Украина нуждается в большем оружии и финансовой поддержке, - Моравецкий

Украинцы решительно противодействуют российскому агрессору, но нуждаются в большем количестве оружия, а финансовой помощи необходимо больше, чем гуманитарной.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил глава польского правительства, россия, атаковав Украину, вызвала кризис гигантских масштабов, который только начинается.

"Вероятно, этот кризис только начинается, и он касается безопасности, энергетики, политического и экономического кризиса в широком смысле этого слова", - сообщил Моравецкий.

Он подчеркнул, что гибридная миграционная атака на Польшу и страны Балтии летом прошлого года была прелюдией к войне путина в Украине. В то же время, газовый шантаж путина осенью прошлого года в Европе также был началом энергетической войны по всей Европе. По мнению Моравецкого, лучше противодействовать в Европе этим кризисным явлениям можно только тогда, когда европейцы будут оставаться объединенными.

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Польский премьер подчеркнул, что украинцы и украинские солдаты борются с российским агрессором очень решительно, как львы, но нуждаются в оружии.

"Они также нуждаются в финансовой поддержке больше, чем гуманитарной. Об этом часто говорит президент Зеленский, премьер-министр, все правительство и все украинцы", - отметил Моравецкий.

По его мнению, сейчас, к сожалению, речь идет не о конце войны и даже не о начале ее конца.

"Возможно, мы имеем дело с концом начала этого кризиса, который развивается во многих плоскостях. Поэтому наш ответ должен быть терпеливым, взвешенным, но решительным. Чтобы не выяснилось, что у украинцев больше сил, терпения и выдержки под падающими на них российскими бомбами, чем у нас, европейцев, которые иногда колеблются, уменьшить ли отопление на два градуса", - констатировал Моравецкий.

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