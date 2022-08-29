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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты формируют в Мариуполе "комиссии" для проведения "референдума", - Андрющенко

маріуполь

Захватчики активизировали подготовку к проведению в захваченном Мариуполе так называемого "референдума" о присоединении к РФ.

Об этом пишет в телеграме советник главы города Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"По нашей информации, из кремля поступило новая фантазия указание - выйти на границу Донецкой области до 15.09. Поэтому вновь обновилась подготовка к "референдуму". Пытаются сформировать 4 избирательных комиссии - пока безуспешно", - пишет он.

По его словам, оккупационные "власти" массово обзванивают мариупольцев с вопросом о том, собираются ли они "голосовать".

Дату проведения "референдума" захватчики при этом по-прежнему не называют.

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Мариуполь (5708) оккупация (10130) референдум (1504) Андрющенко Петр (580)


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На дамбасе на 1 января 2013 года проживало 6 млн. насэлэния...сейчас остался 1 мильон от силы полтора...остальные разбрелись по всему дохлому Сссра и за бугром... кажуть демографы...
Тут важно понять фразу Татьяны Голиковой..типа вице-премьера рабZeи...мы выбираем катастрофически...демография удручающая...
Я тогда так ее понял...население рабZeи совсем не 145 млн.,а намного меньше...от 70 до 80...не более...
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29.08.2022 11:34 Ответить
Із гівна, гілок та паклі,
Плюс кізяк й свинячі шмарклі
Трохи гною і полова,
Фсьо - "комісія" готова!
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29.08.2022 11:35 Ответить
"Приростают" территориями, как эта кацапская сволочь пишет в учебниках.
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29.08.2022 11:52 Ответить
Координати місця приміщення комісій,- в студію... точніше в балістичний обчислювача установки Хаймарс 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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29.08.2022 12:50 Ответить
 
 