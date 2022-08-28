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Новости Война
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Рашисты обстреляли три района Днепропетровщины: Загорелись жилые дома

дніпропетровщина,резніченко

Российские оккупационные войска обстреляли Синельниковский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг ударил по Мировской громаде Никопольского района. Повреждены несколько домов. Найдено 3 воронки. На одном из дворов произошел пожар. Огонь погасили 7 спасателей и 1 пожарная машина. Предварительно, люди не пострадали.

В Криворожском районе под прицелом 2 громады– Широковская и Зеленодольская. Повредили предприятие. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Также войска РФ обстреляли и 2 громады Синельниковского района – Великомихайловскую и Раевскую. Раненых нет.

А в Великомихайловской громаде загорелось жилье. На месте работают 7 спасателей и 1 пожарная машина.

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обстрел (26975) пожар (5934) ГСЧС (4953) Днепропетровская область (3914)


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Очевидный факт. От рашисткой агрессии больше всего страдают так называемые "русскоязычные" города. При всей трагедии происходящего, это лучшая прививка от руцького "мира"
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28.08.2022 16:34 Ответить
а в ответ не вістрелит терпилі терпют ждут радарі и пво от германцев шольца и фркен бербок..ну терпите..дия не отдаст бабки за дачи..им они нужнее
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28.08.2022 16:36 Ответить
Сейчас на тебя накинутся свора зеленых идиотов и будут вопить, что это судьба всех прифронтовых городов, что Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье и Сумы можно стирать с лица земли, а обстреливать Киев с дачами в Конче Заспе низя. Для них больше сто прилетов по Сумщине это норма, а два по Киеву, три месяца назад это катастрофа. Потому и нет ответок, что у власти такие же "патриоты"
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28.08.2022 16:47 Ответить
 
 