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Окупанти формують в Маріуполі "комісії" для проведення "референдуму", - Андрющенко
Загарбники активізували підготовку до проведення у захопленому Маріуполі так званого "референдуму" про приєднання до РФ.
Про це пише в телеграмі радник голови міста Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За нашою інформацією, з кремля надійшла нова фантазія вказівка - вийти на кордон Донецької області до 15.09. Тому знов оновилась підготовка до "референдуму". Намагаються сформувати 4 виборчі комісії - поки безуспішно", - пише він.
За його словами, окупаційна "влада" масово обдзвонює маріупольців із питанням про те, чи збираються вони "голосувати".
Дату проведення "референдуму" загарбники при цьому, як і раніше, не називають.
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Тут важно понять фразу Татьяны Голиковой..типа вице-премьера рабZeи...мы выбираем катастрофически...демография удручающая...
Я тогда так ее понял...население рабZeи совсем не 145 млн.,а намного меньше...от 70 до 80...не более...
Плюс кізяк й свинячі шмарклі
Трохи гною і полова,
Фсьо - "комісія" готова!