УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8220 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
1 952 5

Окупанти формують в Маріуполі "комісії" для проведення "референдуму", - Андрющенко

маріуполь

Загарбники активізували підготовку до проведення у захопленому Маріуполі так званого "референдуму" про приєднання до РФ.

Про це пише в телеграмі радник голови міста Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією, з кремля надійшла нова фантазія вказівка - вийти на кордон Донецької області до 15.09. Тому знов оновилась підготовка до "референдуму". Намагаються сформувати 4 виборчі комісії - поки безуспішно", - пише він.

За його словами, окупаційна "влада" масово обдзвонює маріупольців із питанням про те, чи збираються вони "голосувати".

Дату проведення "референдуму" загарбники при цьому, як і раніше, не називають.

Також дивіться: У Маріуполі російські окупанти терміново "реконструюють" драмтеатр, намагаючись приховати свій злочин, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3226) окупація (6680) референдум (627) Андрющенко Петро (693)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На дамбасе на 1 января 2013 года проживало 6 млн. насэлэния...сейчас остался 1 мильон от силы полтора...остальные разбрелись по всему дохлому Сссра и за бугром... кажуть демографы...
Тут важно понять фразу Татьяны Голиковой..типа вице-премьера рабZeи...мы выбираем катастрофически...демография удручающая...
Я тогда так ее понял...население рабZeи совсем не 145 млн.,а намного меньше...от 70 до 80...не более...
показати весь коментар
29.08.2022 11:34 Відповісти
Із гівна, гілок та паклі,
Плюс кізяк й свинячі шмарклі
Трохи гною і полова,
Фсьо - "комісія" готова!
показати весь коментар
29.08.2022 11:35 Відповісти
"Приростают" территориями, как эта кацапская сволочь пишет в учебниках.
показати весь коментар
29.08.2022 11:52 Відповісти
Координати місця приміщення комісій,- в студію... точніше в балістичний обчислювача установки Хаймарс 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
29.08.2022 12:50 Відповісти
 
 