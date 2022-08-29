Окупанти формують в Маріуполі "комісії" для проведення "референдуму", - Андрющенко

Загарбники активізували підготовку до проведення у захопленому Маріуполі так званого "референдуму" про приєднання до РФ.

Про це пише в телеграмі радник голови міста Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією, з кремля надійшла нова фантазія вказівка - вийти на кордон Донецької області до 15.09. Тому знов оновилась підготовка до "референдуму". Намагаються сформувати 4 виборчі комісії - поки безуспішно", - пише він.

За його словами, окупаційна "влада" масово обдзвонює маріупольців із питанням про те, чи збираються вони "голосувати".

Дату проведення "референдуму" загарбники при цьому, як і раніше, не називають.

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