Рашисти обстріляли три райони Дніпропетровщини: Зайнялись житлові будинки
Російські окупаційні війська обстріляли Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровщини, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог ударив по Мирівській громаді Нікопольського району. Пошкоджено кілька будинків. Знайдено 3 вирви. На одному з подвір’їв сталася пожежа. Вогонь приборкали 7 рятувальників та 1 пожежна машина. Попередньо, люди не ушкоджені.
У Криворізькому районі під прицілом 2 громади – Широківська та Зеленодольська. Пошкодили підприємство. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Також війська РФ обстріляли й 2 громади Синельниківського району – Великомихайлівську та Раївську. Поранених немає.
А у Великомихайлівській громаді зайнялось житло. На місці працюють 7 рятувальників та 1 пожежна машина.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль