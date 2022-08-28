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Рашисти обстріляли три райони Дніпропетровщини: Зайнялись житлові будинки

дніпропетровщина,резніченко

Російські окупаційні війська обстріляли Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог ударив по Мирівській громаді Нікопольського району. Пошкоджено кілька будинків. Знайдено 3 вирви. На одному з подвір’їв сталася пожежа. Вогонь приборкали 7 рятувальників та 1 пожежна машина. Попередньо, люди не ушкоджені.

У Криворізькому районі під прицілом 2 громади – Широківська та Зеленодольська. Пошкодили підприємство. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Також війська РФ обстріляли й 2 громади Синельниківського району – Великомихайлівську та Раївську. Поранених немає.

А у Великомихайлівській громаді зайнялось житло. На місці працюють 7 рятувальників та 1 пожежна машина.

Також читайте: Жителів Зеленодольської громади просять терміново залишити дачі

Автор: 

обстріл (28296) пожежа (4314) ДСНС (5093) Дніпропетровська область (3687)


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Очевидный факт. От рашисткой агрессии больше всего страдают так называемые "русскоязычные" города. При всей трагедии происходящего, это лучшая прививка от руцького "мира"
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28.08.2022 16:34 Відповісти
а в ответ не вістрелит терпилі терпют ждут радарі и пво от германцев шольца и фркен бербок..ну терпите..дия не отдаст бабки за дачи..им они нужнее
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28.08.2022 16:36 Відповісти
Сейчас на тебя накинутся свора зеленых идиотов и будут вопить, что это судьба всех прифронтовых городов, что Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье и Сумы можно стирать с лица земли, а обстреливать Киев с дачами в Конче Заспе низя. Для них больше сто прилетов по Сумщине это норма, а два по Киеву, три месяца назад это катастрофа. Потому и нет ответок, что у власти такие же "патриоты"
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28.08.2022 16:47 Відповісти
 
 