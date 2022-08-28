Вночі в Мелітополі лунали потужні вибухи, - мер Федоров

У Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району о першій годині мешканці чули гучні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Чергова вибухова ніч у Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району. О першій годині мешканці всіх районів чули гучні вибухи. Перший з них був такої сили, що у деяких будинках тремтіли вікна і посипалася штукатурка.

Чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами відмінусували ще одну базу окупантів. Ворогу ніколи не буде спокійно на нашій землі", - написав він.

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