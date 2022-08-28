Рашисты обстреляли три района Днепропетровщины: Загорелись жилые дома
Российские оккупационные войска обстреляли Синельниковский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровщины, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг ударил по Мировской громаде Никопольского района. Повреждены несколько домов. Найдено 3 воронки. На одном из дворов произошел пожар. Огонь погасили 7 спасателей и 1 пожарная машина. Предварительно, люди не пострадали.
В Криворожском районе под прицелом 2 громады– Широковская и Зеленодольская. Повредили предприятие. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.
Также войска РФ обстреляли и 2 громады Синельниковского района – Великомихайловскую и Раевскую. Раненых нет.
А в Великомихайловской громаде загорелось жилье. На месте работают 7 спасателей и 1 пожарная машина.
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