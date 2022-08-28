УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10191 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 677 10

Вночі в Мелітополі лунали потужні вибухи, - мер Федоров

мелітополь

У Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району о першій годині мешканці чули гучні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Чергова вибухова ніч у Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району. О першій годині мешканці всіх районів чули гучні вибухи. Перший з них був такої сили, що у деяких будинках тремтіли вікна і посипалася штукатурка.

Чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами відмінусували ще одну базу окупантів. Ворогу ніколи не буде спокійно на нашій землі", - написав він.

Також читайте: На російських військових складах під Мелітополем сталися вибухи, - мер Федоров

Автор: 

вибух (4440) Мелітополь (770) Федоров Іван (647)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Короче серия суицидов у орков.
показати весь коментар
28.08.2022 07:44
+7
Бавовна, недопалок чи лінза?
показати весь коментар
28.08.2022 07:49
+3
Мелітополь-це Україна! Окупантам - смерть!
показати весь коментар
28.08.2022 08:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Короче серия суицидов у орков.
показати весь коментар
28.08.2022 07:44 Відповісти
Бавовна, недопалок чи лінза?
показати весь коментар
28.08.2022 07:49 Відповісти
Землетрясение.
показати весь коментар
28.08.2022 07:58 Відповісти
Крадені черешні не на користь пішли)
показати весь коментар
28.08.2022 09:20 Відповісти
Спекотний бавовняний серпень
показати весь коментар
28.08.2022 07:58 Відповісти
Новобогданівка бавовнить ще з 2004 року.
показати весь коментар
28.08.2022 07:59 Відповісти
так толком нікого й не наказали за ті вибухи. трава суха, зварні роботи - це привід підриву складів?
показати весь коментар
28.08.2022 09:42 Відповісти
Без кацапні там не обійшлось.
показати весь коментар
28.08.2022 10:27 Відповісти
Мелітополь-це Україна! Окупантам - смерть!
показати весь коментар
28.08.2022 08:37 Відповісти
...один,два,четыре,пять Himars вышел погулять.
показати весь коментар
28.08.2022 10:25 Відповісти
 
 