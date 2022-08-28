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Ночью в Мелитополе гремели мощные взрывы, - мэр Федоров

мелітополь

В Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района в час ночи жители слышали громкие взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Очередная взрывная ночь в Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района. В час жители всех районов слышали громкие взрывы. Первый из них был такой силы, что в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка.

Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отминусовали еще одну базу оккупантов. Врагу никогда не будет спокойно на нашей земле", – написал он.

Читайте: На российских военных складах под Мелитополем произошли взрывы, - мэр Федоров

взрыв (6728) Мелитополь (613) Федоров Иван (466)


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Топ комментарии
+7
Короче серия суицидов у орков.
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28.08.2022 07:44
+7
Бавовна, недопалок чи лінза?
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28.08.2022 07:49
+3
Мелітополь-це Україна! Окупантам - смерть!
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28.08.2022 08:37
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Короче серия суицидов у орков.
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28.08.2022 07:44 Ответить
Бавовна, недопалок чи лінза?
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28.08.2022 07:49 Ответить
Землетрясение.
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28.08.2022 07:58 Ответить
Крадені черешні не на користь пішли)
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28.08.2022 09:20 Ответить
Спекотний бавовняний серпень
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28.08.2022 07:58 Ответить
Новобогданівка бавовнить ще з 2004 року.
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28.08.2022 07:59 Ответить
так толком нікого й не наказали за ті вибухи. трава суха, зварні роботи - це привід підриву складів?
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28.08.2022 09:42 Ответить
Без кацапні там не обійшлось.
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28.08.2022 10:27 Ответить
Мелітополь-це Україна! Окупантам - смерть!
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28.08.2022 08:37 Ответить
...один,два,четыре,пять Himars вышел погулять.
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28.08.2022 10:25 Ответить
 
 