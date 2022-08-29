Оккупанты формируют в Мариуполе "комиссии" для проведения "референдума", - Андрющенко
Захватчики активизировали подготовку к проведению в захваченном Мариуполе так называемого "референдума" о присоединении к РФ.
Об этом пишет в телеграме советник главы города Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"По нашей информации, из кремля поступило новая фантазия указание - выйти на границу Донецкой области до 15.09. Поэтому вновь обновилась подготовка к "референдуму". Пытаются сформировать 4 избирательных комиссии - пока безуспешно", - пишет он.
По его словам, оккупационные "власти" массово обзванивают мариупольцев с вопросом о том, собираются ли они "голосовать".
Дату проведения "референдума" захватчики при этом по-прежнему не называют.
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Тут важно понять фразу Татьяны Голиковой..типа вице-премьера рабZeи...мы выбираем катастрофически...демография удручающая...
Я тогда так ее понял...население рабZeи совсем не 145 млн.,а намного меньше...от 70 до 80...не более...
Плюс кізяк й свинячі шмарклі
Трохи гною і полова,
Фсьо - "комісія" готова!