие взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Очередная взрывная ночь в Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района. В час жители всех районов слышали громкие взрывы. Первый из них был такой силы, что в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка.

Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отминусовали еще одну базу оккупантов. Врагу никогда не будет спокойно на нашей земле", – написал он.

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