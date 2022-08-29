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Украина нуждается в большем оружии и финансовой поддержке, - Моравецкий

матеуш,моравецький

Украинцы решительно противодействуют российскому агрессору, но нуждаются в большем количестве оружия, а финансовой помощи необходимо больше, чем гуманитарной.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил глава польского правительства, россия, атаковав Украину, вызвала кризис гигантских масштабов, который только начинается.

"Вероятно, этот кризис только начинается, и он касается безопасности, энергетики, политического и экономического кризиса в широком смысле этого слова", - сообщил Моравецкий.

Он подчеркнул, что гибридная миграционная атака на Польшу и страны Балтии летом прошлого года была прелюдией к войне путина в Украине. В то же время, газовый шантаж путина осенью прошлого года в Европе также был началом энергетической войны по всей Европе. По мнению Моравецкого, лучше противодействовать в Европе этим кризисным явлениям можно только тогда, когда европейцы будут оставаться объединенными.

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Польский премьер подчеркнул, что украинцы и украинские солдаты борются с российским агрессором очень решительно, как львы, но нуждаются в оружии.

"Они также нуждаются в финансовой поддержке больше, чем гуманитарной. Об этом часто говорит президент Зеленский, премьер-министр, все правительство и все украинцы", - отметил Моравецкий.

По его мнению, сейчас, к сожалению, речь идет не о конце войны и даже не о начале ее конца.

"Возможно, мы имеем дело с концом начала этого кризиса, который развивается во многих плоскостях. Поэтому наш ответ должен быть терпеливым, взвешенным, но решительным. Чтобы не выяснилось, что у украинцев больше сил, терпения и выдержки под падающими на них российскими бомбами, чем у нас, европейцев, которые иногда колеблются, уменьшить ли отопление на два градуса", - констатировал Моравецкий.

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Подейкують, що китайці по неофіційним каналам вже вернулись до ВСУ з проханням навчити їх виготовляти такі фантастичні фейєрверки!
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29.08.2022 15:20 Ответить
Больше оружия Украине это хорошо.....только если тысячами сдавать своих защитников в плен...да по заграницам шкериться....то точно дело не в оружии.((
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29.08.2022 15:23 Ответить
Они зделали выезд платным,но не каждый у кого есть 200000тыщ.может уехать,надо чтобы официальная за.была большая.короче свои уедут,а вы тут погибайте! Слава Украине!!!
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29.08.2022 15:45 Ответить
Обидва щойнозареєстрованих кацапа йдут за російським військовим кораблем!
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29.08.2022 18:46 Ответить
Не треба думати що Захід нам дає сброю задарма,ми (падло Кравчук з Кукмою(з їх подачі США ,В Британіі,віддали третій у світі ядерний арсенал а допомогають вони ніби то Украиїна віддала одну атомну бомбу,якось не пропорційно все..
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29.08.2022 15:24 Ответить
І контролю Заходу.
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29.08.2022 15:26 Ответить
Друзі закликають давати зброю, а в ОП потирають руки - буде що продавати.
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29.08.2022 15:56 Ответить
Что бы победить, надо иметь и наступательное оружие, а вот это
не входит в планы кое-кого в Европе:--
" Германия будет поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется. "- отметил Шольц. А о победе и не слова. Делайте выводы!!
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29.08.2022 17:07 Ответить
 
 